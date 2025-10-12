Lũ dữ đánh sập cầu ở Lạng Sơn, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Video: Huyền Nguyễn - Lâm Thị Hiếu).

"30 năm nay chưa thấy trận lũ nào kinh hoàng như thế"

Cơn bão số 11 (Matmo) đã đi qua, nhưng sự bàng hoàng vẫn còn hằn trên khuôn mặt phờ phạc của những người dân xã Thiện Thuật (tỉnh Lạng Sơn) sau nhiều ngày vật lộn với mưa lũ.

Tại địa phương, nhiều điểm giao thông bị sạt lở, nhiều ngôi nhà bị hư hại, lúa và hoa màu chưa kịp thu hoạch chìm trong biển nước. Nhưng đau lòng nhất là hình ảnh cây cầu Pác Thoong bị nước lũ đánh sập. Một nửa cầu vẫn gắn với mố nối phía đường quốc lộ, nửa còn lại nằm ngổn ngang giữa dòng suối Yên Hùng, lẫn trong bùn rác và cây mục.

Hiện trường vụ sập cầu Pác Thoong (Ảnh: CTV).

Ông Ma Văn Quế (SN 1969), Bí thư Chi bộ thôn Pò Sè (xã Thiện Thuật) kể: “Không hiểu nước từ đâu tràn về nhiều thế, cứ dâng cao mãi. 30 năm nay, chúng tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như lần này”.

Ông Quế cho biết, cầu Pác Thoong là lối duy nhất để người dân thôn Pò Sè qua suối Yên Hùng, tới trung tâm xã Thiện Thuật và các xã lân cận. 29 hộ dân thôn Pò Sè với khoảng 130 nhân khẩu cùng một số hộ dân thôn bên cạnh sử dụng chung cây cầu này.

Cầu Pác Thoong được xây từ năm 2021 với chiều dài khoảng 30m (chưa tính đường dẫn), lòng cầu rộng khoảng 3,5m.

Đoạn cầu sập đã bị nước lũ cuốn trôi ra giữa suối (Ảnh: CTV).

Thôn Pò Sè có 70% dân số là người Nùng, 30% là người Dao. Bên cạnh sản xuất lúa, ngô, bà con còn trồng keo, quế, bạch đàn, chăn nuôi lợn, gà... Dù cần cù lao động nhưng tỷ lệ hộ nghèo của thôn vẫn là 15% và cận nghèo là 12%.

Bão số 11 gây mưa lớn không chỉ cuốn trôi lúa và hoa màu, mà còn khiến người dân bị cô lập khi cây cầu Pác Thoong sập mất một nửa. Bà con bất lực, không biết làm cách nào vượt qua dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy.

Sau cơn lũ, chính quyền xã Thiện Thuật đã huy động các lực lượng tại địa phương cùng bà con nhân dân dựng một cây cầu tạm bằng tre để người dân thôn Pò Sè qua lại.

Chính quyền xã Thiện Thuật đã vận động nhân dân bắc cầu tre để đi tạm, nhưng nước suối chảy xiết khiến nhiều người e ngại, không dám qua vì sợ mất an toàn (Ảnh: CTV).

Giữa dòng suối chảy xiết, cây cầu tạm bợ, nhỏ nhoi, lắt lay, yếu ớt, khiến nhiều người lo sợ về sự an toàn. Trẻ nhỏ chỉ dám đến trường khi có người lớn đi kèm. Ngay cả đàn ông, thanh niên khỏe mạnh, mỗi lần qua cầu cũng nơm nớp lo, vì chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi xuống suối.

Xã Thiện Thuật tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ sửa cầu

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hoàng Thị Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Thuật (tỉnh Lạng Sơn), cho biết, xã có diện tích 134,50km2, dân số 7.306 người, chủ yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Dao.

Thiện Thuật là xã miền núi, địa hình bị chia cắt bởi sông, suối, núi cao, có thôn cách trung tâm xã 20km, đường xá đi lại rất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều khu vực chưa có điện lưới. Kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Thiện Thuật năm 2024 vẫn ở mức 55,6%.

Sau bão số 11, nhân dân trong xã đã bị thiệt hại nặng nề: 15 nhà bị ngập, 39 hộ bị sạt lở dẫn tới hư hỏng nhà; 45,04ha lúa, 5,7ha hoa màu, 4,8ha cây lâm nghiệp, 1,75ha ao cá bị hư hại; 33 điểm taluy đường bị sạt lở...

Lòng suối Pác Thoong sau lũ dữ (Ảnh: Lâm Thị Hiếu).

Toàn xã hiện có 15 cầu dân sinh nối các thôn, các nhóm hộ, phần lớn cầu là do nhân dân tự làm. Sau bão số 11, nhiều cây cầu bị hư hỏng, đặc biệt là cây cầu Pác Thoong nối giữa thôn Pò Sè với trung tâm xã Thiện Thuật bị lũ làm sập.

"Chính quyền và các hộ dân sinh sống 2 bên đầu cầu tha thiết mong báo Dân trí quan tâm, kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ để địa phương có thể sớm sửa lại cầu Pác Thoong, giúp người dân đi lại, lao động, học tập được an toàn, thuận tiện hơn", Bí thư Đảng ủy xã Thiện Thuật bày tỏ.