Dự án 50 nhà phao chống lũ do bạn đọc báo Dân trí dành tặng người dân vùng lũ của xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) dự kiến khởi công vào chiều 15/5, tại Nhà văn hóa thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc.

Hay tin dự án nhà phao chống lũ sắp được triển khai, ông Trương Công Hương (63 tuổi, trú thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc) không giấu được niềm vui. Ông cho biết, không chỉ riêng gia đình mình mà hàng chục hộ dân trong xã mong ngóng từng ngày được hỗ trợ nhà phao để yên tâm hơn mỗi mùa mưa lũ.

Dự án nhà phao chống lũ của bạn đọc báo Dân trí giúp người dân vùng lũ tại Quảng Trị an tâm khi mùa mưa lũ về (Ảnh: Tiến Thành).

"Khu vực chúng tôi năm nào nước lũ cũng dâng cao, tuy nước lên chậm, không chảy xiết như nhiều nơi khác nhưng đã khiến cuộc sống bà con bị đảo lộn. Khi biết sắp được hỗ trợ nhà phao chống lũ, ai cũng phấn khởi, hạnh phúc lắm. Mấy ngày nay, bà con thường xuyên lên xã hỏi thăm xem khi nào dự án bắt đầu triển khai", ông Hương nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết, ngay sau lễ khởi công, địa phương sẽ khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan triển khai xây dựng, lắp ráp nhà phao chống lũ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Tiến, đây là dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp người dân có nơi trú tránh an toàn trong mùa mưa bão mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Cảnh hoang tàn sau mưa lũ cuối năm 2025 tại xã Đồng Xuân (Ảnh: Trung Thi).

Sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025, người dân và chính quyền 2 xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân mong muốn được hỗ trợ giải pháp hữu hiệu về nhà chống lũ.

Sau khi xem xét kỹ các điều kiện để thực hiện, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn bạn đọc ủng hộ để triển khai Dự án xây dựng 50 nhà phao tặng bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Sẽ có 30 căn nhà phao Dân trí tặng bà con nhân dân xã Tuy An Bắc và 20 căn nhà dành tặng bà con xã Đồng Xuân với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 1,75 tỷ đồng; xã Đồng Xuân đối ứng 100 triệu đồng và xã Tuy An Bắc đối ứng 150 triệu đồng.

Trên thực tế, mô hình nhà phao chống lũ đã được báo Dân trí triển khai và phát huy hiệu quả tại "rốn lũ" Tân Hóa và Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị).

Những căn nhà phao sẽ tự nổi trên mặt nước khi nước lũ dâng cao (Ảnh: Tiến Thành).

Đầu năm 2021, công trình nhà phao do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp được gấp rút triển khai và đưa vào sử dụng. 50 căn nhà phao do bạn đọc Dân trí tài trợ đã giúp người dân xã Tân Phú không còn cảnh thấp thỏm, lo lắng mỗi mùa mưa lũ về.

Mỗi nhà phao có thể làm nơi tránh trú cho 8-10 người cùng nhiều tài sản. Khi lũ về, nhà phao sẽ nổi lên trên mặt nước; khi lũ rút, nhà trở về vị trí ban đầu.

Niềm hạnh phúc của những đứa trẻ trong căn nhà phao chống lũ do bạn đọc báo Dân trí trao tặng (Ảnh: Tiến Thành).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết: "Từ thực tiễn cho thấy, nhà phao đã phát huy hiệu quả, giúp bà con vùng "rốn lũ" vượt qua thiên tai an toàn và bảo vệ được tài sản. Những năm qua, trên địa bàn may mắn không xảy ra lũ lớn, nhưng với đặc thù vùng lòng chảo, việc người dân sở hữu những căn nhà phao là hết sức cần thiết".