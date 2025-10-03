Điểm trường Huổi Quang 1, bếp ăn tạm bợ, chỗ ngủ lạnh lưng

Hành trình "theo cái chữ" còn đầy gian nan ở Huổi Quang 1

Con đường "theo cái chữ" của cô và trò Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên vô cùng nhọc nhằn và gian nan. Đã từ rất lâu, cô và trò nơi đây luôn mơ ước về một ngôi trường khang trang, đẹp đẽ, nhưng điều đó vẫn xa vời.

Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ hiện có 41 học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông theo học (Ảnh: CTV).

Bản Huổi Quang 1 hiện có 72 hộ với 492 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Người dân ở đây đa phần thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các bậc cha mẹ đi làm nương rẫy suốt ngày, ít có điều kiện quan tâm việc học tập của con.

Việc thầy cô vận động người dân cho con đi học vô cùng khó khăn. Nhiều em sống ở khu vực giáp cột mốc biên giới Việt Nam – Lào, phải đi bộ hàng giờ mới đến được lớp.

“Mùa mưa đường trơn trượt, lầy lội, đến được lớp học, nhiều em mặt mũi lấm lem đầy bùn đất”, cô Lò Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A6 cho biết.

Theo cô Hằng, do điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, Điểm trường Huổi Quang 1 phải sử dụng tạm 1 lớp học cũ đã xuống cấp để làm nhà bếp ăn.

Các em học sinh lớp 2A6 do cô Lò Thị Hằng là giáo viên chủ nhiệm (Ảnh: Giáo viên cung cấp).

Hàng ngày, các phụ huynh thay nhau đến điểm trường nấu ăn cho các con. Chi phí thức ăn do một nhóm từ thiện hỗ trợ 8.500 đồng/bữa/em. Chi phí trên không bao gồm cơm vì các em được cha mẹ nắm cơm từ nhà để mang đến trường, không bao gồm củi vì củi do phụ huynh góp.

Ăn cơm xong, các con sẽ rải chiếu ngay dưới chân bàn trong phòng học để nằm ngủ. Nền đất cứng và lạnh, dù có chăn của một đoàn thiện nguyện tặng nhưng những ngày mùa đông giá lạnh, nhiều em co ro không ngủ nổi. Thương học trò nghèo nhưng các cô giáo cũng không có điều kiện để mua nệm ấm cho các con.

Không chỉ các em học sinh sống trong cảnh thiếu thốn, mà các thầy cô bám bản, bám điểm trường cũng chung cảnh ngộ.

Điểm trường hiện có 3 giáo viên, tất cả đều là nữ và người từ trung tâm Điện Biên lên công tác. Do đường sá xa xôi, nhiều giáo viên phải ở lại điểm trường, cuối tuần mới về nhà. Người gắn bó lâu nhất đã công tác ở đây hơn 15 năm từ khi điểm trường vẫn thuộc trường Tiểu học Huổi Quang cũ.

Ngôi trường được xây dựng khá lâu, nay, những mảng tường ẩm ướt, loang lổ chực rơi xuống, gây nguy hiểm cho các em học sinh (Ảnh: CTV).

Mong có được phòng học kiên cố cho các em học sinh

"Nhà trường đã có mặt bằng xây dựng rồi nhưng chỉ chưa có tiền thôi. Rất mong báo Dân trí kết nối, kêu gọi xây dựng điểm trường giúp địa phương và các cháu học sinh", thầy giáo Trần Trung Nhân – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ bày tỏ.

Theo lãnh đạo nhà trường, Điểm trường Huổi Quang 1 là 1 trong 6 điểm trường của Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, và cũng là điểm trường khó khăn nhất.

Điểm trường cách trường chính khoảng 13km, đường đi toàn núi dốc, quanh co, có đoạn bị sạt lở, xuống cấp, lầy lội và rất khó qua lại khi trời mưa. Điều này khiến việc đi lại, vận chuyển vật liệu và nhu yếu phẩm cho thầy trò gặp nhiều khó khăn.

Điểm trường tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: CTV).

Các phòng học là nhà cấp 4. Mái tôn đã hỏng, mùa mưa bị dột, mùa đông thì rất lạnh. Trong khi đó, tường được làm từ nan tre bên ngoài trát vữa đã nứt nẻ, nền lớp học đã bong tróc nham nhở.

Điện có nhưng chập chờn, nước sạch chưa có, phải tận dụng nước khe suối gần bản dẫn về trường bằng đường ống nhựa. Điểm trường chưa có bếp ăn bán trú, buổi trưa các cháu phải ăn tạm tại lớp. Chỗ ngủ trưa không có, các em trải chiếu dưới nền lớp học để ngủ.

Thầy Bùi Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ cho biết, nhà trường đã nhiều lần đề nghị các cấp quan tâm, đầu tư xây dựng lại điểm trường, song, do nguồn kinh phí quá lớn nên đến nay vẫn chưa được triển khai.

Điểm trường được xây dựng từ những năm 2009, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: CTV)

Thầy cô và học sinh Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 2 phòng học kiên cố, để các em có nơi học tập an toàn. Bên cạnh đó, nhà trường mong có thêm 1 bếp nấu, nhà ăn và phòng ngủ để học sinh có chỗ ăn, nghỉ trưa đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, giáo viên nhà trường cũng mong ước có thêm phòng công vụ, nhà vệ sinh, sân chơi, trang thiết bị học tập như bảng viết, tivi, bàn ghế... để các em học sinh được chăm sóc và học tập trong điều kiện tốt hơn, đảm bảo an toàn, giúp các em có điều kiện để được phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.