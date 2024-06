Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn

Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho

học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3

Kính gửi Quý vị phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm và bạn đọc!

Với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, báo Dân trí trân trọng giới thiệu chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" lần thứ 3.

Chương trình được triển khai với mục tiêu trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, giúp các em được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện.

Năm 2024 đánh dấu hành trình thứ 3 đầy ý nghĩa của chương trình "Nâng bước đến trường". Trải qua 2 năm nỗ lực, chương trình đã trao tặng tổng cộng 3060 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành như Hậu Giang, Cần Thơ, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa...

Mỗi tấm thẻ là một món quà vô giá, mang đến niềm hy vọng về sức khỏe và tương lai tươi sáng cho các em.

Năm học 2023-2024, chương trình tiếp tục được triển khai với mục tiêu trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 1500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Để chương trình đạt được hiệu quả cao, báo Dân trí kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý vị phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm và bạn đọc:

Ủng hộ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh khó khăn.

Cùng chung tay tuyên truyền về chương trình để có thêm nhiều người tham gia và ủng hộ.

Mỗi sự đóng góp của quý vị đều là nguồn động lực to lớn để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, từ đó có thể yên tâm học tập và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Biên tập báo Dân trí

