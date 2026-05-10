Ngôi nhà mới của người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyền

Chiều 9/5, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình ông Đào Văn Chín (75 tuổi, trú thôn 2, xã Xuân Lãnh) cùng 3 người con trai tật nguyền.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh, cùng đại diện thôn 2, Hội Cựu chiến binh xã và người dân địa phương.

Ông Chín là nhân vật trong bài viết “Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyền”.

Phóng viên báo Dân trí (góc trái) cùng đại diện chính quyền địa phương trao biển nhà Nhân ái đến gia đình ông Chín (Ảnh: Việt Hùng).

Ngôi nhà của ông Chín có tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng, trong đó bạn đọc Dân trí ủng hộ gần 175 triệu đồng. Ngôi nhà có diện tích gần 68m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, công trình phụ khép kín và khu vực bếp. Công trình được xây dựng kiên cố, nền lát gạch men, mái lợp ngói, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho 4 cha con ông Chín.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyền (Video: Trung Thi).

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, ông Đào Văn Chín gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình ông có được mái ấm khang trang.

“Tôi mừng lắm, cả đời chưa bao giờ nghĩ sẽ có được ngôi nhà đẹp như thế này. Giờ cha con tôi có chỗ ở ổn định, không còn nơm nớp lo nhà bị gió bão làm đổ sập hay phải lấy xô chậu hứng nước mỗi khi trời mưa nữa”, ông Chín xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lãnh cho biết, gia đình ông Chín thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nhiều năm qua ông vẫn là chỗ dựa duy nhất cho 3 người con trai bệnh tật, mất khả năng lao động.

Ngôi nhà của ông Chín nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

“Trước đây, 4 cha con sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường mục nát, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mỗi khi mưa bão. Việc căn nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để ông Chín vượt qua khó khăn”, bà Linh chia sẻ.

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh, đại diện chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã làm cầu nối để bạn đọc chung tay hỗ trợ gia đình ông Chín nói riêng và nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ông cũng mong Chương trình Nhân ái của báo ngày càng lan tỏa, giúp thêm nhiều mảnh đời kém may mắn.

Như báo Dân trí đã phản ánh, dù tuổi cao, ông Chín vẫn phải chăm sóc 3 người con tật nguyền. Trong đó, 1 người bị bại liệt từ nhỏ; 1 người mắc bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang; người còn lại mắc bệnh tiểu đường nặng và đã bị cụt 1 chân.

Trước đây, 4 cha con sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhiều thanh gỗ bị mối mọt, tường loang lổ, mái ngói mục nát. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của gia đình.

Bên trong ngôi nhà mới của cha con ông Chín khang trang, sạch đẹp (Ảnh: Trung Thi).

Hiện, gia đình ông Chín chủ yếu sống dựa vào trợ cấp xã hội với mức hỗ trợ 2,25 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ gia đình ông 1 con bò giống để chăn nuôi. Mong mỏi lớn nhất của 4 cha con là có điều kiện sửa chữa nhà ở, thoát khỏi cảnh mưa dột kéo dài.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ gần 175 triệu đồng, giúp gia đình ông Chín hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm kiên cố.

Ngày 20/3, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Xuân Lãnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình ông Chín.