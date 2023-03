Trên chiếc giường kê sát tường cuối gian buồng nhỏ ẩm thấp, thiếu ánh sáng, anh Hợi (SN 1983, trú ở Thôn Thượng Văn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), có gương mặt khá điển trai nằm bất động, thân thể tiều tụy, chân tay teo tóp, co quắp.

Mồ hôi vã ra như tắm, anh Hợi gắng sức lật nghiêng người chào khách, nhưng bất lực. Thấy vậy, một anh cán bộ thôn trong đoàn vội vàng chạy đến hỗ trợ… Hướng đôi mắt ầng ậng nước về phía chúng tôi, người đàn ông bất hạnh nghẹn ngào:

"Vậy là đã 8 năm nay em là gánh nặng cho gia đình. Hôm ấy em đội mũ bảo hiểm nên não không bị sao cả, còn thân thể thì dập nát hết. Giờ em có tay có chân mà vô dụng. Giá như hôm đó em chết đi thì có lẽ vợ con, bố mẹ em không vất vả như bây giờ, hay mê man bất tỉnh đi để không phải nhìn thấy mọi người khổ vì em như thế nào…".

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, anh Hợi bùi ngùi tâm sự, 8 năm trước, anh vốn là cán bộ thuộc Trung tâm giáo dục & hướng nghiệp dạy nghề huyện Duy Tiên.

Sẵn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Hợi thường xuyên đến tận nhà dân, tận tình giúp bà con nông dân huyện nhà kỹ thuật trồng nấm, trồng hoa trên đất chiêm trũng. Mong muốn nâng cao kiến thức để có thể phục vụ cho bà con nông dân nhiều hơn nữa, anh Hợi đã nỗ lực ôn luyện và thi đỗ cao học của Học viện Nông nghiệp.

Hôm đó sau giờ học buổi tối, anh vội vã trở về nhà bằng xe máy, khi đi đến địa phận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thì bỗng dưng anh bị hoa mắt chóng mặt, rồi cả người cả xe đổ vật ra đường.

Vụ tai nạn tự ngã xe máy năm ấy khiến anh Hợi bị đa chấn thương nghiêm trọng, liệt tứ chi, chùn đốt sống cổ… Sau biết bao nỗ lực của bố mẹ nghèo và người vợ tần tảo, bạn bè, đồng nghiệp anh Hợi đã giữ lại được mạng sống. Nhưng, cuộc sống của chàng kĩ sư nông nghiệp trẻ đầy triển vọng năm nào giờ gắn chặt với 4 chân giường, cơ thể ngày một teo tóp và không còn cảm giác, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Tấm lưng còng rạp, bà Nguyễn Thị Mơ rời giường người chồng, lẩy bẩy lần đến bên giường con trai. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đứa con bất hạnh, bà Mơ cho biết:

"Thằng bé ngoan ngoãn, chăm học, là niềm hy vọng của cả nhà tôi. Ai ngờ tai họa lại đổ xuống đầu nó. 8 năm qua, gia đình đã vay mượn khắp mọi nơi để em nó được nằm viện. Nhưng hơn 1 năm nay không cố được nữa, đành để em nó ở nhà. Xin các bác thương xót cháu nó với!…", giọng người mẹ già chùng xuống, để không muốn con trai nghe thấy.

Nghe mẹ nói, anh Hợi bật khóc chia sẻ, lần cuối cùng từ Hà Nội về, anh có thể cử động được tay và phần bụng bắt đầu có cảm giác. Bác sĩ bảo anh vẫn còn hy vọng nhưng gia đình phải kiên trì chạy chữa. Trước cảnh gia đình đã lâm vào cơn bĩ cực, anh Hợi ra sức nài nỉ, thuyết phục bố mẹ và vợ để được ở nhà "dưỡng bệnh". Bởi, anh không muốn gia đình lại thêm nợ nần chồng chất.

"Con bé lớn nhà em năm nay học lớp 6, thằng bé con học lớp 4. Dù được miễn giảm học phí, nhưng vì bố mà tiền mua sách và đồ dùng học tập cho các cháu cũng không có. Em lo sợ các cháu không theo được. Em vô dụng, em là người mang tội lớn với các con em", không nói hết câu, người bố 2 con lại khóc nấc.

Theo bà Mơ, từ ngày con trai gặp nạn, chồng bà suy sụp tinh thần, các căn bệnh thoái hóa, thấp khớp, tiền đình, đại tràng…, được dịp hành hạ khiến cho sức ông ngày một suy kiệt. Hàng ngày, bà Mơ vừa phải phục vụ người con trai vừa phải chăm sóc người chồng ốm yếu.

Chồng nằm liệt giường, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ Nguyễn Thị Liễu. Thường thì chị Liễu ra khỏi nhà từ sáng sớm tới đêm khuya mới trở về. Nhưng với đồng lương công nhân thời vụ eo hẹp, dù có xin làm tăng ca thì để lo cái ăn cho gia đình 6 nhân khẩu đã chật vật. Ước mơ thêm một lần đưa chồng trở lại bệnh viện của người vợ tần tảo này trở nên quá xa vời.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Khôi, trưởng thôn Thượng Văn cho biết: "Gia đình anh Hợi là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Anh Hợi gặp nạn phải nằm liệt giường nhiều năm nay, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thì đã già yếu.

Điều chúng tôi vô cùng trăn trở là tương lai của 2 đứa trẻ đang độ tuổi ăn học, gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bĩ cực như vậy. Chính vì vậy, qua Báo Dân trí bà con chúng tôi rất mong mỏi các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ gia đình anh Hợi…".

