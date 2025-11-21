Công ty cổ phần Him Lam ủng hộ 300 triệu đồng xây cầu Dân trí ở Tuyên Quang

Phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Him Lam đã dành sự quan tâm tới các chương trình, hoạt động nhân ái của báo Dân trí.

Trước đó, Công ty cổ phần (CP) Him Lam đã đồng hành cùng báo Dân trí xây dựng dãy nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên, xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũ).

Số tiền 300 triệu đồng công ty ủng hộ hôm nay là món quà vô cùng ý nghĩa đối với người dân thôn Bản Loòng (xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang), nơi bà con nhiều năm luôn khát khao có 1 cây cầu mới để đi lại an toàn, giao thương thuận tiện hơn.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí tiếp nhận bảng biểu trưng số tiền 300 triệu đồng từ đại diện Công ty cổ phần Him Lam ủng hộ xây cầu Dân trí (Ảnh: Tiến Tuấn).

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định, toàn bộ số tiền do Công ty CP Him Lam ủng hộ sẽ được báo Dân trí chuyển đến chủ đầu tư là UBND xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang, để sớm khởi công xây dựng cầu Bản Loòng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn mong muốn bạn đọc, nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng báo Dân trí, xây dựng thêm nhiều công trình như cầu dân sinh, điểm trường, phòng học, nhà Nhân ái…, góp phần hỗ trợ những địa phương còn khó khăn cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi trao tặng ủng hộ, ông Nguyễn Huy Thiêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Him Lam đánh giá cao những nỗ lực của báo Dân trí trong các hoạt động nhân ái, vì cộng đồng suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Huy Thiêm cho biết, ngay khi đọc được thông tin trên báo Dân trí về việc người dân thôn Bản Loòng rất cần 1 cây cầu kiên cố bắc qua suối, lãnh đạo Công ty CP Him Lam đã quyết định ủng hộ 300 triệu đồng để chung tay xây dựng cầu Dân trí.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Him Lam mong báo Dân trí ngày càng có nhiều hoạt động kết nối để xây dựng cầu, đường, trường học... trên khắp cả nước. Công ty CP Him Lam sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo trong các chương trình này.

Với mong muốn giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn, con đường đến trường của các em học sinh bớt gian nan, tháng 11, báo Dân trí đã đăng tải bài viết "Suối dữ chia cắt, người dân thôn Bản Loòng trải lòng ước mơ có một cây cầu", kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm ủng hộ xây cầu tại thôn Bản Loòng, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang.

Nước suối dâng cao, người dân Bản Loòng không thể di chuyển ra khỏi thôn (Ảnh: CTV).

Thôn Bản Loòng nằm sâu giữa cung đường rừng núi hiểm trở bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang. Người dân trong thôn phải tự ghép tạm những tấm bê tông đặt trên 2 cống, cách mặt nước vài chục centimet để đi lại.

Mùa cạn thì người dân ở Bản Loòng có thể qua suối, nhưng vào mùa mưa, nước chảy xiết, toàn bộ 112 hộ gia đình với khoảng 530 nhân khẩu trong thôn bị cô lập hoàn toàn. Việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.

Học sinh phải nghỉ học đột xuất do nước dâng cao không thể qua suối. Đã có trường hợp người dân gặp nguy hiểm đến tính mạng khi không thể vượt qua suối vào mùa nước lũ để kịp thời tới bệnh viện chữa trị.