Nỗi lòng người mẹ ung thư chấp nhận chết vì không muốn để nợ cho con

Người phụ nữ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1980, trú ở Phủ Lý, Hà Nam).

Một buổi trưa đầu tháng 7 oi ả, chúng tôi tìm đến tổ 12, ngõ 117 Đinh Tiên Hoàng, thăm người phụ nữ bất hạnh này ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của chị.

Trên chiếc giường bề bộn quần áo cũ trong căn phòng nhỏ nóng hầm hập, đứa con trai 16 tuổi của chị Luyến, cháu Nguyễn Hải Dương (SN 2007) cứ ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu xanh xao của mẹ mà gào khóc. Dường như đứa trẻ đáng thương này lo sợ, nếu mà lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý của em sẽ rời xa mãi mãi…

Gắng sức ngồi tựa vào thành giường, đưa tay lau nước mắt cho con, vẻ mặt vô cùng thiểu não, người phụ nữ bất hạnh nghẹn giọng: "Nay em cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cháu Dương lo sợ mẹ chết cứ gào khóc mãi không thôi. Em biết bệnh của mình nặng lắm, sợ là không còn nhiều thời gian nữa.

Cứ mỗi khi tuyệt vọng, nghĩ đến 2 đứa con là em lại cố gắng hết sức để vượt qua. Em phải sống, dù được sống thêm một ngày em cũng phải sống để được nhìn thấy con, được ôm các con trong lòng là em mãn nguyện rồi…".

Cùng với những dòng nước mắt đau đớn thi nhau chảy dài trên gương mặt tiều tụy, chị Luyến kể: Vợ chồng chị đã ly thân hơn 1 năm nay. Gần đây sức lực chị suy kiệt, lo sợ không nuôi được các con, nên chị có ý định gửi 2 con nương nhờ ông bà nội, nhưng chỉ có bé út chịu về với ông bà, còn Dương nhất quyết xin ở lại chăm mẹ.

"Khi còn khỏe em nhận sửa quần áo, chồng xin được công việc dọn vệ sinh, tằn tiện cũng đủ rau cháo qua ngày. Từ ngày em mắc bệnh phải mổ rồi hóa xạ trị triền miên, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, anh ấy bỏ đi gần 2 năm rồi… ", chị Luyến gạt nước mắt cho biết.

Người phụ nữ 43 tuổi nghẹn ngào tâm sự, căn bệnh của chị vì phát hiện muộn nên đã đến giai đoạn di căn. 2 năm qua, để có thể theo đuổi việc chữa trị nơi bệnh viện: Từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đến Bệnh viện K Tân Triều, Viện y học phóng xạ và U bướu quân đội…, chị Luyến cho biết gần như toàn bộ kinh phí phải vay lãi ngoài.

"Hiện giờ chỉ tính số tiền gốc em nợ là hơn 100 triệu đồng. Bác sĩ bảo, bệnh tình của em quá nặng nên sẽ phải chuyển sang dùng thuốc khác đắt tiền hơn. Nhưng giờ gia đình em đã quá kiệt quệ rồi, không thể chạy vạy đâu được nữa. Em đã rao bán căn nhà nhiều tháng nay, nhưng đất không giấy tờ nên chẳng ai hỏi mua. Mà bán rồi, mẹ con em biết đi đâu?

Phận mình thế rồi em đành chấp nhận, em không muốn con em mang nợ thêm nữa. Nhưng không còn mẹ, sau này các con em biết sống thế nào!… ", cảm xúc đau đớn trái chiều đan xen giằng xé tâm can, lại khiến người mẹ bất hạnh ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thúy Nhung, tổ trưởng tổ dân phố 12, TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết: "Gia đình chị Luyến rất khó khăn và éo le, bản thân chị Luyến mắc bệnh hiểm nghèo thường xuyên phải nằm viện, 2 con đang đi học, người chồng đi khỏi địa phương đã lâu không phụ giúp được gì.

Nhìn chị gồng mình chống chọi với căn bệnh chết người, bà con chúng tôi rất xót xa, nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều. Qua đây, tôi tha thiết mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, giúp chị Luyến có kinh phí tiếp tục chữa bệnh, các cháu tiếp tục được tới trường".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4909 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Luyến

Địa chỉ: Tổ 12, ngõ 117, Đinh Tiên Hoàng, Phủ Lý, Hà Nam

ĐT: 0942281073

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4909)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269