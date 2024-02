5 năm níu kéo sự sống vì bệnh ung thư, cậu bé 8 tuổi: "Xin cô bác giúp con"

Cậu bé tội nghiệp kể trên là em Tạ Nguyễn Hoàn, (SN 2016, trú ở tổ 12, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Một ngày đầu Xuân Giáp Thìn chúng tôi tìm đến khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) thăm Hoàn, ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu từ người mẹ nghèo khó của em.

Thật khó có thể tin hình hài bé xíu, với làn da xanh tái nằm co quắp trên một góc giường bệnh kia lại là một cậu bé đã 8 tuổi. Ngước lên gương mặt thiểu não, với ánh mắt mệt mỏi, Hoàn mếu máo:

"Lần nào lên đây cháu cũng phải tiêm và truyền, đau và mệt lắm cô ơi. Bệnh của cháu bao giờ chữa khỏi hả cô, để cháu được đi học? Cháu muốn đến trường, xin cô bác giúp con!...".

Nói rồi, Hoàn nhấc cả cánh tay khẳng khiu với chiếc kim truyền luôn cắm thường trực lên ngang mặt lau nước mắt. Không biết phải trả lời cậu bé bất hạnh thế nào, tôi chỉ còn biết chôn chân đứng lặng nhìn em, mà thấy cay xè 2 sống mũi.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hải Yến (mẹ bé Hoàn) vừa khóc vừa nói:

"Nhìn con, mỗi khi nghe con nói, em như đứt từng khúc ruột. Em không hiểu vì sao con em lại mắc căn bệnh quái ác này. Trong khi các bạn cùng tuổi tung tăng đi học, thì con em lại nằm trên giường bệnh…", người mẹ bật khóc nấc.

Nén nỗi đau đớn giằng xé tâm can, người mẹ nghèo khó kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn của gia đình mình:

Đại gia đình chị Yến gồm bố mẹ đẻ, gia đình em trai và gia đình chị hiện đang sống chen chúc trong căn nhà nhỏ dột nát. Nhiều năm qua gia đình có đến 10 nhân khẩu này luôn là hộ nghèo ở địa phương.

Đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, chị Yến nức nở cho biết, cho dù luôn phải sống trong khốn khó, thường phải chạy ăn từng bữa nhưng mọi người khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, đại gia đình luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Nhưng, không biết từ đâu tai họa bất ngờ ập đến gia đình này. Cuối năm 2019, bé Hoàn tự dưng xuất hiện khối u ở lưng và sốt cao. Nghĩ rằng con chỉ đau ốm bình thường, nên chị Yến chỉ cho con uống hạ sốt.

Thằng bé 3 tuổi không cắt sốt mà cơ thể ngày một xanh xao vàng vọt và quấy khóc nhiều hơn.

Hoảng hốt, người mẹ nghèo vội vàng vay mượn khắp xóm được vài triệu để đưa con đến bệnh viện. Từ bệnh viện huyện, bác sĩ chuyển bé lên bệnh viện tỉnh, rồi chuyển ra tuyến trung ương.

Ở bệnh viện K, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho gia đình biết, cậu bé mắc phải căn bệnh ung thư phần mềm.

"Khi bác sĩ cho biết bệnh tình của con, em như người mất hồn. Tại sao ông Trời lại bất công với thằng bé như vậy, khi ấy nó mới 3 tuổi thôi…", không nói hết câu, chị Yến đưa tay che miệng để tiếng khóc không bật lên.

Kể từ thời điểm đó, cậu bé Hoàn trải qua hành trình níu kéo sự sống vô cùng gian nan. Gần 5 năm trời, chị Yến cùng con lấy "bệnh viện là nhà", có những lúc người mẹ tưởng như đã mất con, khi các căn bệnh cơ hội "thi nhau" tấn công cậu bé.

Cuộc sống mưu sinh vốn đã vô cùng chật vật, để con được chạy chữa nơi bệnh viện không còn cách nào khác, chị Yến phải vay mượn khắp nơi. Người mẹ nghèo cho biết, các khoản nợ trên vai chị hiện đã lên tới hơn 300 triệu đồng.

Lấy khăn lau mồ hôi cho con, Chị Yến thổn thức: "Thằng bé sốt và kêu đau nhiều từ mấy hôm trước, nhưng mãi đến hôm nay vay được tiền, em mới đưa cháu xuống đây. Để cháu đến bệnh viện muộn, con em mà có mệnh hệ nào, thì em sống làm sao nổi.

Gần 5 năm qua chỗ nào gõ cửa vay được là gia đình em đã đến cả rồi. Bác sĩ bảo, bệnh của con em phải chạy chữa lâu dài, hoàn cảnh em như vậy em không biết bấu víu vào đâu, xin các bác cứu cháu với…", chắp 2 tay trước ngực, người mẹ tội nghiệp bật khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Hải Nam, khoa Nhi, Bệnh viện K3 cho biết: "Cháu Tạ Nguyễn Hoàn được chẩn đoán mắc ung thư phần mềm (Sarcoma cơ vân vùng lưng, tái phát xâm lấn vùng phổi) nguy cơ rất cao".

Bác sĩ Nam cho biết thêm, cháu được phát hiện bệnh từ năm 2019, đã được phẫu thuật và hóa, xạ trị.

Năm 2022 cháu bị tái phát vùng lưng và di căn đùi phải. Cháu tiếp tục điều trị hóa chất bước 2 và xạ trị đồng thời, hiện đang ở đợt hóa chất thứ 19.

"Với bệnh của cháu phải điều trị lâu dài và rất tốn kém, trong khi gia đình cháu đã quá kiệt quệ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn báo Dân trí và các bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cháu", bác sĩ Nam nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5141 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hải Yến (mẹ bé Hoàn)

Địa chỉ: Tổ 12, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0979721119

Hiện bé Hoàn đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều.

