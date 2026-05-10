Người đàn ông suy thận sống trong hộp tôn được giúp đỡ hơn 117 triệu đồng

Ngày 9/5, phóng viên Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ tới ông Tạ Duy Đương (SN 1969, trú xóm Tâm Hợp, xã Đông Thành, Nghệ An). Cùng đi có ông Võ Văn Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thành.

Ông Đương là hoàn cảnh được báo Dân trí đề cập trong bài viết “Cảnh cùng cực của người đàn ông chống chọi bệnh suy thận trong “hộp tôn””.

Ông Võ Văn Hòa, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Đông Thành trao biểu tượng trưng món quà bạn đọc Dân trí đến ông Tạ Duy Đương (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Dương được phát hiện suy thận mãn từ năm 2014, phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. 12 năm “lấy bệnh viện làm nhà”, kinh tế gia đình ông khánh kiệt. Ngoài thời gian chạy thận chu kỳ, tranh thủ những lúc sức khỏe cho phép, ông Dương chạy xe ôm hay đi đan lồng chim thuê để kiếm thêm chi phí sinh hoạt, thuốc thang.

Để tiện cho việc chạy thận, ông rời nhà đi thuê trọ gần bệnh viện. Hơn 1 năm trở lại đây, để tiết kiệm, ông Đương mượn bốt bảo vệ bằng tôn của một công trình xây dựng, tá túc trước cổng chùa Phổ Môn, phường Vinh Hưng (Nghệ An).

Nơi ở của ông Đương rộng chừng 4m2, chỉ đủ kê tấm liếp làm giường, đặt thùng quần áo, nồi cơm điện và xô nước, mùa hè nóng như lò thiêu, mùa đông gió lùa qua khe hở lạnh buốt.

Sau khi hoàn cảnh của ông Đương được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ ông hơn 117 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí kết chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Tạ Duy Đương.

Ông Đương đã bớt lo âu về chặng đường chữa bệnh sắp tới khi có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Lam).

Đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí, ông Đương hết sức xúc động. Số tiền này đối với người đàn ông hơn 1 thập kỷ chống chọi với bệnh tật là khối tài sản rất lớn. Món quà không chỉ giúp ông có điều kiện chữa bệnh, cải thiện điều kiện sinh hoạt mà hơn hết đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để ông tiếp tục chiến đấu với số phận.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Võ Văn Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thành, gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng nhân ái đã thông qua báo Dân trí hỗ trợ thiết thực, kịp thời đối với ông Tạ Duy Đương.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thành bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc của báo trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.