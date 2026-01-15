Bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh Việt ở Ninh Bình hơn 315 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Ngày 15/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao biển biểu trưng số tiền 229.993.333 đồng tới anh Đinh Đăng Việt (chồng chị Chu Thị Lan). Đây là số tiền do bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua tài khoản của báo, nhằm hỗ trợ gia đình anh Việt trong quá trình điều trị cho chị Lan.

Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản anh Đinh Đăng Việt.

Ngoài khoản hỗ trợ qua báo Dân trí, thông qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại bệnh viện, anh Việt còn nhận được hơn 86 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc Dân trí và các tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình anh Việt là hơn 315 triệu đồng.

Anh Đinh Đăng Việt cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền 229.993.333 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Chu Thị Lan là hoàn cảnh trong bài viết “Chồng nghèo bật khóc: Nhà cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây?”, được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Khi ấy, hình ảnh người chồng nghèo lặng lẽ ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đối diện những khoản viện phí ngày một chồng chất, đã khiến nhiều bạn đọc xúc động.

Gia đình anh Việt vốn chật vật mưu sinh. Anh làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh; 2 con còn nhỏ; cha mẹ đã lớn tuổi. Khi chị Lan mắc bệnh nặng, chi phí điều trị kéo dài vượt quá khả năng xoay xở của gia đình, anh Việt đã phải vay mượn khắp nơi, thậm chí cầm cố căn nhà nhỏ để tiếp tục chạy chữa cho vợ.

Sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ cùng những lời động viên giản dị, mong chị Lan sớm bình phục và gia đình bớt đi phần nào gánh nặng. Nhờ sự tiếp sức kịp thời ấy, gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho chị Lan.

Tuy nhiên, dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, do bệnh tình quá nặng, chị Chu Thị Lan đã không qua khỏi, để lại nỗi đau lớn cho người chồng và các con.

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc, bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Chu Thị Lan đã qua đời (Ảnh: Hương Hồng).

Tại buổi trao biển biểu trưng, anh Đinh Đăng Việt gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và đội ngũ y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Anh Việt cho biết, sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái đã giúp gia đình vững vàng hơn giữa biến cố.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của bạn đọc Dân trí.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, sự đồng hành kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc không chỉ góp phần san sẻ chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với người bệnh và gia đình trong những thời khắc khó khăn.

Chị Lan đã ra đi, nhưng những gì bạn đọc Dân trí đã sẻ chia luôn ở lại cùng gia đình anh Việt, như một sự nâng đỡ âm thầm, giúp họ bước tiếp sau mất mát không gì bù đắp.