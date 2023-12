Bé 5 tuổi khóc lặng trước phòng cấp cứu "các bác ơi, cứu bố con với"

Nhận thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhân có thân phận và hoàn cảnh đặc biệt bị tai nạn giao thông, hiện tính mạng đang hết sức nguy kịch, chúng tôi tức tốc tới khoa Nội hồi sức thần kinh, trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, anh Dương Xuân Trường (SN 1987, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Anh Trường vẫn đang hôn mê sâu. Mang trên người bộ đồ bảo hộ vô trùng, tôi mới được phép vào phòng cách ly đặc biệt thăm anh. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh tịch tịch, xè xè… của đủ các loại máy móc, thiết bị hỗ trợ cho bệnh nhân. Điều đó cho thấy tính mạng người bệnh đang nguy kịch đến nhường nào.

Một vết khâu kéo dài vắt ngang đỉnh đầu bệnh nhân, vết mổ vẫn còn chưa se miệng. Phần đầu của anh vẫn sưng tấy vì va đập mạnh, khắp người đầy vết xước, chân phải đang được bó bột cố định. Một ống xông nhỏ được gắn ở mũi và mở khí quản ở cổ để giúp anh Trường ăn và thở.

Ngồi ngủ gục ngay hành lang buồng bệnh, thấy chúng tôi ông Dương Văn Khai (SN 1957, cha nuôi anh Trường) ngước lên đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Ông bảo, theo con trai lên Hà Nội đã gần 1 tháng nay, ông chưa có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa .

Muốn tranh thủ ngủ một lát cho lại sức, nhưng cứ hễ vừa chợp mắt thì hình ảnh người con của ông nằm bất động với ống xông qua mũi, qua họng hiện lên. Những âm thanh của máy thở lại ám ảnh khiến ông choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.

Ôm đứa cháu nội 5 tuổi trong lòng, ông Khai nghẹn ngào: "Gần 1 tháng rồi em nó vẫn chưa tỉnh, chưa nói được với tôi lời nào. Thằng bé này cứ khóc đòi lên chăm bố, ai dỗ cũng không nín, nên tôi phải đưa lên theo. Ngày nào tôi cũng cầu trời khấn phật cho con tôi sớm tỉnh lại", người cha gần 70 tuổi ứa nước mắt.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nhăn nheo, ông Khai kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình, về đứa con tội nghiệp của ông. Trong ngày đông lạnh giá, chúng tôi đã được nghe một câu chuyện vô cùng ấm áp về tình người:

Một buổi sáng mùa đông 36 năm về trước, hôm ấy gió mùa đông bắc thổi mạnh. Trên đường đem áo mưa ra đồng che cho đám mạ mới gieo, ông Khai chợt nghe tiếng như trẻ con khóc lẫn tiếng gió rít ù ù. Đảo mắt nhìn quanh, người nông dân phát hiện có thứ gì động đậy trong bọc tã lót nằm ở triền đê.

"Lúc đó thằng bé mới sinh tím tái cả mặt mày, nhiễm lạnh cả đêm dẫn đến viêm phổi. Nhà không có điều kiện, nên tôi phải vay mượn để đưa thằng bé lên tỉnh, nằm viện gần tháng mới khỏi. Xuất viện được mấy hôm, nó lại bị đau ruột thừa phải chuyển về Hà Nội mổ gấp.

Tưởng con không qua khỏi, cuối cùng thằng bé cũng được làm người, vợ chồng tôi đặt tên nó là Xuân Trường", ông Khai rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Nhà nghèo nên anh Trường học hết lớp 9 rồi xin bố mẹ cho thôi học. Sau mấy tháng học nghề nấu ăn, anh Trường xin làm chân làm phụ bếp ở khu công nghiệp cách nhà 30km. Anh Trường cũng đã từng kết hôn, nhưng không có con. Khi biết mình mắc bệnh vô sinh, anh chủ động rút lui…, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng bố mẹ nuôi.

Năm 2018, tình cờ anh Trường gặp một nữ công nhân vướng phải chuyện tình dang dở, đang có ý định bỏ cái thai mang trong bụng. Thương cho sinh linh bé bỏng tội nghiệp, anh Trường đón nữ công nhân về chăm sóc, rồi nhận nuôi đứa trẻ ngay sau khi bé ra đời.

Để nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già, anh Trường thường xuyên nhận làm tăng ca. Trong một lần tan ca đêm, tai họa kinh hoàng bất ngờ xảy đến với người đàn ông tội nghiệp.

"Gần sáng ngày 16/11, có người lạ gọi báo thằng bé bị tai nạn với ô tô đi ngược chiều, tôi bủn rủn cả chân tay. Người qua đường đưa con tôi đi bệnh viện cấp cứu, còn chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường, hiện công an đang điều tra…", ông Khai đau lòng cho biết.

Bản thân ông Khai tuổi cao sức yếu, thu nhập không có, nên để cứu con không còn cách nào khác ông phải vay mượn khắp mọi nơi. "Tôi đã vay hơn 150 triệu đồng, giờ không biết phải vay ở đâu nữa!... Xin cho con về thì bố mang tội với con, với cháu. Nhưng tôi thực sự bất lực, cúi xin anh chị cứu con tôi với!...", ông lão 66 tuổi ôm mặt nấc nghẹn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đồng Ngọc Minh, khoa Nội hồi sức thần kinh, trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Dương Xuân Trường được chuyển từ Bệnh viện Hải Dương lên ngày 16/11 trong tình trạng đa chấn thương rất nặng; chấn thương sọ não, gẫy xương gò má, chấn thương mắt phải, gãy hở xương bánh chè".

Bác sĩ Minh cho biết thêm, hiện bệnh nhân bị viêm phổi nặng, vẫn đang hôn mê, thở máy, hồi sức tích cực. Anh Trường đã được phẫu thuật 2 lần, một phần sọ não đang được gửi nuôi cấy chờ sức khỏe bệnh nhân tốt hơn sẽ ghép lại.

"Biết được câu chuyện của bố con anh Trường, cháu Nam Anh, chúng tôi thực sự cảm động. Gia đình bệnh nhân là hộ cận nghèo, rất khó khăn. Việc điều trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài và tốn kém, nên chúng tôi rất mong muốn báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Minh tha thiết.

