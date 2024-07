Mang "án tử" nhưng không chịu uống thuốc vì sợ để lại nợ nần cho vợ con

Trong căn nhà cấp 4 ở miền quê xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), bà Phạm Thị Mỹ (57 tuổi) mệt mỏi ngồi cạnh bàn thờ của chồng, nỗi mất mát quá lớn khiến cả gia đình chưa thể nguôi ngoai.

"Phát hiện ung thư được vài tháng thì chồng tôi đột ngột ra đi, bỏ lại mấy mẹ con bơ vơ. Khi phát bệnh cũng chẳng chịu điều trị vì sợ tốn tiền, chỉ uống thuốc nam cầm chừng qua ngày, bởi ông ấy không muốn để nợ lại cho 2 con gái khuyết tật", bà Mỹ bật khóc nói.

Bà Mỹ kể, ngày xưa chồng bà là y tá, được phân công đi khắp các chiến trường tại Quảng Nam rồi sang Lào, Campuchia để phục vụ sơ cứu thương bệnh binh. Sau khi xuất ngũ, ông về quê rồi lấy vợ sinh con. Nhưng trớ trêu thay, cả 3 con gồm 1 trai và 2 gái đều khuyết tật.

Theo bà Mỹ, cả 3 con sinh ra đều hoàn toàn bình thường, nhưng khi lên 4 tuổi, chậm phát triển, mắc nhiều loại bệnh khác nhau.

"Lúc đó gia đình rất nghèo, biết lấy tiền đâu mà khám bệnh, chạy chữa. Tôi cũng không rõ các con mắc bệnh gì, cả 3 đứa đều khuyết tật. Con trai tôi đã qua đời vài năm trước, khi mới 26 tuổi, giờ đây lại phải để tang chồng", bà Mỹ buồn bã nói.

Hai cô con gái của vợ chồng bà Mỹ lần lượt 27 và 21 tuổi, do chậm phát triển nên cả hai chỉ cao chưa đến 1m. Ngoài ra, còn mắc nhiều loại bệnh khác nhau như đục thủy tinh thể, vảy nến, tim bẩm sinh… Cơ thể nhỏ bé, bệnh tật, 2 em chỉ quanh quẩn trong nhà, không thể giúp được gì nhiều cho mẹ.

Chồng bà Mỹ là trụ cột chính trong gia đình, ngoài công việc đồng áng ông còn chịu trách nhiệm đưa đón bà Mỹ đến chợ để bán khoai, sắn… kiếm thêm thu nhập. Từ ngày chồng mắc bệnh, bà Mỹ cũng phải nghỉ việc, ở nhà chăm chồng, chăm con.

Nói về bệnh tình của chồng, bà Mỹ cho biết, đầu năm 2024, chồng bà bị đau hông phải nhưng 2 vợ chồng nghĩ bị đau sườn phải nên chỉ mua thuốc về xoa bóp. Nhưng triệu chứng càng lúc càng nặng, bà Mỹ hối thúc chồng đi khám, lúc này mới phát hiện ông mắc ung thư phổi giai đoạn 3 đã di căn qua gan.

Hoàn cảnh nghèo khó, không có tiền xạ trị, ông chỉ ở nhà rồi uống thuốc nam để kéo dài sự sống.

"Thuốc ngoài bảo hiểm y tế nên mỗi lần mua cũng tốn vài triệu đồng, ông ấy không chịu uống, sợ tốn tiền. Gia đình đành bốc thêm thuốc nam, được ngày nào hay ngày đó. Cuối cùng ông ấy "bỏ" mẹ con tôi rồi", bà Mỹ nói.

Sau khi chồng qua đời, bà Mỹ bắt đầu tập đi xe để có thể đưa khoai ra chợ bán. Nhưng hiện nay sức khỏe bà cũng khá suy yếu, mang nhiều bệnh trong người nên khó cáng đáng gia đình.

Ông Đỗ Thế Mười - Trưởng thôn Đông Lãnh, cho biết gia đình bà Phạm Thị Mỹ trước đây thuộc hộ nghèo tại địa phương, chỉ vừa mới thoát nghèo vài năm nay. Bà Mỹ có 3 người con, nhưng cả 3 đều tật nguyền, cậu con cả cũng đã qua đời khi còn khá trẻ, giờ đây chồng bà ấy cũng mất vì ung thư. Hiện nay, bà Mỹ phải lo cho 2 cô con gái khuyết tật cùng mẹ chồng đã ngoài 85 tuổi.

"Ngày chồng bà Mỹ mất cũng không đủ tiền mua quan tài, xóm làng phải kêu gọi quyên góp để giúp đỡ. Từ khi chồng bà Mỹ đổ bệnh, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, khốn đốn. Thông qua báo Dân trí, mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo giúp đỡ gia đình vượt qua khốn cảnh", trưởng thôn Đông Lãnh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5274 xin gửi về:

1. Bà Phạm Thị Mỹ.

Địa chỉ: thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0789448549.

Số tài khoản: 52000007894 48549 - Ngân hàng CO-OPBANK. Chủ tài khoản: Phạm Thị Mỹ.

