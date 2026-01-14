Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ 5 con hơn 300 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Ngày 14/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 223.778.477 đồng tới anh Thò Mí Lì (SN 1993, chồng của chị Thò Thị Già).

Số tiền trên là tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Thò Thị Già thông qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản cá nhân của anh Thò Mí Lì trước đó để gia đình kịp thời chi trả viện phí, thuốc men cho chị Già trong những ngày cuối cùng.

Ngoài khoản hỗ trợ qua báo Dân trí, thông qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình anh Lì còn được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 77 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình anh Thò Mí Lì được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 300 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 223.778.477 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới anh Thò Mí Lì (Ảnh: CTV).

Chị Thò Thị Già là hoàn cảnh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người mẹ dân tộc Mông phải cắt chân để giữ mạng sống”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Trân trọng sự quan tâm, sẻ chia dành cho gia đình, anh Già xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.

“Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vợ em có kinh phí chữa trị và chăm sóc tốt nhất đến lúc cuối cùng. Gia đình em mang ơn nhiều lắm”, anh Lì xúc động nói.

Dù được các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc, bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Già đã không thể chiến thắng số phận.

Sau khi chị Già qua đời, số tiền còn lại được anh Lì dùng lo hậu sự cho vợ và dành dụm làm nguồn sống lâu dài để chăm sóc, nuôi dưỡng 5 con.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, nhưng chị Thò Thị Già đã đột ngột ra đi sau khi được xuất viện một thời gian (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình bệnh nhân Thò Thị Già.

Theo chị Phương, sự đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc đã trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn để gia đình bệnh nhân không buông xuôi trong những thời khắc khó khăn nhất.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm đã luôn sát cánh với bệnh nhân và gia đình, không chỉ khi còn hy vọng điều trị mà cả sau khi người bệnh qua đời, giúp người ở lại có thêm điều kiện để vượt qua mất mát”, chị Phương chia sẻ.