Đấu giá trang sức gây quỹ xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Huy Thanh Jewelry tổ chức sự kiện gặp mặt người hâm mộ nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn và đấu giá 2 tác phẩm trang sức đặc biệt được thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ sĩ Soobin và Kingdom (cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ Soobin) để ủng hộ Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Buổi đấu giá đã thu hút đông đảo người hâm mộ nghệ sĩ Soobin tham dự (Ảnh: Mạnh Quân).

Toàn bộ số tiền có được từ buổi đấu giá sẽ sử dụng để xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1 thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. Đây là điểm trường còn rất nhiều khó khăn.

Cùng truyền đi thông điệp yêu thương

Tham dự buổi đấu giá có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, ông Đỗ Huy Thành, Tổng Giám đốc Huy Thanh Jewelry cùng cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ Soobin.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi đấu giá (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại buổi đấu giá, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới Huy Thanh Jewelry và nghệ sĩ Soobin, cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ Soobin đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện này.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ, Điểm trường Huổi Quang 1 hiện có 41 em học sinh và 3 giáo viên, cách trường chính 13km. Các em học sinh đi học phải đi bộ rất xa.

Điều kiện học tập và sinh hoạt tại Điểm trường Huổi Quang 1 còn rất thiếu thốn. Bữa ăn của các em học sinh được một nhóm từ thiện hỗ trợ 8.500 đồng/bữa/em. Các bậc cha mẹ phải luân phiên đến điểm trường để nấu ăn cho con. Ăn xong, các em trải chiếu xuống ngay dưới chân bàn để ngủ trưa.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn tin rằng, các bạn trẻ đến tham dự sự kiện ngày hôm nay không chỉ vì mong muốn được sở hữu những món trang sức quý giá, mà còn để lan tỏa những điều tích cực và truyền đi thông điệp yêu thương.

Các "công chúa" của cộng đồng người hâm mộ Kingdom hào hứng theo dõi buổi đấu giá (Ảnh: Mạnh Quân).

"Ngoài việc tham gia đấu giá các sản phẩm trang sức ngày hôm nay để ủng hộ cô và trò Điểm trường Huổi Quang 1, bất kỳ lúc nào, các bạn trẻ cũng có thể chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thông qua mã số các bài viết được đăng tải hàng ngày trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cam kết, mọi sự đóng góp của bạn đọc trong và ngoài nước đều được báo Dân trí sử dụng minh bạch, đảm bảo dù chỉ 1 đồng của các nhà hảo tâm cũng sẽ tới tận tay các hoàn cảnh.

410 triệu đồng từ buổi đấu giá hỗ trợ xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí nhận bảng biểu trưng ủng hộ từ chị Hà My, người đã đấu giá thành công bộ trang sức Golden Monkey bằng vàng 14k đính kim cương lab-grown (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại buổi đấu giá, bộ trang sức Golden Monkey bằng vàng 14k đính kim cương lab-grown đã thuộc về chị Hà My với số tiền đấu giá là 160 triệu đồng.

Đây là chế tác dành tặng kỷ niệm sinh nhật Soobin với biểu tượng chú khỉ đội vương miện, tượng trưng cho năm sinh của nghệ sĩ và được đính thủ công kim cương toàn bộ. Sản phẩm chỉ có 2 bộ, 1 bộ thuộc về Soobin, bộ còn lại được đấu giá ngày hôm nay.

Chị Hà My cho biết, chị tham gia đấu giá sản phẩm này với mong muốn được đóng góp một phần cho Chương trình Nhân ái của báo Dân trí để hỗ trợ xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1. Ngoài ra, chị cũng muốn tặng bộ sản phẩm cho em gái tên là Hương Giang trong dịp sinh nhật sắp tới, để em có cơ hội được đeo trang sức đôi với thần tượng của mình.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí nhận bảng biểu trưng ủng hộ từ ông Hoàng Anh Tuấn, người đã đấu giá thành công chiếc lắc tay The King được làm bằng vàng 14k đính kim cương lab-grown (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn chủ nhân của chiếc lắc tay The King đã thuộc về anh Hoàng Anh Tuấn với số tiền đấu giá là 250 triệu đồng.

Chiếc lắc tay The King được làm bằng vàng 14k đính kim cương lab-grown. Sản phẩm này chỉ có duy nhất 1 chiếc, được thiết kế tinh xảo với hai màu vàng trắng và vàng hồng. Điểm nhấn là dải chữ S đại diện cho tên Soobin và được đính thủ công hơn 200 viên kim cương.

Anh Hoàng Anh Tuấn là người trả giá cao nhất cho sản phẩm, vì muốn được góp phần ủng hộ Điểm trường Huổi Quang 1. Đồng thời, anh cũng muốn dành tặng món quà này cho người vợ thương yêu. Bản thân anh Tuấn cũng là fan hâm mộ lâu năm của nghệ sĩ Soobin.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, ông Đỗ Huy Thành, Tổng Giám đốc Huy Thanh Jewelry, nghệ sĩ Soobin chụp ảnh lưu niệm cùng hai người hâm mộ đã đấu giá thành công các tác phẩm trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Với 2 sản phẩm được đấu giá ngày hôm nay, Huy Thanh Jewelry và cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ Soobin - Kingdom đã ủng hộ 410 triệu đồng cho Chương trình Nhân ái của báo Dân trí để xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1.

Kết quả buổi đấu giá không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương của các Kingdom, mà còn góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh vùng khó khăn. Qua đó, tinh thần thiện nguyện và những giá trị nhân văn tốt đẹp được nhân rộng.

Nghệ sĩ Soobin trao các sản phẩm trang sức được đấu giá thành công tới người hâm mộ (Ảnh: Mạnh Quân).

“Xây dựng phòng học Dân trí” là dự án thiện nguyện do báo Dân trí triển khai, hướng đến việc xây phòng học, điểm trường kiên cố tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước. Nhằm giúp các em học sinh cùng các thầy cô giáo ở những địa bàn khó khăn được thụ hưởng môi trường, cơ sở vật chất trường lớp tốt hơn, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học. Tính đến nay, trên cả nước đã có 58 điểm trường được khởi công xây dựng phòng học Dân trí (trong đó, đã khánh thành 55 công trình) từ sự chung tay, đóng góp hết sức thiết thực của bạn đọc, các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm. Bên cạnh dự án xây phòng học, báo Dân trí đã hỗ trợ xây 220 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 27 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Ảnh: Mạnh Quân