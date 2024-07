Bán ba bao thóc mới mua được một thẻ Bảo hiểm y tế cho đứa cháu tội nghiệp!

Tặng chiếc thẻ bảo hiểm y tế giá trị bằng ba bao thóc

Sau lưng thị trấn Văn Quan (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), những ngày đầu tháng 7, bà con khu phố Đức Tâm đang vào vụ thu hoạch lúa. Hai vợ chồng ông Lộc Văn Hoan và bà Vi Thị Ý (cùng 60 tuổi) cũng vừa thu hoạch xong, toàn bộ thóc lúa đang được phơi trước sân nhỏ trên 3 mảnh bạt.

Bà Ý cho biết, cả gia đình chỉ có hơn 4 sào ruộng, năm nay lúa tốt nên thu hoạch được 12 bao thóc. Mọi chi phí cần trang trải đều trông hết vào đây. Cả hai vợ chồng đang đăm chiêu ngồi tính toán cho các khoản cần chi, nhất là khoản đóng góp đầu năm và mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho hai cháu nội.

"Cả nhà có hơn 4 sào ruộng, vụ này lúa tốt cũng được 12 bao thóc. Mỗi bao bây giờ có giá khoảng 300 ngàn. Người ta trồng lúa chủ yếu để ăn, nhưng vợ chồng tôi thì tất cả từ ăn uống, chi tiêu đều trông vào mấy bao thóc. Đầu năm học lại đang chật vật đủ thứ nào là sách, vở, quần áo, các khoản đóng góp, BHYT cho hai cháu nội", bà Ý chia sẻ.

Bé Lộc Thị Phương Thảo (SN 2016) và em gái là 2 đứa cháu nội được ông bà Ý chăm sóc từ ngày còn bé xíu vì mẹ của các cháu bỏ đi; bố đi làm cơ khí nhưng công việc không ổn định.

Hiện tại, sức khỏe của bà Ý không được tốt nên những công việc nặng trong nhà đều do ông Hoan lo liệu cả. Hàng ngày để có thêm chi phí trang trải, bà Ý bán đậu phụ cho bà con quanh xóm. Tuy nhiên, thu nhập từ việc này cũng không đáng kể.

Khi chúng tôi chia sẻ về chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng Thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" thì gia đình bà và hàng xóm có mặt đều rất phấn khởi. Hơn ai hết, họ cũng mong muốn có được sự chăm lo tốt nhất cho các con, cháu của họ như bao gia đình khác.

Bà Triệu Thị Tin (cháu của bà Ý) ở khu phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, Lạng Sơn xúc động: "Nếu được tặng BHYT này thì gia đình cũng được nhờ lắm, không thì gia đình cũng phải bán đi ba bao thóc mới mua được cái bảo hiểm cho con, cho cháu. Thấy thương hai cháu lắm, bố mẹ nó duyên số không hợp nhau nên mỗi người một ngả. Mọi thứ từ học hành, ăn uống sinh hoạt đều là ông bà nội lo hết, mà ông bà lại tuổi cao sức yếu".

"Vợ chồng chúng tôi vất vả, hết nuôi con, giờ lại nuôi cháu. May mà hai cháu đều ngoan. Mong báo Dân trí ủng hộ cho hai cháu có được tấm thẻ bảo hiểm, ông bà cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Đây sẽ là món quà rất thiết thực đối với cả gia đình", bà Vi Thị Ý bày tỏ mong ước.

Anh Lộc Văn Duy (SN 1985) cũng ở khu Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, có hai con đang học lớp 5 và lớp 8. Mọi chi phí trong nhà cũng đều trông cả vào đồng ruộng. Gia đình anh có 7 sào lúa, vụ năng suất nhất thì được 20 bao thóc. Để có thêm chi phí trang trải, vợ anh Duy chấp nhận xa chồng, xa con đi làm công nhân, còn anh ở nhà quán xuyến mọi thứ.

"Hai con đang đi học, tiền mua bảo hiểm tăng cao hơn so với năm ngoái thật sự là một gánh nặng đối với các gia đình thuần nông như chúng tôi. Rất mong "Chương trình Tặng thẻ BHYT Nâng bước đến trường" của báo Dân trí quan tâm con em những vùng nông thôn như chúng tôi", anh Duy bày tỏ.

Cháu Lộc Quang Minh (SN 2014, con trai anh Duy) hiện đang học tại trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan. Đã 10 tuổi nhưng cậu bé chỉ nặng chừng 20kg, cơ thể khá còi cọc. Anh Duy chia sẻ rằng, thấy bố vất vả nên sau giờ học, Minh lại lao vào phụ giúp.

Nhiều học sinh thuộc diện khó khăn, mồ côi cần được hỗ trợ BHYT

Trên địa bàn huyện Văn Quan không ít trường hợp như cháu Lộc Quang Minh và hai chị em cháu Lộc Thị Phương Thảo. Thậm chí, còn nhiều trường hợp thiệt thòi hơn vì đã vĩnh viễn mất bố hoặc mẹ, như cháu Lành Mai Phương (SN 2011) trường THCS thị trấn Văn Quan không may mồ côi mẹ; cháu Lã Phúc Bảo Khiêm (SN 2011) trường THCS thị trấn Văn Quan không may mồ côi bố. Tất cả các cháu đều rất cần hỗ trợ thẻ BHYT để an tâm bước vào năm học mới.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan, năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan có 8.458 học sinh, trong đó có 3.827 học sinh vùng 3 và 3.678 học sinh vùng an toàn khu, cùng 278 học sinh là con em công an, bộ đội, hộ nghèo đã được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; còn lại 675 em học sinh thuộc diện phải tự mua BHYT, trong đó 16 học sinh thuộc diện khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan cho biết, huyện Văn Quan đã có nhiều học sinh được thụ hưởng BHYT là học sinh vùng đặc biệt khó khăn và học sinh vùng An toàn khu. Tuy nhiên, còn nhiều đối tượng học sinh không được hỗ trợ BHYT, trong đó có nhiều hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, có những em mồ côi bố hoặc mẹ; có gia đình bố mẹ ly hôn các em sống với ông bà; nhiều gia đình không có nghề nghiệp ổn định nên việc đóng BHYT cho học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

"Nếu được chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" của báo Dân trí hỗ trợ, sẽ tạo điều kiện cho các gia đình có con em chưa được hưởng BHYT bớt đi được gánh nặng kinh tế, mang lại niềm vui cho các em, giúp cho học sinh được hưởng các quyền lợi về y tế", ông Hải bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240305 xin gửi về:

1. Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3

