Bé 3 tuần tuổi thoi thóp trong lồng kính, chết dần vì không tiền chữa trị

Bé sinh non mắc nhiều bệnh lý

Chiều 28/6, anh Lương Văn Linh (SN 1992, quê tại tỉnh Sóc Trăng) ngồi bần thần trước sảnh bệnh viện Nhi Đồng thành phố (TPHCM). Thỉnh thoảng, anh đứng lên đi vài vòng, rồi lại bất lực ôm đầu, ngồi xuống hàng ghế.

Ánh đèn bệnh viện hắt lên gương mặt gầy gò, hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi của một người bố trẻ, một trụ cột của gia đình. Hôm ấy là ngày mà con trai 3 tuần tuổi của anh trải qua cuộc phẫu thuật tim đầu tiên trong đời.

"Ngồi bên ngoài phòng chờ, vợ cứ khóc nấc lên khiến cho em phải cố kiềm nước mắt để làm chỗ dựa cho vợ. Mỗi khi có bất kỳ tiếng động nào, em và vợ đều láo nháo đứng dậy. Tưởng tượng cảnh trái tim của con bé tí mà phải trải qua ca mổ lớn như thế, em cứ sợ con sẽ không qua khỏi…", anh Linh nghẹn ngào.

Dù cố kiềm nén, người đàn ông như anh Linh vẫn rưng rưng khi kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Ngày 14/6, vợ anh, chị Lê Thúy Vinh (SN 1993), chuyển dạ, sinh non ở tuần mang thai thứ 26. Tại bệnh viện ở quê nhà Sóc Trăng, con trai đầu lòng của anh ra đời khi chỉ nặng 900gr.

Vợ chưa kịp thấy mặt con, anh Linh như ngã quỵ trước cửa phòng sinh khi nghe bác sĩ thông báo có khả năng con của anh không sống nổi vì quá yếu. Lúc ấy, cơ thể của con tím tái, phải được đặt ống thở vào miệng.

Bác sĩ đề nghị chuyển con anh lên tuyến trên. Chỉ trong một ngày, từ vẻ háo hức được gặp đứa con đầu lòng, anh Linh chuyển thành suy sụp nặng nề, leo lên xe cứu thương đi cùng con đến bệnh viện Nhi Đồng thành phố.

Chưa kịp đặt tên cho con, anh đã phải ký vào giấy tự chịu trách nhiệm nếu con không may mất trên đường chuyển viện.

Lần chuyển viện ấy, trong túi anh Linh chỉ còn đúng 500.000 đồng, phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền đóng viện phí cho con. Anh mặc mỗi một bộ đồ trên người, không kịp chuẩn bị gì mà tức tốc đi theo con.

Cú sốc quá lớn khiến nước mắt anh Linh như chảy ngược vào trong. Anh vì sợ vợ còn yếu, dễ sốc nên đến một ngày sau mới thông báo cho chị biết. Hay tin, vợ anh khóc hết nước mắt. Hằng đêm, anh Linh trằn trọc không ngủ được. "Em tự trách bản thân vô dụng, vì sao không thể kiếm nhiều tiền hơn để chạy chữa cho con…", anh Linh trầm tư.

Hoàn cảnh vô cùng éo le

Khi được chuyển viện, con trai anh tiếp tục được chẩn đoán bị hở van tim. Những tưởng đó là tai họa khủng khiếp nhất, nhưng không lâu sau, bé tiếp tục được chẩn đoán bị viêm phổi, hoại tử ruột, nhiễm trùng máu.

Mỗi tuần, anh Linh phải đóng 4-5 triệu đồng tiền viện phí. Ca mổ đầu tiên cũng tốn hết 30 triệu đồng. Những ai có thể cho vay, anh Linh đều đã đến năn nỉ, vay hết.

Nghe bác sĩ nói rằng đây chỉ là những khoản phí đầu tiên trong cuộc hành trình chữa trị lớn cho con, anh Linh như rơi vào tuyệt vọng vì không biết đào đâu ra tiền.

Giờ đây, không chỉ oằn mình tìm cách đóng viện phí cho con, anh Linh còn gánh trên vai số nợ 70 triệu đồng mà người cha quá cố để lại.

Vợ chồng anh Linh đều là giáo viên ở xã nghèo tại tỉnh Sóc Trăng. Vừa mới vào biên chế gần 1 năm, đồng lương của hai vợ chồng chỉ ngót nghét 8 triệu đồng/tháng.

Cuộc sống nghèo khổ không khiến anh Linh than thân, trách phận mà ngược lại còn khiến anh phấn đấu hơn. Vợ chồng anh cố gắng kiếm tiền, sống tiết kiệm vì còn phải lo cho mẹ già. Căn nhà ở quê cho 3 người ở cũng đã cũ nát, mưa xuống là dột.

Cưới nhau 5 năm, vợ chồng anh Linh cuối cùng cũng vỡ òa khi chị mang thai đứa con đầu lòng. Ngỡ rằng đứa con này sẽ là niềm động lực to lớn để cả nhà thoát khỏi sự đau buồn của nghèo khó, tai họa lại ập đến với gia đình anh.

Hằng ngày, nhìn đứa con nhỏ bé bị đủ thứ máy móc quấn quanh, chằng chéo, trái tim của vợ chồng anh như bị bóp nghẹt.

"Nhà trường và học sinh cũng thăm hỏi, hỗ trợ một phần khiến em càng khao khát chữa khỏi bệnh cho con. Nhưng bây giờ, vợ chồng em không còn khả năng về tài chính nữa. Em chỉ cầu xin mọi người giúp đỡ để con em được cơ hội sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Em vẫn luôn cầu nguyện, dù chỉ là hi vọng nhỏ. Nếu không, vợ chồng em chỉ có thể nhìn con chết dần…", anh Linh mếu máo, nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5260 xin gửi về:

1. Anh Lương Văn Linh (ba bé trai)

Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Quới, Thạnh Trị, Sóc Trăng.

ĐT: 0948018112

Số TK: 9704229205258775939 - Ngân hàng Quân đội MB Bank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5260)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269