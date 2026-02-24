Hơn 355 triệu đồng tiếp sức gia đình có 2 con mắc tan máu bẩm sinh (Video: Hương Hồng).

Ngày 23/2, báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 355.607.427 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Vỹ (SN 1973, trú xã Chương Dương, TP Hà Nội). Chị Vỹ là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịch", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Nguyễn Thị Vỹ qua báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ trước đó tới tài khoản của chị để phục vụ điều trị cho các con.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 355.607.427 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình chị Nguyễn Thị Vỹ (Ảnh: CTV).

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ cùng sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí, em Trần Đức Luân (SN 2007, con trai chị Vỹ) đã được điều trị đúng thời điểm và đủ điều kiện xuất viện, trở về nhà tự tập phục hồi chức năng.

Bên cạnh đó, em Trần Thị Như (SN 1994, con gái đầu của chị Vỹ), mắc tan máu bẩm sinh cũng được tiếp tục duy trì điều trị, truyền máu định kỳ.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Nguyễn Thị Vỹ xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Nhờ báo Dân trí, bạn đọc gần xa và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các con tôi mới có cơ hội được điều trị kịp thời. Những ngày tưởng chừng không thể gượng dậy, chính sự sẻ chia đã giúp mẹ con tôi đi tiếp”.

Em Trần Đức Luân được các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tận tình chăm sóc, cứu chữa (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, gia đình chị Vỹ rơi vào cảnh cùng quẫn khi cả 2 con đều mắc tan máu bẩm sinh, phải truyền máu và điều trị kéo dài. Tai nạn bất ngờ khiến Luân bị đa chấn thương rất nặng tại cột sống cổ, sọ não, hàm mặt, gãy hở 2 cẳng chân trái..., chi phí điều trị vượt quá khả năng xoay xở của gia đình.

Sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình có điều kiện tiếp tục phác đồ điều trị, không bị gián đoạn vào thời điểm then chốt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Đạt, khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân Trần Đức Luân đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Gia đình được hướng dẫn tập phục hồi chức năng tại nhà và tái khám định kỳ.

Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của bạn đọc Dân trí, giúp người bệnh có cơ hội điều trị kịp thời”.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em Luân đã được xuất viện về nhà, tự tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, sự kết nối của báo Dân trí đã giúp nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình chị Vỹ có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, giảm bớt gánh nặng tài chính và ổn định tinh thần trong quá trình chăm sóc người bệnh.