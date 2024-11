Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nữ bệnh nhân ghép phổi

Ca phẫu thuật ghép phổi thành công, người phụ nữ thuần nông vượt qua "cửa tử"

Chị Trịnh Thị Hiền (SN 1985, trú tại Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) đã vượt qua cửa tử một cách thần kỳ khi được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công ca ghép phổi từ người chết não hiến tặng.

Ca mổ được thực hiện từ ngày 4/5, nhưng do tính chất vô cùng phức tạp của phẫu thuật ghép phổi và các bệnh lý nền từ trước, nên đến nay, đã hơn 6 tháng trôi qua, chị Hiền vẫn chưa ra khỏi phòng cách ly.

Theo bác sĩ Lê Ngọc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương: "Đây là một thử thách lớn không chỉ với bệnh nhân mà cả với chúng tôi, bởi ngoài vấn đề về phổi, bệnh nhân còn có bệnh lý nền khá nghiêm trọng. Ê kíp các bác sĩ đã phải chạy đua với thời gian để níu giữ bằng được tính mạng người bệnh.

Một phần vì tính mạng của bệnh nhân Trịnh Thị Hiền đã hết sức nguy kịch, hơn nữa phổi của người chết não hiến tặng cũng không thể chờ được lâu, nên bệnh viện đã tiến hành khẩn cấp ca phẫu thuật này".

Bác sĩ Huy chia sẻ thêm, nguồn tạng hiến hoàn toàn phù hợp với các chỉ số sinh học của chị Hiền, đây là một cơ hội rất hiếm mới có được. Nếu ghép thành công, chị Hiền có thể quay trở lại với cuộc sống, lao động và sinh hoạt gần như bình thường. Bên cạnh đó, tâm nguyện "cho đi là còn mãi" của người hiến tạng cũng sẽ được toại nguyện.

Bác sĩ Huy tâm sự, khi đó, sức lực chị Hiền dường như đã suy kiệt, nhưng vẫn nắm rất chặt tay bác sĩ và nhất là ánh mắt của chị ám ảnh vô cùng.

Chính khát khao sống mãnh liệt của người phụ nữ thuần nông đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các y, bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật khó bậc nhất của phẫu thuật ghép tạng.

Vừa trở ra hành lang buồng bệnh, sau giây phút ngắn ngủi được vào phòng cách ly chăm vợ, anh Nguyễn Minh Hạnh (SN 1987, chồng chị Hiền) nói với chúng tôi trong nước mắt:

"Sao số phận vợ em khổ như vậy. Lấy em, cô ấy không có được ngày nào sung sướng. Hơn 6 tháng nay vợ em vẫn chưa được ra khỏi phòng cách ly. Thi thoảng em mới được ở bên cô ấy thôi…", giọng đứt quãng, người đàn ông 37 tuổi nấc nghẹn.

Người phụ nữ hiếm muộn và nỗi lo 2,1 tỷ đồng của ca ghép phổi cứu mạng

Đưa bàn tay xù xì lau nước mắt, anh Hạnh bùi ngùi kể, vợ chồng anh kết hôn năm 2015. Cũng như bao gia đình trẻ khác, đôi vợ chồng thuần nông khát khao sớm có được đứa con.

Nhưng thật trớ trêu, không hiểu vì sao chị Hiền cứ mang thai đến tháng thứ 4 thì lại hỏng. Sau 3 lần sảy thai, vợ chồng vay mượn tiền, đưa chị Hiền chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả.

Theo anh Hạnh, chị Hiền phát hiện mắc bệnh phổi từ năm 2011, chữa trị nhiều năm căn bệnh tạm ổn. Năm 2023, chị Hiền tạm quên đi căn bệnh quái ác hành hạ mình nhiều năm, để tập trung chữa trị hiếm muộn, hy vọng lần này sẽ có được đứa con sau gần chục năm trời ròng rã "tìm kiếm". Nghiệt ngã thay, đúng lúc ấy, căn bệnh cũ tái phát khiến chị phải nằm viện dài ngày.

"Quê nhà khó khăn, vợ chồng em ra Bắc Ninh làm công nhân. Vợ chồng em lấy nhau gần chục năm, nhưng giờ em chẳng có gì ngoài đống nợ.

Ngày vợ em lên bàn phẫu thuật ghép phổi, bố mẹ em thương con mang sổ đỏ đi cầm cố vay ngân hàng được 60 triệu đồng. Đó cũng là tất cả số tiền em có để đóng vào bệnh viện… ", anh Hạnh vừa nói vừa khóc.

Bác sĩ Lê Ngọc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ:

"Đặc thù ghép phổi là phẫu thuật phức tạp, chăm sóc sau mổ khó khăn, người bệnh cần duy trì nhiều thuốc kháng vi khuẩn, virus, thuốc dự phòng thải ghép đắt tiền. Nhiều loại thuốc chưa được Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả.

Hiện tại, người bệnh hồi phục tốt, có thể tự vận động, chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, do trải qua cuộc phẫu thuật lớn, phức tạp, với đặc điểm bệnh u cơ trơn bạch mạch là bệnh toàn thân, ảnh hưởng đa cơ quan. Nên quá trình hồi phục của bệnh nhân còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình quản lý về điều trị sau ghép.

"Tính đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí của bệnh nhân hết khoảng 3,6 tỷ đồng, trong đó BHYT chi trả 1,5 tỷ đồng và còn phải thanh toán khoảng 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên gia đình mới đóng được khoảng 60 triệu đồng, số tiền còn lại bệnh viện đã ký quỹ ứng trước cho bệnh nhân.

Chúng tôi được biết, bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì vậy, bệnh viện cũng như gia đình bệnh nhân khẩn thiết mong được các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ...", bác sĩ Lê Ngọc Huy bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5392 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Minh Hạnh (chồng chị Hiền)

Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An.

(Chị Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương).

ĐT: 0339003180

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5392)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269