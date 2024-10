Bố mẹ nghèo đưa con về nhà, mong qua Tết có tiền nhập viện

Mới 4 tuổi, nhưng bé Huỳnh Nhã Uyên (thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang phải sống thực vật do chấn động não, người thân luôn phải túc trực để theo dõi, chăm sóc.

Nhìn con nằm bất động, đến đau cũng chẳng biết kêu, anh Huỳnh Viết Dũng (35 tuổi) như đứt từng khúc ruột. Anh Dũng tâm sự, từ khi mới sinh ra bé Uyên đã yếu ớt, mắc bệnh nhược cơ. Cả gia đình chạy chữa khắp nơi, lên 3 tuổi, bé cũng chập chững đi được vài bước.

"Con đi được vài bước cũng khiến vợ chồng hạnh phúc lắm rồi, đó là quãng thời gian dài nỗ lực của cả gia đình và cô con gái bé nhỏ. Con bé rất thích nói chuyện, lại hay cười", anh Dũng chia sẻ.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bi kịch ập đến vào một ngày cuối tháng 3, khi trên đường đưa con đi khám bệnh về, chẳng may anh Dũng va chạm với một người đi xe đạp cùng chiều.

Do anh Dũng thiếu quan sát, người đi trước lại phanh đột ngột nên anh vội bẻ lái. Lúc đó, bé Uyên bị trầy xước ở trán nên anh nghĩ con chỉ bị nhẹ, nhưng đột nhiên bé choáng váng rồi ngất xỉu. Khi đưa đến bệnh viện, đã quá muộn, bé bị chết não.

"Nghe kết luận từ bác sĩ mà tôi bủn rủn tay chân. Cháu còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này, con bé mới tập đi được vài bước thôi. Tôi ân hận quá, giá như bi kịch không xảy ra", nói rồi anh Dũng ôm mặt khóc.

Anh Dũng kể thêm, các bác sĩ bảo bé khó qua khỏi, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau nhiều tháng điều trị, bé Uyên cũng dần hồi phục nhờ sự tận tình của các y, bác sĩ.

"Nhiều lần cứ tưởng hết hy vọng, rồi chính con lại mang đến kỳ tích. Con không bỏ cuộc, dù khó khăn đến đâu, vợ chồng tôi sẽ luôn đồng hành cùng con", anh Dũng nói.

Dù dần phục hồi, nhưng do cơ thể bé quá yếu ớt, não còn yếu nên không thể đưa sọ vào được. Quá 6 tháng, sọ không thể đưa vào lại được cơ thể, bé Uyên giờ đang sống như người thực vật. Mọi sinh hoạt của bé phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, người thân.

Để tiếp tục trị liệu cho con, vợ chồng anh Dũng đã xin chuyển con đến Bệnh viện phục hồi chức năng cơ sở 2 tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Tại đây, bé Uyên được bệnh viện tạo điều kiện hết mức có thể, chăm sóc chu đáo.

Anh Dũng cho hay, tình trạng của con cần rất nhiều thiết bị điều trị nên yêu cầu nằm phòng đặc biệt, do đó chi phí phát sinh khá nhiều. Mỗi tháng tiền điều trị cho bé cũng hơn 7 triệu đồng, chưa kể người đi theo nuôi.

"Vợ chồng đã vay mượn gần 100 triệu đồng chạy chữa cho con, nay đã hết tiền, đành xin bệnh viện cho về nhà chăm sóc. Lương mỗi tháng 2 vợ chồng cộng lại cũng gần 12 triệu đồng, chúng tôi dự tính sẽ cố gắng tiết kiệm để qua Tết cho con nhập viện lại", anh Dũng nói.

Vợ anh Dũng là công nhân may, anh làm công nhân đường sắt, được đơn vị tạo điều kiện làm ban đêm để 2 vợ chồng thay phiên chăm sóc con. Mẹ ruột anh Dũng bị tai biến hơn 10 năm nay, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bà cũng cố gắng gượng dậy tập đi để đỡ đần con cháu.

Ông Đặng Tấn Dục, Chủ tịch UBND xã Bình Quý cho hay, gia đình anh Huỳnh Viết Dũng thuộc diện khó khăn tại địa phương. Anh Dũng có 2 con gái, cháu đầu đang học lớp 3, cháu thứ 2 thuộc diện khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng. Mẹ anh Dũng bị tai biến hơn 10 năm nay, bà cũng cố gắng tập luyện đi lại để phụ con cháu.

Thông qua báo Dân trí, địa phương mong bạn đọc quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình anh Dũng vượt qua khó khăn, để cháu Uyên có điều kiện tiếp tục điều trị.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5344 xin gửi về:

