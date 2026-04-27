Giữ gìn niềm tin với bữa cơm bán trú của trẻ

Có một buổi trưa trong sân trường, tiếng trống nghỉ vang lên.

Những đứa trẻ xếp hàng vào phòng ăn, tay cầm khay cơm nhỏ.

Một em ngẩng lên hỏi cô giáo: “Cô ơi, cái này có sạch không?”

Câu hỏi ấy nghe rất khẽ.

Nhưng đủ để người lớn chững lại.

Bởi từ lúc nào, bữa cơm học đường, nơi nuôi lớn cả thể chất lẫn niềm vui của trẻ, lại chen vào một chút… lo lắng.

An toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, vì thế, không còn là chuyện riêng của ngành y tế hay một cuộc kiểm tra đột xuất. Đó là câu chuyện của niềm tin giữa nhà trường, phụ huynh, người cung cấp thực phẩm và cả xã hội.

Những vụ việc ngộ độc trong trường học, mỗi lần xảy ra, đều để lại một vết gợn rất sâu. Không chỉ là vài chục hay vài trăm học sinh bị ảnh hưởng, mà là hàng triệu phụ huynh bắt đầu lo lắng mỗi khi con mình ăn ở trường.

Cô Trà Thị Thu gieo chữ ở điểm trường Tắk Pổ, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng (Ảnh minh họa: NVCC).

Và khi niềm tin bị tổn thương, thì không một văn bản nào có thể “ký” để lấy lại ngay lập tức.

Sửa Luật An toàn thực phẩm, trong bối cảnh bếp ăn bán trú, nếu chỉ dừng lại ở việc tăng mức phạt, siết chặt kiểm tra… thì có thể làm cho nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm “sợ” hơn. Nhưng chưa chắc làm cho phụ huynh yên lòng hơn.

Bởi một suất ăn học đường không bắt đầu từ nhà bếp của trường. Nó bắt đầu từ cánh đồng, ao nuôi, trang trại… đi qua nhiều khâu: thu hoạch, sơ chế, vận chuyển, bảo quản, chế biến.

Một bữa ăn của học sinh, thực ra là kết quả của cả một hành trình dài. Nếu mỗi khâu đầu có “một chút lỏng lẻo”, thì đến cuối cùng, bếp ăn nhà trường sẽ phải “gánh” rủi ro của cả chuỗi.

Vì vậy, sửa luật cũng là dịp để đặt lại câu hỏi: Chúng ta đang kiểm soát bếp ăn, hay đang kiểm soát cả hành trình của suất ăn học đường?

Ở nhiều quốc gia, người ta không kiểm tra dàn trải, mà tập trung vào những “điểm rủi ro cao”.

Trong hệ thống trường học ở Nhật Bản, bếp ăn không chỉ là nơi nấu ăn, mà còn là một phần của giáo dục. Học sinh được học về thực phẩm, về dinh dưỡng, về nguồn gốc món ăn. Khi trẻ hiểu, trẻ sẽ hỏi. Khi trẻ hỏi, người lớn buộc phải làm đúng.

Ở châu Âu, nhiều trường áp dụng nguyên tắc “từ trang trại đến bàn ăn” ngay trong bữa ăn học đường. Nguồn cung thực phẩm phải minh bạch, có thể truy xuất, và ưu tiên các nhà cung cấp địa phương đáng tin cậy.

Ở Hoa Kỳ, các quy định về suất ăn học đường không chỉ dừng ở an toàn, mà còn kiểm soát cả dinh dưỡng, khẩu phần và điều kiện chế biến – với trọng tâm là phòng ngừa rủi ro từ sớm, không chờ sự cố xảy ra.

Những kinh nghiệm đó cho thấy bếp ăn bán trú không thể đứng một mình, mà phải được đặt trong một hệ thống bảo đảm từ đầu đến cuối.

Có một khái niệm tưởng chừng rất kỹ thuật, nhưng lại rất cần cho bữa ăn học đường: truy xuất nguồn gốc.

Khi một sự cố xảy ra, nhà trường cần biết ngay thực phẩm đó đến từ đâu, do ai cung cấp, ở khâu nào có vấn đề. Nhưng quan trọng hơn, khi mỗi lô thực phẩm đưa vào trường đều có “lý lịch rõ ràng”, thì người cung cấp sẽ phải cân nhắc trước khi làm sai.

Ở một số nước như Hà Lan hay New Zealand, thông tin về thực phẩm có thể được số hóa, giúp nhà trường và phụ huynh kiểm tra nhanh chóng. Ở Việt Nam, một số mô hình thí điểm đã bắt đầu áp dụng mã QR cho suất ăn học đường, nhưng chưa phổ biến rộng rãi.

Truy xuất, vì vậy, không chỉ để “tìm lỗi”, mà để ngăn lỗi từ đầu.

Nhưng nếu chỉ dựa vào kiểm tra và công nghệ, vẫn chưa đủ.

Điều quan trọng hơn là tạo ra một hệ sinh thái trách nhiệm:

* Nhà trường không chỉ ký hợp đồng, mà phải hiểu và lựa chọn nhà cung cấp.

* Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm không chỉ bán hàng, mà phải bảo vệ uy tín.

* Cơ quan quản lý không chỉ kiểm tra, mà phải hướng dẫn và đồng hành.

* Phụ huynh không chỉ lo lắng, mà cần được cung cấp thông tin minh bạch.

Ở Hàn Quốc, nhiều địa phương xây dựng hệ thống cung ứng thực phẩm riêng cho trường học, kết nối trực tiếp với nông dân.

Ở Thái Lan, các sản phẩm vào trường học thường gắn với thương hiệu địa phương có kiểm soát chất lượng.

Những mô hình đó giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm rủi ro, và tăng niềm tin.

Một bữa cơm bán trú an toàn không chỉ nuôi dưỡng thể chất.

Nó nuôi dưỡng cả cảm xúc và sự an tâm của gia đình.

Đứa trẻ ăn ngon hơn khi không phải lo lắng.

Phụ huynh làm việc yên tâm hơn khi không phải thấp thỏm.

Nhà trường tập trung vào giáo dục hơn khi không bị áp lực sự cố.

Rồi sẽ đến một ngày, trong phòng ăn của trường, đứa trẻ không còn hỏi: “Cái này có sạch không?” Không phải vì các em ngừng tò mò, mà vì các em đã lớn lên trong một môi trường mà sự an toàn là điều hiển nhiên.

Giữ cho bữa cơm bán trú được yên lòng, không chỉ là trách nhiệm của một ngành. Đó là cách xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai từ những điều nhỏ nhất, nhưng quan trọng nhất.

Tác giả: Ông Lê Minh Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ông cũng từng là Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

