Đổi mới thi cử không chỉ là bớt một môn hay một kỳ thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về phương án tuyển sinh lớp 10, trong đó đề xuất nếu thi tuyển thì chỉ thi Toán và Ngữ văn, thay cho quy định hiện hành có thêm môn hoặc bài thi thứ ba. Câu chuyện đáng bàn không chỉ là hai hay ba môn, mà là những môn ấy cung cấp được bao nhiêu thông tin về người học và có đủ cho mục đích tuyển sinh hay không.

Thi và chấm điểm vẫn cần để đánh giá chất lượng người học, và nhất là khi số chỗ học ít hơn số người muốn học. Một kỳ thi chung tạo ra thước đo tương đối thống nhất, cho phép so sánh số đông trong thời gian ngắn. Nếu đề thi tốt, coi thi nghiêm túc, chấm thi tin cậy, điểm thi có giá trị phản ánh kiến thức và một số năng lực học tập.

Vấn đề bắt đầu khi ta trao cho điểm số nhiều quyền hơn khả năng của nó.

Một bài thi Toán cho biết học sinh làm được những nhiệm vụ toán học nào trong phạm vi đề; bài Ngữ văn cho thấy một phần năng lực đọc, viết và diễn đạt. Cộng hai điểm đó lại liệu đã thành phép đo đầy đủ về năng lực một học sinh?

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh minh họa: T.L).

Samuel Messick, một học giả có ảnh hưởng lớn về đo lường, nhấn mạnh tính hợp lệ của việc diễn giải và sử dụng kết quả đánh giá. Một công cụ đo tốt một thứ không có nghĩa có thể dùng nó để kết luận về một thứ khác. Cái cân đo cân nặng rất chính xác nhưng không thể từ số cân mà kết luận ai khỏe hơn.

Điểm số còn có một nghịch lý: năng lực biến thiên liên tục và mọi phép đo đều có giới hạn, nhưng tuyển sinh phải quyết định dứt khoát đỗ hay trượt. Hai thí sinh hơn kém nhau 0,25 điểm có thể nhận hai kết quả hoàn toàn khác nhau nếu điểm chuẩn nằm giữa họ, nhưng không thể chỉ từ chênh lệch ấy mà kết luận người này có năng lực hơn người kia. Điểm cắt là ranh giới để phân bổ số chỗ học, không phải đường chia người có năng lực và người kém năng lực.

Từ điểm chuẩn còn dễ hình thành trong xã hội nếp nghĩ về một thứ bậc: điểm cao thì vào đại học, điểm thấp thì "đi học nghề". Cách nghĩ ấy khiến giáo dục nghề nghiệp dễ bị xem là nơi dành cho người không đủ điểm đi con đường khác. Đó không phải phân luồng theo năng lực và sở trường, mà là phân loại người học bằng một thước đo học thuật hẹp.

Tôi từng dạy đại học nhiều năm và gặp không ít sinh viên học hành, thi cử không thật nổi trội. Nếu chỉ nhìn bảng điểm lúc ấy, khó ai xếp các em vào nhóm xuất sắc. Vậy mà vài năm sau gặp lại, có em rất thành đạt, thậm chí trở thành người giàu có trong một lĩnh vực hoàn toàn khác với chuyên môn được đào tạo. Ra đời, những lợi thế mà bài thi ít nhìn thấy bắt đầu phát huy: nhạy bén trước cơ hội, giao tiếp tốt, dám quyết định, biết tổ chức công việc, chịu học cái mới và thích nghi nhanh.

Nghiên cứu của James Heckman cùng các cộng sự cho thấy cả năng lực nhận thức và ngoài nhận thức đều liên quan đến kết quả học tập, việc làm và thu nhập. Năng lực con người rộng hơn nhiều so với phần một kỳ thi có thể thu lại trong vài giờ.

Trên dữ liệu học sinh các trường công ở Chicago (Mỹ), Elaine Allensworth và Kallie Clark cũng cho thấy điểm trung bình trung học dự báo khả năng hoàn thành đại học mạnh và ổn định hơn điểm ACT (kỳ thi chuẩn hóa, dùng để xét tuyển đại học tại Mỹ và nhiều quốc gia). Điểm học tập tích lũy bằng chứng qua nhiều môn và nhiều năm; vì vậy, một nguồn dữ liệu đơn lẻ khó đủ cho quyết định lớn. Điểm thi cần được xem cùng những bằng chứng phù hợp với mục đích tuyển chọn.

Từ đây cũng nên nhìn lại cách làm chính sách thi cử hiện nay. Lấy ý kiến các địa phương và lắng nghe giáo viên, phụ huynh là cần để nhận biết tác động thực tế, nhưng ý kiến xã hội không thể thay cho nghiên cứu. Muốn biết thi hai hay ba môn, bỏ môn thứ ba có làm tăng học lệch, ảnh hưởng đến việc dạy các môn khác hay tạo bất lợi cho nhóm học sinh nào, cần dữ liệu đủ lớn và theo dõi qua nhiều năm.

Đất nước đang có cơ hội chuyển mạnh sang quản trị dựa trên dữ liệu khi thông tin giáo dục ngày càng được số hóa và khả năng phân tích tốt hơn. Chính sách thi cử vì thế cần dựa vào dữ liệu nhiều khóa học sinh, phổ điểm, khả năng dự báo kết quả học tiếp và tác động đến việc dạy, học.

Lấy ý kiến cho biết xã hội nghĩ gì, còn nghiên cứu giúp biết một phương án có thể tạo ra kết quả và hệ quả nào. Làm chính sách dựa trên bằng chứng nghiên cứu khoa học, xét đến cùng, chính là một cách quản trị theo dữ liệu, phù hợp với yêu cầu chuyển từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra.

Các cấp có thẩm quyền đang yêu cầu cắt giảm các kỳ thi không cần thiết. Định hướng này gợi cho người thiết kế và thực thi chính sách nhìn lại "văn hóa vị thi cử", khi việc học dễ bị cuốn theo những gì sẽ thi và người học phải chịu quá nhiều sức nặng của điểm số.

Đổi mới thi cử không chỉ là bớt một môn hay một kỳ thi, mà còn là chuyển sang làm chính sách dựa trên dữ liệu và bằng chứng tin cậy. Một con số không nên được trao quyền nói thay toàn bộ năng lực và tương lai của một người học; cũng như một cuộc lấy ý kiến không nên nói thay cho dữ liệu và nghiên cứu cần có trước một quyết định chính sách.

Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021.

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