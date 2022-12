World Cup trọn vẹn với người hâm mộ

Sau một tháng tác nghiệp, đưa tin về World Cup 2022 từ Qatar, rạng sáng ngày 19/12, tôi đến làm việc lần cuối ở Trung tâm báo chí chính của World Cup (MMC) - một không gian rộng mênh mông với đủ chỗ làm việc cho cùng lúc hàng nghìn phóng viên viết, ảnh, truyền hình, phát thanh và báo chí điện tử.

Trận chung kết đã kết thúc được vài tiếng, các phóng viên vẫn miệt mài làm việc ở MMC. World Cup là một cuộc marathon đối với tôi và hàng nghìn nhà báo đồng nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Một cuộc chạy đua với thời gian để có sản phẩm báo chí tốt nhất trong khả năng bản thân, và chúng tôi làm việc từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, bao gồm cả di chuyển cũng như thời gian ăn và nghỉ rất ít ỏi trong ngày.

Argentina vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi (Ảnh: AP).

MMC và 8 trung tâm báo chí nhỏ của 8 sân đã trở thành nơi quen thuộc của tất cả chúng tôi mỗi ngày trong một tháng qua. Sáng nay nhận được email chào tạm biệt của bộ phận báo chí FIFA và chúc mọi người về nhà an toàn, tôi thấy rất xúc động.

Nước chủ nhà Qatar cung cấp cho các phóng viên chẳng thiếu thứ gì, từ bàn làm việc, căng tin phục vụ ăn uống cho đến ghế lười để nghỉ ngơi hoặc bàn billiard để giải trí. Họp báo của từng đội tuyển cũng như các buổi ghi hình phỏng vấn đều diễn ra ở MMC, và FIFA bố trí xe buýt từ đây đưa phóng viên đến các sân bóng mỗi ngày.

Sau một tháng, nếu bạn hỏi tôi ấn tượng nhất điều gì ở World Cup 2022, thì chắc chắn cũng như hàng triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, tôi ấn tượng nhất về các trận đấu và đặc biệt là trận chung kết trong mơ đầy kịch tính, căng thẳng đến tận loạt luân lưu cuối cùng mà chúng ta đã chứng kiến. Trận chung kết đưa Messi vào ngôi đền của những huyền thoại, sánh ngang với Diego Maradona. Ở trên kia, có lẽ Maradona cũng nở nụ cười sau khi chứng kiến truyền nhân của anh nhảy điệu tango cuối cùng ở World Cup trong niềm vui chiến thắng.

Đây chắc chắn là một World Cup trọn vẹn khi người hâm mộ chứng kiến Lionel Messi đoạt được danh hiệu thế giới anh khao khát theo đuổi bao năm qua, để giờ giành được nó ở World Cup cuối cùng; khi có một đội châu Phi lần đầu tiên vào bán kết; khi Luka Modric chia tay World Cup bằng một danh hiệu; khi Qatar tổ chức thành công một World Cup trên sa mạc và vào giữa mùa đông.

Trong một tháng, Qatar đã trở thành trung tâm của thế giới, nhất là thế giới của những người yêu môn thể thao vua. Chi 300 tỷ USD để tổ chức World Cup, họ đã tạo nên một kỳ tích mà trước đó không ít ý kiến lo lắng, thậm chí nghi ngờ. Khi pháo hoa lấp lánh trên bầu trời và khi các cổ động viên Argentina cất tiếng hát, còn ngôi sao của họ, Lionel Messi, rạng rỡ nâng cao chiếc cúp cuộc đời, thì tôi tin rằng mọi người trên khắp thế giới không những đã biết đến Qatar mà còn đều đồng ý rằng đất nước nhỏ bé ở Trung Đông này đã tổ chức thành công giải vô địch bóng đá thế giới.

Và ấn tượng thứ hai của tôi chính là công tác tổ chức của FIFA và nước chủ nhà. Không chỉ ở quy mô và sự hoành tráng của các sân thi đấu và hạ tầng liên quan, mà từ sự chu đáo trong từng chi tiết nhỏ và tình cảm ấm áp của người dân địa phương.

Chỉ một câu chuyện nhỏ này thôi thấy Ban tổ chức chu đáo đến mức nào, khi chiếc máy ở Trung tâm báo chí in tấm vé trận chung kết cho tôi. Lẽ ra, nếu đăng ký trận đấu thì chỉ có 1 tấm vé ngồi khán đài khu báo chí thôi, nhưng lần này, máy in 2 cái, với cái sau có chữ "Thank you". Bởi sau trận thứ 64 này, trái bóng sẽ ngừng lăn, không còn World Cup nữa, phải đợi 4 năm nữa mới có một giải đấu mới, ở Mỹ, Canada và Mexico. Đó là lời cảm ơn của FIFA và của chính MMC cho việc tôi đã có mặt ở giải đấu này. Và từ trái tim mình, tôi cũng cảm ơn họ, cảm ơn Qatar, cảm ơn FIFA, cảm ơn các đồng nghiệp cho một tháng khó quên này.

Messi lần đầu được nâng cúp vàng thế giới (Ảnh: TyC Sports).

Khoảng 17.000 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đến tác nghiệp ở Qatar, trong đó hơn 12.000 người có thẻ tác nghiệp do FIFA cấp. Trung tâm báo chí chính của World Cup đã trở thành một phần cuộc sống của tôi và các đồng nghiệp trong cả tháng qua, và sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời làm báo.

Dù vô cùng vất vả và triền miên stress, tôi thấy thật hạnh phúc khi làm cái nghề này, thật hạnh phúc khi được đi đó đi đây khắp thế gian, thật hạnh phúc khi được chứng kiến lịch sử. World Cup 2022 đã khép lại và các World Cup khác đang chờ đợi. Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ, tôi sẽ trở về nhà, hít hà cái rét ở Hà Nội và ăn một bát phở nóng.

Tác giả: Nhà báo Trương Anh Ngọc là bình luận viên thể thao hàng đầu Việt Nam, đặc biệt với bóng đá Ý. Anh còn là một phóng viên thời sự quốc tế, tác giả của nhiều đầu sách được đông đảo bạn đọc yêu thích.

