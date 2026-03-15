Lá phiếu niềm tin và kỳ vọng kiến tạo thể chế phát triển

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào hôm nay 15/3. Cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình và tinh thần hành động quyết liệt, bầu cử còn là dịp để người dân gửi gắm niềm tin vào những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng và thực thi chính sách.

Cử tri 101 tuổi ở Hà Nội trực tiếp đi bầu cử (Ảnh: Ngọc Tiến)

Với tôi – từ góc nhìn của người nghiên cứu kinh tế, xã hội – mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn gắn với kỳ vọng về một môi trường thể chế ngày càng minh bạch, ổn định, thuận lợi hơn cho phát triển; một bộ máy kiến tạo, trách nhiệm, trung thực và hiệu quả.

Khi thể chế trở thành động lực phát triển

Nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. Mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn và lao động giá rẻ dần nhường chỗ cho các động lực mới như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và kinh tế số. Trong bối cảnh đó, chất lượng thể chế ngày càng trở thành một trong các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế kỳ vọng những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, ổn định, sát thực tiễn vận hành của đất nước và thân thiện với đổi mới sáng tạo; giảm bớt rào cản hành chính; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản.

Thực tiễn phát triển cho thấy, khi thể chế trở thành động lực phát triển thay vì rào cản, sức sáng tạo của doanh nghiệp và xã hội sẽ được giải phóng, tạo nên những bước tiến mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Trong những năm qua, không ít chính sách đúng đắn khi triển khai đã bị chậm trễ do cơ chế chưa đồng bộ hoặc cách tiếp cận còn nặng về mệnh lệnh hành chính. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc bảo đảm tính nhất quán giữa mục tiêu phát triển và công cụ chính sách.

Ở góc độ này, Quốc hội không chỉ ban hành luật mà còn là cầu nối giữa thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội với quá trình hoạch định chính sách, đưa tiếng nói của doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân vào quá trình xây dựng pháp luật; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát việc thực thi chính sách.

Tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới

Quan sát từ dữ liệu kinh tế và xu hướng phát triển toàn cầu cho thấy, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Chuyển đổi số, kinh tế xanh, tái cấu trúc chuỗi giá trị và cuộc cách mạng công nghệ mới đang định hình lại lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần những quyết sách chiến lược để nắm bắt cơ hội phát triển mới, từ kinh tế số, kinh tế xanh đến công nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong một thế giới biến động nhanh, lợi thế của một quốc gia không chỉ nằm ở nguồn lực mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng thể chế và năng lực hoạch định chính sách.

Niềm tin mà cử tri gửi gắm vào các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn người đại diện mà còn kỳ vọng vào những cải cách thể chế đủ mạnh để mở rộng không gian phát triển đất nước.

Cơ quan dân cử năng động, gắn bó với thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn sẽ góp phần tạo dựng môi trường thể chế thuận lợi để khoa học, công nghệ, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội được giải phóng và phát huy tối đa.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một quốc gia trong thời đại ngày nay không chỉ nằm ở nguồn lực mà trước hết nằm ở chất lượng thể chế và năng lực kiến tạo phát triển.

Tác giả: TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hiện nay, ông thường xuyên có những ý kiến đóng góp cho công tác điều hành trên góc độ một chuyên gia về lĩnh vực thống kê.

