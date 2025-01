Giọt nước mắt chàng sĩ quan, mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc

Chàng sĩ quan trẻ vùng cao và hành trình giành giật mạng sống trước căn bệnh hiểm nghèo

Ngày đầu năm mới 2025, câu chuyện về chàng sĩ quan, Trung úy Trần Viết Lương (SN 1996, trú tại Ea H'Mlay, M'Drắk, Đắk Lắk) mắc bệnh hiểm nghèo và đang phải điều trị ở khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương được lưu truyền đầy xúc động.

Dáng người Trung úy Trần Viết Lương đổ dài trên giường bệnh của khoa Ghép tế bào gốc, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, anh không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt mệt mỏi.

Chàng sĩ quan trẻ có ý chí kiên cường từng vượt qua nghịch cảnh gia đình để thi đỗ đại học, giọng buồn bã: "Bác sĩ bảo, em vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với bố mẹ và con trai nhỏ, được trở lại đơn vị nếu ca ghép tủy thành công. Nhưng số tiền lên tới cả tỷ đồng cho ca phẫu thuật và hậu phẫu, thì trong mơ gia đình em cũng không dám nghĩ đến".

Nói rồi, chàng sĩ quan quay mặt, giấu đi những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài trên gương mặt hốc hác. Mỗi khi có ý định buông xuôi thì anh lại nghĩ về người cha bị khuyết tật, người mẹ nghèo ở thôn quê, cùng đứa con trai 8 tháng tuổi và người vợ hiền đã dám đến với anh ngay khi số phận anh đang ở tình cảnh ngặt nghèo nhất.

Đưa tay lau nước mắt, anh Lương chia sẻ, gia đình anh sinh sống ở một xã vùng cao, hẻo lánh, đất đai khô cằn cách thị trấn gần nhất 20km.

20 năm trước, cha của anh Lương bị tai nạn lao động khiến đôi chân teo lại, đi đứng hết sức khó khăn. Khi đó anh Lương mới 9 tuổi, là con cả, anh đã phải gánh vác việc gia đình. Ngoài giờ học anh phải lên rừng đốn củi, cuốc đất, làm thuê, làm mướn mong đủ gạo để nuôi mẹ và 2 em nhỏ.

Ước mơ trở thành "anh bộ đội Cụ Hồ", đã thôi thúc cậu học trò nghèo, học ngày học đêm. Mặc dù chịu thương, chịu khó ôn luyện nhưng 2 năm liên tiếp anh không thể đỗ đại học.

Không nản chí, ngày ngày anh Lương đi phụ hồ, tối về tự ôn bài đến 3-4h sáng. Vượt qua nghịch cảnh, năm 2016, chàng trai nghèo đã thi đậu vào trường Đại học Chính trị với số điểm 27,5.

Nhưng bi kịch bất ngờ ập đến vào năm 2021, khi anh Lương đang theo học năm cuối thì bất ngờ phát hiện căn bệnh suy tủy xương. Chàng sĩ quan chính trị tương lai khi đó đã phải xin bảo lưu 1 năm để chữa bệnh.

Cuối cùng, biết bao nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của họ hàng, anh em, bè bạn…, anh Lương đã đẩy lùi được căn bệnh quái ác và hoàn thành khóa học.

Ra trường, Trung úy Lương được phân công làm việc tại Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Anh Lương cho biết, khi biết anh bị bệnh, cơ quan, thủ trưởng và các đồng đội hết sức yêu thương và tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần. Nhờ vậy, anh có niềm tin, động lực để hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua bạo bệnh.

Năm 2023, anh Lương kết hôn với chị Đậu Thị Chung (SN 1996). Tháng 5/2024, bé Trần Chí Nhân cất tiếng khóc chào đời, trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng gặp đầy sóng gió.

"Mặc dù biết em bị bệnh nan y, nhiều người phản đối, cản trở nhưng cô ấy vẫn từ bỏ công việc ổn định ở TPHCM để về Đắk Lắk với em…", anh Lương nói, mắt đỏ hoe.

Cần lắm một phép màu từ những tấm lòng nhân ái

Cuối năm 2024, căn bệnh quái ác tái phát, khiến anh Lương phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ cho biết, hy vọng duy nhất cho anh Lương là ghép tủy. Người em gái đã sẵn sàng chia sẻ máu thịt của mình cứu anh trai. Gia đình, đồng đội động viên giúp sức, nhưng trước số tiền khổng lồ cho ca phẫu thuật ghép tủy và hậu phẫu… Trung úy Lương đành "nhắm mắt buông xuôi".

"Những năm qua, để chữa bệnh, bố mẹ đã cắm sổ đỏ vay ngân hàng 250 triệu đồng; em vay tín dụng hơn 200 triệu đồng; anh, em, bạn bè, đồng đội, cơ quan…, giúp đỡ và cho vay hơn trăm triệu nữa. Giờ số tiền ghép tủy lên đến cả tỷ đồng, em thực sự không lo nổi", giọng anh Lương như nghẹn lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thạc sỹ, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Trần Viết Lương được chẩn đoán suy tủy xương mức độ nặng, phụ thuộc truyền máu".

Bác sĩ Nhung cho biết thêm, hiện tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nên sau khi hội chẩn toàn bệnh viện, các bác sĩ đã đưa ra chỉ định ghép tế bào gốc. Nếu không ghép, bệnh nhân sẽ có nguy cơ chảy máu và nhiễm khuẩn và dẫn tới tử vong.

May mắn, em gái bệnh nhân có tủy phù hợp và sẵn sàng hiến, ngặt nỗi, chi phí ghép tủy ước tính cần khoảng 1-1,3 tỷ đồng, có 5% bệnh nhân cần đến 3 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình hộ nghèo như anh Lương.

Ngoài người bố khuyết tật, người mẹ đau yếu cần phụng dưỡng, anh Lương còn có một con nhỏ mới 8 tháng tuổi cần chăm sóc, vợ Lương ở nhà chăm con chưa có việc làm nên thực sự quá éo le.

"Nếu ghép tủy thành công, Lương sẽ khỏi bệnh và trở lại cuộc sống như người bình thường. Bản thân Lương là quân nhân, em luôn mong mỏi có thể cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc.

Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho Lương có cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già, nuôi con nhỏ và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc", bác sĩ Nhung nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5446 xin gửi về:

