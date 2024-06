Người vợ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm dang tay cứu giúp gia đình

Anh Trần Văn Thuận (SN 1964, trú tại Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định), đang nằm điều trị ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi xót thương.

Đã hồi tỉnh sau quãng thời gian dài hôn mê, anh Thuận nằm bất động trên giường bệnh với cơ thể xơ xác, tiều tụy. Người đàn ông bất hạnh không giấu nổi nét u ám trên gương mặt hốc hác.

Thấy chúng tôi đến thăm, anh Thuận gắng gượng nhúc nhắc cánh tay phải, mấp máy đôi môi khô nứt như muốn nói điều gì… nhưng không thể.

Ngồi bên giường bệnh chăm chồng, chị Hoàng Thị Vóc (SN 1966, vợ anh Thuận), ngước đôi mắt đỏ hoe thâm quầng, giọng chị nghẹn lại: "Đã 3 tháng nay, chồng em vẫn chưa nói với mẹ con em câu nào. Nhìn cơ thể anh ấy ngày một teo tóp, ruột gan em như bị xát muối. Chồng em mà có mệnh hệ gì thì mấy mẹ con biết sống làm sao!...".

Đưa tay lau nước mắt, chị Vóc thổn thức kể, ở quê ruộng đất ít, lại không có nghề phụ gì, để trang trải cuộc sống anh Thuận xin làm chân phụ hồ theo các gánh thợ xây rong ruổi khắp nơi.

Thù lao thấp, nên anh Thuận không dám chi tiêu nhiều cho bản thân. Cóp nhặt từng xu lẻ, anh Thuận dành dụm gửi về nhà để lo cho người vợ đau yếu cùng con gái khuyết tật bẩm sinh.

Có lẽ bởi công việc nặng nhọc lại ăn uống kham khổ nên anh Thuận đã kiệt sức… Ngày 25/3, khi đang xách vữa trên giàn giáo cao 4 mét, anh Thuận bỗng xây xẩm mặt mày rồi ngã nhào xuống đất, đầu đập vào đống gạch. Sau đó, anh Thuận được gia đình chuyển lên Hà Nội điều trị.

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Vóc bùi ngùi cho biết, vợ chồng chị sinh được 4 người con. Đứa con lớn sinh năm 1986 bị mắc bệnh down, động kinh, thị lực kém nên mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Người con thứ 2 và thứ 3 đã có gia đình riêng, nhưng nghèo khó, lại ở xa nên không giúp được gì nhiều cho bố mẹ. Đứa con gái út sớm góa chồng, một mình chật vật nuôi con nhỏ.

Để chồng được chữa trị nơi bệnh viện suốt 3 tháng qua, không có cách nào khác chị Vóc phải vay mượn khắp mọi nơi. Trong lúc đang gồng mình chạy chữa cho chồng thì nhận tin con lớn ở quê lên cơn động kinh, phải đi cấp cứu.

"Em chạy vạy khắp mọi nơi, hiện tổng số nợ đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Chỗ nào vay được thì em đã vay rồi. Sắp tới anh ấy lại phải phẫu thuật nữa, em không biết phải bấu víu vào đâu!

Gia đình em đã lâm vào đường cùng, phải đưa chồng về lúc này, em có tội với anh ấy. Nhưng mẹ con em cũng không biết phải làm sao!..", người vợ tội nghiệp òa khóc trong sự đau đớn đến tột cùng.

Nói về bệnh nhân của mình, bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Châm cứu Trung ương ái ngại cho biết:

"Bệnh nhân Trần Văn Thuận được chẩn đoán liệt nửa người 2 bên do chấn thương sọ não. Trước khi được chuyển đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương bệnh nhân đã điều trị ở nhiều bệnh viện, đã phẫu thuật cột sống và sọ não".

Cũng theo bác sĩ Quang, quá trình điều trị tại bệnh viện anh Thuận có tiên lượng hồi phục tốt, từ hôn mê giờ đã tiếp xúc được, tạm cai máy thở và ăn uống không phải qua đường ống xông nữa.

Sắp tới bệnh nhân sẽ phải thực hiện phẫu thuật ghép sọ, sau đó tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Để bệnh nhân có thể tự phục vụ bản thân được, thời gian điều trị phải tính theo năm.

Bệnh nhân là lao động chính trong nhà, người vợ sức yếu và con gái mắc bệnh down, động kinh, mất thị lực 1 mắt mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác. Bởi, hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình đã có ý định xin đưa anh Thuận về nhà.

Bác sĩ Quang cho biết thêm, do bệnh nhân gặp một số vấn đề về điện giải, viêm phổi, cơ thể suy kiệt…, nên phải sử dụng thêm một số thuốc, dinh dưỡng, vật tư đắt tiền, chi phí ước tính mỗi tháng từ 35-40 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với một gia đình thuần nông.

"Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn khó khăn, nếu dừng lại thì rất đáng tiếc. Chính vì vậy, chúng tôi mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho anh Thuận có điều kiện tiếp tục chữa bệnh…", bác sĩ Quang tha thiết.

