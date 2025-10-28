Báo Dân trí nhận bằng khen trong công tác xóa nhà tạm tại Cao Bằng

Ngày 27/10, Tỉnh ủy Cao Bằng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn (thứ 3 từ phải sang), đại diện báo Dân trí nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Mạnh Dũng).

Tại sự kiện này, 21 tập thể, 14 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2025”. Báo Dân trí vinh dự nhận 1 bằng khen dành cho tập thể và 1 bằng khen cá nhân.

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vì có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: Mạnh Dũng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Cao Bằng cho biết:

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ cho 19.067 trên 20.013 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Trong đó, xây mới 13.719 hộ; sửa chữa 5.322 hộ; nhà lắp ghép 26 hộ, đạt 95,3% kế hoạch, đạt 100% so với nhu cầu người dân. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 955.543.000.000 đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Cao Bằng quyết tâm duy trì bền vững mục tiêu không còn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và bền vững.

Ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, tặng quà, động viên gia đình tại xã Trùng Khánh (Ảnh: Tỉnh ủy Cao Bằng cung cấp).

Theo nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, xây dựng nhà Nhân ái là dự án tâm huyết mà lãnh đạo báo đã đặt ra trong 2 năm 2024-2025, nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc sớm có mái nhà khang trang, vững chãi.

Từ tháng 4/2024 đến nay, với sự chung tay của bạn đọc khắp nơi, báo Dân trí đã xây dựng 222 ngôi nhà Nhân ái trên cả nước, trong đó, riêng tỉnh Cao Bằng có 28 hộ khó khăn được hỗ trợ. Qua đó, giúp các gia đình khó khăn về nhà ở sớm có mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Căn cứ tình hình thực tế, báo Dân trí sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương, trong đó có tỉnh Cao Bằng, để giúp người dân xây dựng nhà Nhân ái.