Bé trai 3 tuổi cần gấp 350 triệu đồng để thoát khỏi thế giới không âm thanh

Bé Dương Bảo Khang (hơn 3 tuổi, trú thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đang đối mặt với nguy cơ mất vĩnh viễn khả năng nghe nói nếu không được can thiệp kịp thời. Khang vẫn sống trong thế giới lặng im, chưa từng nghe được âm thanh rõ ràng, cũng chưa thể cất tiếng nói đầu đời. Bi kịch hơn khi cả bố mẹ của Khang đều bị câm điếc bẩm sinh.

Bé trai cần gấp 350 triệu đồng để thoát khỏi thế giới không âm thanh (Video: Nguyễn Phê).

Tại khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Khang nép mình trong vòng tay bà nội, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người.

Bà Nguyễn Thị Lan (68 tuổi), bà nội của Khang chia sẻ: "Con trai tôi là Dương Xuân Cường (SN 1987) và con dâu Võ Thị Loan (SN 1991) đều bị câm điếc bẩm sinh. Vợ chồng quen nhau tại trường dành cho trẻ khuyết tật và kết hôn năm 2020. Sau khi sinh con đầu lòng phát triển bình thường, đến Khang, gia đình như chết lặng khi bác sĩ xác định cháu cũng mắc chứng khiếm thính bẩm sinh".

Bà Lan đã từng đưa Khang ra Hà Nội thăm khám với hy vọng cứu vãn khả năng nghe nói cho cháu, nhưng "tiền bạc cạn kiệt, gia đình đành đưa cháu về quê vì không còn khả năng tiếp tục điều trị".

Bà Lan đưa mẹ con cháu Khang đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám chuyên sâu về thính lực lần thứ 2 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Căn nhà nhỏ của gia đình Khang gần như không có tiếng trò chuyện. Bố mẹ Khang giao tiếp bằng ánh mắt và ký hiệu, và giờ đây, đứa cháu nhỏ cũng đứng trước nguy cơ sống trong im lặng suốt đời.

Trong lần thứ 2 thăm khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, chị Loan, mẹ của Khang chỉ biết nhìn con và liên tục lắc đầu, ra dấu trong bất lực.

Anh Cường làm phụ hồ gần nhà, thu nhập bấp bênh. Hai anh em Khang hiện chủ yếu do ông bà nội chăm sóc. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, đau ốm liên miên, ông bà vẫn gắng gượng làm lụng, chắt chiu từng đồng để lo cho các cháu.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám chuyên sâu về thính lực lần thứ 2 cho bé Khang với hy vọng kịp can thiệp trong “giai đoạn vàng” (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Giờ gia đình tôi không biết bấu víu vào đâu nữa. Chỉ mong các nhà hảo tâm thương cháu mà giúp đỡ để cháu có cơ hội được nghe, nói như bao đứa trẻ bình thường…", bà Lan nói.

Sau thăm khám chuyên sâu về thính lực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ cho biết Khang vẫn còn cơ hội phục hồi khả năng nghe nếu được can thiệp sớm bằng phương pháp cấy điện cực ốc tai. Tuy nhiên, chi phí cấy điện cực cho một bên tai, phần ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả, lên tới khoảng 350 triệu đồng, số tiền vượt xa khả năng của gia đình.

Bé Khang với khuôn mặt khôi ngô, kháu khỉnh nhưng gặp vấn đề về thính lực cần được can thiệp sớm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Quang Trung, Phó Trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhấn mạnh: "Khang đã hơn 3 tuổi, chạm đến giới hạn cuối cùng của giai đoạn vàng can thiệp ngôn ngữ đối với trẻ khiếm thính bẩm sinh. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, cháu có nguy cơ mất vĩnh viễn khả năng nghe nói. Chỉ định cấp thiết và gần như duy nhất hiện nay là phẫu thuật cấy điện cực ốc tai".

Ông Phạm Văn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Duệ, xác nhận gia đình bà Lan thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, là hộ nghèo của xã.

Bà Lan hy vọng bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ để bé Khang có cơ hội được can thiệp thính lực kịp thời (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Gia đình rất khổ, trong nhà hầu như không có tài sản gì đáng giá. Địa phương đã nhiều lần thăm hỏi, động viên nhưng nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế", ông Thìn chia sẻ và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để bé Khang có cơ hội được chữa trị.

Bà Lan ôm chặt cháu nội vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, cầu mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để níu giữ hy vọng cuối cùng cho cháu...