Đau lòng nhìn bé trai 8 tháng tuổi bị bệnh tật hành hạ

Khoa Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một chiều cuối tháng 6 trời Hà Nội nắng như đổ lửa tôi đã gặp người mẹ trẻ tội nghiệp ấy, chị Hoàng Thị Lập (SN 2001, mẹ bệnh nhi Phan Bảo Nam, trú tại Châu Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái).

Nhìn người phụ nữ bé nhỏ, da đen nhẻm, gương mặt hốc hác, tiều tụy không ai nghĩ chị mới chỉ 23 tuổi. Không biết đã bao đêm trắng, người mẹ trẻ này ôm đứa con nhỏ chỉ biết ngằn ngặt khóc, bởi bệnh tật hành hạ.

Không giấu được cảm xúc thương cảm, chị Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại chia sẻ:

"Nhìn thằng bé tím tái, giãy giụa trên tay mẹ, không ai có thể cầm lòng được. Từ lúc 2 tháng tuổi đến nay con đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật.

Nhìn chị Lập ngủ ngồi tay vẫn ôm chặt con, chúng tôi thấy ái ngại vô cùng. Thằng bé đau đớn, quấy khóc không ai bế được ngoài mẹ. Nếu cứ như thế này mãi thì người mẹ kiệt sức mất…"

Khóc lặng một hồi, thằng bé gục mặt vào vai mẹ ngủ thiếp đi. Ôm chặt con trong lòng, người mẹ tội nghiệp thổn thức:

"Cháu sinh ra bụ bẫm đáng yêu lắm. Nhưng, 2 tháng sau sinh con không tăng được lạng nào, lại thường xuyên quấy khóc. Mỗi khi khóc thằng bé cứ oằn người lên, môi, mặt cứ tím ngắt lại. Nhiều đêm liền em bế con tới sáng…".

Chị Lập kể tiếp, lo lắng cho tính mạng đứa con bé bỏng, 2 vợ chồng chị vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện. Sau khi khám ở bệnh viện địa phương, các bác sỹ chuyển gấp bé Bảo Nam xuống Hà Nội. Ngay sau đó bé phải trải qua ca phẫu thuật tim khẩn cấp.

Ca phẫu thuật thành công, những tưởng bé Nam đã "tai qua nạn khỏi". Nhưng, cuối tháng 5, Lập thấy bụng con trướng to, sốt cao và quấy khóc mãi không thôi. Một lần nữa đôi vợ chồng trẻ ôm con trở lại bệnh viện.

Ngày 31/5, cơ thể non nớt của bé Nam lại phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu xoắn đại tràng sigma. Chưa dừng lại ở đó, ngày 14/6 bé phải phẫu thuật lần 3 do áp xe tắc ruột sau mổ.

Đưa tay gạt nước mắt, người mẹ trẻ bùi ngùi tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Nhà nghèo, nên cô gái dân tộc Nùng, Hoàng Thị lập quê Hà Giang chỉ học hết lớp 9, rồi theo bạn bè về Bắc Ninh làm công nhân thời vụ kiếm sống.

Tại đây, Lập quen biết một thanh niên dân tộc Tày kém mình 1 tuổi, quê Yên Bái. Cùng cảnh ngộ "tha hương cầu thực", nên đôi trẻ tìm được ở nhau sự đồng điệu, rồi sớm nên duyên chồng vợ.

Kết hôn không lâu, do sức yếu, mấy lần dọa xảy thai nên Lập cùng chồng bỏ việc dắt nhau về Yên Bái nương nhờ bố mẹ đẻ.

Ngước lên đôi mắt đỏ hoe Lập cho biết thêm, con ốm "thập tử nhất sinh" mà trong nhà em không có nổi 100 ngàn đồng. Để con được chạy chữa nơi bệnh viện, bố mẹ 2 bên rồi họ hàng xúm vào cộng với vay mượn khắp nơi, giờ tổng số nợ đã lên tới cả trăm triệu đồng.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Lập nghe xong cuộc điện thoại mà gương mặt thất thần. Người mẹ trẻ mếu máo:

"Bố cháu gọi xuống không vay mượn đâu được nữa. Những ngày sắp tới em biết phải làm thế nào để cứu con đây..." Ôm chặt đứa con tội nghiệp vào lòng, đôi vai gầy của người mẹ nghèo khó lại rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhi Phan Bảo Nam tiền sử mắc bệnh tim, thông liên thất, đã được phẫu thuật thông tim và vá lỗ thông liên thất. Cuối tháng 5 cháu phải mổ cấp cứu xoắn đại tràng sigma, đặt hậu môn nhân tạo... Cháu vừa trải qua ca phẫu thuật lần 2 do áp xe tắc ruột tồn dư sau mổ".

Bác sĩ Hoa cho biết thêm, Bảo Nam đang được điều trị tích cực do cháu bị Viêm phổi. Cháu còn quá nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn là người dân tộc Nùng.

Thời gian điều trị lâu dài, cần nhiều kinh phí, nên phía khoa, phòng Công tác xã hội và bệnh viện rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

