Chồng mất, vợ trẻ gồng gánh mẹ già và 5 con thơ

Bên bàn thờ nghi ngút khói hương, dù chồng đã mất gần 100 ngày nhưng với mấy mẹ con chị Phạm Thị Nguyệt (39 tuổi, trú khối phố Phú Phong, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), nỗi đau như mới hôm qua.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Nguyệt cho hay, chồng chị là con một nên sau khi lập gia đình, vợ chồng về ở chung, phụng dưỡng mẹ già. 5 người con của vợ chồng chị lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc, cháu lớn nhất năm nay 18 tuổi, bé nhất 8 tuổi.

Tháng 3 vừa qua, khi đang đi phụ hồ, chồng chị Nguyệt bỗng lên cơn co giật toàn thân, sau đó các bác sĩ chẩn đoán anh mắc u não giai đoạn cuối. Dù gia đình đã vay mượn chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả, anh mất khi chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp THPT của cô con gái đầu ít ngày.

Giấu nước mắt sau chiếc khăn tang, cô bé Minh Thư (18 tuổi) cố gắng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp để cha yên lòng ra đi.

"Con đã đỗ nguyện vọng 1 chuyên ngành về quản trị kinh doanh, nhưng không có ý định đi học nữa. Con đã lớn, học thế cũng đủ rồi, giờ con chỉ muốn đi làm để phụ mẹ lo cho các em", nói rồi Thư ngoảnh mặt đi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

Trụ cột của gia đình ngã xuống, đôi vai nhỏ bé của chị Nguyệt càng thêm trĩu nặng, việc học hành của 4 đứa trẻ, cơm áo gạo tiền… khiến chị gần như gục ngã. Với đồng lương công nhân ít ỏi, mỗi tháng chỉ gần 5 triệu đồng, chị không biết phải xoay xở thế nào, chưa kể khoản nợ nần vay mượn khi chồng điều trị bệnh.

"Lúc trước tôi ở nhà lo con cái, cấy ít ruộng lấy gạo ăn, chỉ mới đi làm gần 2 năm nay. Anh (chồng chị Nguyệt) ngã xuống, cả gia đình gần như chới với, chẳng biết bấu víu vào đâu. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe, cố gắng làm lụng lo cho các con ăn học, đến đâu hay đến đấy thôi", chị Nguyệt buồn bã nói.

Dù đã ngoài 70, sức khỏe yếu, nhưng bà Dương Thị Nguyệt (mẹ chồng chị Nguyệt) vẫn hàng ngày cần mẫn với việc đồng áng, kiếm thêm ít gạo phụ con dâu nuôi các cháu mồ côi.

"Các cháu mất cha, tôi mất đi đứa con trai duy nhất, đau đớn lắm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôi với con dâu sẽ cố gắng cho các cháu ăn học đàng hoàng, mong rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn", bà Nguyệt chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Đồng, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú cho hay, sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh, một mình chị Phạm Thị Nguyệt phải cáng đáng lo cho mẹ chồng và 5 con. Vì thấy các em đông, sợ một mình mẹ vất vả nên con gái đầu của chị Nguyệt đã quyết định không theo học đại học mà kiếm việc làm phụ giúp gia đình.

Theo ông Đồng, các cấp chính quyền địa phương đang kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng xã hội để giúp đỡ các cháu trên con đường đến trường. Hội phụ nữ địa phương cũng đã thực hiện chương trình "mẹ đỡ đầu" cho một cháu con chị Nguyệt với số tiền hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.

Thông qua báo Dân trí, ông Đồng cũng mong muốn bạn đọc báo quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Nguyệt vượt qua nghịch cảnh, các cháu được học hành đến chốn.

