Bạn đọc Dân trí tiếp sức, người bố 3 con vượt cửa tử trở về (Video: Hương Hồng).

Ngày 15/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao biển biểu trưng số tiền 81.277.897 đồng tới gia đình anh Hoàng Văn Kiên (SN 1986, trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ, nhằm giúp anh Kiên có đủ kinh phí thực hiện ca phẫu thuật ghép sọ não.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đầy đủ tới tài khoản chị Phan Thị Giang (vợ anh Kiên), để gia đình kịp thời hoàn tất các thủ tục và chi phí cần thiết phục vụ ca phẫu thuật.

Chị Phan Thị Giang (vợ anh Kiên) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 81.277.897 đồng do bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, thông qua bài viết phản ánh hoàn cảnh của gia đình, anh Hoàng Văn Kiên đã nhận được hơn 314 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Cộng các khoản hỗ trợ, đến nay, tổng số tiền gia đình anh Kiên được giúp đỡ là gần 400 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Kiên là nhân vật trong bài viết “Gói xôi chia 2 bữa, người vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng đang nguy kịch”, đã được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Trước đó, ngày 20/11/2025, phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 224.108.066 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Phan Thị Giang (Ảnh: CTV).

Tháng 10/2025, trong lúc lao động, anh Kiên không may ngã từ trên cao, bị đa chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương sọ não nặng, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị hồi sức tích cực kéo dài.

Thời điểm đó, chị Phan Thị Giang một mình túc trực chăm sóc chồng trong bệnh viện, 3 con nhỏ gửi nhờ người thân. Gia đình vốn khó khăn, thu nhập bấp bênh, các khoản tích lũy nhanh chóng cạn kiệt khi chi phí điều trị ngày một lớn.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của báo Dân trí và sự chung tay của bạn đọc, anh Kiên có thêm điều kiện chữa trị. Đặc biệt, ca phẫu thuật ghép sọ não vừa qua đã được thực hiện thành công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi phục của anh.

Ca phẫu thuật ghép sọ não cho anh Kiên đã được thực hiện thành công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi phục của anh (Ảnh: Hương Hồng).

Theo các bác sĩ điều trị, hiện anh Kiên đã tỉnh táo, ăn uống được, vận động từng bước hồi phục, các chỉ số sức khỏe ổn định và dự kiến sẽ sớm được xuất viện, tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng tại nhà.

Trân trọng đón nhận số tiền được giúp đỡ, chị Phan Thị Giang gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, đội ngũ y, bác sĩ cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đồng hành, hỗ trợ gia đình chị trong giai đoạn khó khăn nhất.

Chị Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình đã có đủ kinh phí để tiếp tục điều trị và chăm sóc sức khỏe cho anh Kiên theo phác đồ của bệnh viện. Gia đình xin được dừng nhận thêm sự hỗ trợ và mong sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục đến với những hoàn cảnh khó khăn khác.

Anh Kiên gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ trong suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).

Đồng hành cùng gia đình anh Kiên trong suốt quá trình điều trị, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tích cực hỗ trợ, kết nối và theo sát hoàn cảnh bệnh nhân.

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội cho biết, sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và báo Dân trí đã giúp bệnh nhân kịp thời tiếp cận điều trị, nâng cao hiệu quả hồi phục.

Từ người bố 3 con từng nằm ở ranh giới sinh tử, anh Hoàng Văn Kiên nay đang từng ngày hồi phục, chuẩn bị trở về với gia đình. Hành trình ấy là kết quả của sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, sự đồng hành của phòng Công tác xã hội và sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí.