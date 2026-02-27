"Mẹ ơi từ giờ mình không sợ mưa dột ướt giường ngủ nữa rồi!"

Ngày 26/2, đại diện báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lý Thị Da (52 tuổi) ở ấp An Nghiệp.

Bà Da là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân lay lắt nuôi con gái 9 tuổi trong căn nhà sắp sập", được đăng tải trên báo Dân trí vào ngày 24/11/2025. Ngôi nhà bà Da được báo Dân trí và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức lễ khởi công 2 tháng trước.

Phóng viên Dân trí cùng ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ (áo xanh) trao bảng biểu trưng khánh thành nhà bà Da (Ảnh: Nguyễn Minh).

Ngôi nhà bà Da có kích thước 5x16m, 1 phòng khách và 3 phòng ngủ đủ tiêu chí "3 cứng", với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, trong đó chi phí do bạn đọc ủng hộ và chính quyền xã Nhơn Mỹ vận động là gần 200 triệu đồng, số còn lại do các con bà Da đóng góp xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Ông Giang cũng bày tỏ, chính những tấm lòng hảo tâm của mọi người đã giúp gia đình bà Da có mái nhà vững chắc, che mưa tránh nắng.

"Thay mặt địa phương, tôi rất cảm kích sự hỗ trợ hết mình của bạn đọc Dân trí dành cho gia đình bà Da cũng như là những trường hợp trước đây đã được báo Dân trí kêu gọi giúp đỡ kinh phí cất nhà hoặc chữa bệnh. Mong rằng chương trình nhân ái của báo tiếp tục lan toả, san sẻ yêu thương cho nhiều mảnh đời còn khốn khó", ông Giang bày tỏ.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ cùng bà Da thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành (Ảnh: Nguyễn Minh).

Tại buổi lễ, bà Da xúc động chia sẻ, 29 tháng Chạp ngôi nhà của bà hoàn thiện, mùng 1 Tết Bính Ngọ cả nhà bà cúng kiếng sau đó dọn đồ đạc vào ở. Bà kể, trong những ngày xây nhà, con gái út là bé Danh Lý Hồng Đào (10 tuổi) luôn nôn nao, háo hức chờ ngày vào nhà mới.

"Nghe con bé nói mẹ ơi mình không sợ mưa dột ướt chỗ nằm nữa rồi mà tôi lâng lâng khó tả. Bao nhiêu năm ở căn nhà xập xệ, mưa dột đủ chỗ thì giờ đây mẹ con tôi có nhà mới. Mọi thứ như một giấc mơ, mà giấc mơ này là sự thật", bà Da mắt rưng rưng nói.

Hàng xóm đến chúc mừng, thăm hỏi bà Da có nhà mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh éo le của bà Lý Thị Da. Trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, bà Da một mình gồng gánh nuôi 4 người con. Bà sống cùng con gái út Danh Lý Hồng Đào trong căn nhà tranh xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà nằm sâu trong một xóm nhỏ hẻo lánh, lối đi chỉ là con đường mòn vừa đủ cho xe máy. Chỗ ở của họ chỉ là vài cây cột xi măng chắp vá, những miếng tôn và bạt cũ kỹ, nền nhà bằng đất, luôn lấm bẩn mỗi khi mưa xuống.

Ngôi nhà của bà Da trước và sau khi được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước kia, bà Da từng làm thuê ở Bình Dương, nhưng vài năm trước, căn bệnh cột sống đã khiến bà không thể làm việc nặng. Bà đành về quê, làm các công việc thời vụ như dặm lúa, làm cỏ, bẻ trái cây, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.