Gia đình bé trai gặp nạn do máy xúc đè qua người nghẹn ngào gửi lời tri ân (Video: Hương Hồng).

Ngày 8/5, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao biển biểu trưng số tiền 391.202.145 đồng tới gia đình chị Trần Thị Huyền (mẹ bé Nguyễn Xuân Phúc, SN 2015, quê ở xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình thông qua tài khoản của báo và đã được kết chuyển tới tài khoản chị Trần Thị Huyền trước đó để phục vụ quá trình điều trị cho bé Phúc.

Theo chị Huyền chia sẻ, bên cạnh sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, thông qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 90 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, bà con, bạn bè và chính quyền địa phương hỗ trợ (trong đó Quỹ Thiện Tâm giúp đỡ 30 triệu đồng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Huyền đã nhận được hơn 480 triệu đồng từ bạn đọc và những tấm lòng nhân ái gần xa.

Gia đình chị Trần Thị Huyền (mẹ bé Phúc) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 391.202.145 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Tại bệnh viện, người mẹ không giấu được xúc động khi nhắc về cậu con trai 11 tuổi đã mãi mãi rời xa vòng tay gia đình sau hơn 1 tháng chống chọi với tử thần.

Trước đó, chiều 6/2, bé Nguyễn Xuân Phúc gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị máy xúc chèn qua người lúc đang đi xe đạp gần nhà. Tai nạn khiến em bị đa chấn thương rất nặng: vỡ lách, rách cơ hoành, tổn thương tụy, tràn máu màng phổi, gãy hở chân trái cùng nhiều vết thương dập nát phần mềm.

Trong suốt quá trình điều trị, Phúc đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, phải thở máy, lọc máu và truyền lượng máu lớn để duy trì sự sống. Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã nỗ lực cứu chữa cho em.

Gia đình bé Phúc thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho con, bố mẹ em phải bán chiếc công nông là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình.

Gia đình chị Huyền xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm, cùng các y, bác sĩ đã yêu thương, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi bài viết “Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngày” được đăng tải trên báo Dân trí, đông đảo bạn đọc đã gửi lời động viên, sẻ chia và chung tay giúp đỡ gia đình trong những ngày bé Phúc nguy cấp nhất.

Tuy nhiên, dù nhận được rất nhiều yêu thương và sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, bé Phúc vẫn không thể vượt qua cửa tử. Em qua đời vào chiều 19/3 tại nhà riêng.

“Gia đình tôi biết ơn báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm và các y, bác sĩ rất nhiều. Mọi người đã thương cháu, cố gắng cứu cháu đến phút cuối cùng. Dù con không còn nữa, nhưng gia đình tôi sẽ mãi không quên tình cảm ấy”, chị Huyền nghẹn ngào nói.

Người mẹ nghẹn ngào cho biết, sự giúp đỡ của bạn đọc không chỉ giúp gia đình có điều kiện chạy chữa cho con trong những ngày cuối đời, mà còn là nguồn động viên lớn để người thân vượt qua mất mát.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay tiếp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, bé Phúc đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Đại diện Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bé Phúc, đồng thời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã luôn đồng hành cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Sự ra đi của bé Nguyễn Xuân Phúc để lại niềm tiếc thương với nhiều người đã dõi theo hành trình giành giật sự sống của em suốt thời gian qua. Cậu bé 11 tuổi không thể ở lại, nhưng tình yêu thương và sự chở che mà mọi người dành cho em sẽ còn mãi trong ký ức của gia đình nhỏ nơi vùng quê xứ Thanh.