Tăng trưởng 2 con số địa phương và bài toán FDI

Với Nghị quyết số 169/NQ-CP, lần đầu tiên Chính phủ giao đồng bộ 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường cho từng địa phương, gắn với cả năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đã trở thành KPI (bộ chỉ số đánh giá hiệu quả) có địa chỉ, có thời hạn và tạo ra những bước chuyển tích cực.

Dõi theo tuyến bài của Dân trí về "Tăng trưởng 2 con số tỉnh, thành", phần nào đó chúng ta có thể thấy những bước chuyển ở cơ chế "luồng xanh" rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, "đường găng tiến độ" cho từng dự án lớn, trách nhiệm được cụ thể hóa đến cấp lãnh đạo cơ sở và từng cá nhân trong bộ máy. KPI, nói cách khác, đã đi từ nghị quyết vào phòng họp giao ban, ra công trường, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, đi vào đời sống.

Khu kinh tế Vũng Áng ở Hà Tĩnh nổi bật với hệ thống cảng nước sâu lớn (Ảnh: Dương Nguyễn)

Việc áp KPI với các địa phương cũng cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ đánh giá dựa trên quy trình, thủ tục sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra - xu hướng sẽ góp phần thay đổi tư duy, cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Nhưng cũng chính vì bộ máy sẽ vận hành theo mục tiêu và kế hoạch đề ra, chúng ta cần đánh giá dựa trên dữ liệu đo lường hiệu quả thực chất của các động lực phát triển, chứ không phải những con số thành tích chung chung.

Trong quản trị mục tiêu cần hài hòa giữa yếu tố khách quan và chủ quan: giữ định hướng KPI nhưng có thể điều chỉnh động lực chính của cỗ máy tăng trưởng theo bối cảnh từng địa phương, thay vì cứng nhắc bám kế hoạch. Ngoài ra, cấp trên cần tạo cơ chế đặc thù, thí điểm để các địa phương tạo đột phá dựa trên đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ làm tốt hơn những gì đã làm.

Trong "cỗ xe tam mã" của tăng trưởng ở cấp độ toàn quốc cũng như địa phương, ba động lực cốt lõi gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, thì xuất khẩu gắn chặt với dòng vốn FDI. Khu vực này đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp chế biến - chế tạo và hiện chiếm hơn 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm 2025; những tháng đầu năm nay, tỷ trọng đó đã tiến sát 80%. Đáng suy nghĩ hơn cả con số tuyệt đối là khoảng cách: trong khi xuất khẩu của khối FDI tăng khoảng 25%, khối doanh nghiệp trong nước chỉ tăng chưa đầy 3%.

Nhìn sâu vào chất lượng, bức tranh còn đáng suy ngẫm hơn. Tỷ trọng hàng công nghệ cao trong xuất khẩu vượt 30%, song thực chất chúng ta vẫn đứng ở khâu lắp ráp hạ nguồn của "đường cong nụ cười" - nơi hai đầu chuỗi giá trị (thiết kế và thương hiệu, phân phối) hưởng nhiều nhất, còn khâu gia công ở đáy hưởng ít nhất. Các nghiên cứu về giá trị gia tăng trong thương mại cho thấy phần giá trị nước ngoài trong hàng xuất khẩu của Việt Nam xấp xỉ một nửa, phản ánh sự phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu cao cấp.

Nhìn từ góc độ này, GRDP của một tỉnh, thành có thể tăng ấn tượng nhờ hoạt động gia công, nhưng lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp địa phương và thu nhập của người dân chỉ gia tăng ở mức khiêm tốn, bởi phần lớn giá trị vẫn chảy về chủ sở hữu tài sản trí tuệ và vốn nước ngoài. Một điểm nghẽn khác nằm ở cấu trúc doanh nghiệp: khu vực FDI nhiều nơi vẫn vận hành như một "ốc đảo khép kín", liên kết ngược với doanh nghiệp nội địa rất yếu, chủ yếu dừng ở những khâu đơn giản như bao bì, in ấn. Tăng trưởng 2 con số, nếu chỉ là phép cộng của những ốc đảo như vậy, sẽ khó bền.

FDI vẫn là động lực quan trọng - điều đó không cần bàn cãi. Vấn đề là thước đo. Thước đo của FDI không nên chỉ là bao nhiêu tỷ USD đăng ký hay giải ngân, mà còn phải là FDI tạo ra bao nhiêu nhà cung cấp Việt Nam, bao nhiêu kỹ sư Việt Nam, bao nhiêu hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) và bao nhiêu giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Chính sách ưu đãi cũng cần chuyển theo hướng gắn với cam kết chuyển giao công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa thực chất, thay vì chỉ ưu đãi thuế dựa trên quy mô đầu tư. Cần lưu ý là trong bộ 32 chỉ tiêu của Nghị quyết 169 đã có những tiêu chí của cách đo này - chẳng hạn chỉ tiêu tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt từ 40% trở lên đến năm 2030.

Trong bối cảnh hiện nay, bài toán không còn đơn thuần là tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, mà là nâng cấp vị thế trong chuỗi. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chỉ ra các điều kiện hạ tầng cơ bản để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng thế hệ mới: năng lượng điện tin cậy, đường truyền Internet cực nhanh, an ninh mạng và hạ tầng dữ liệu. Đây là những hạng mục mà chính quyền địa phương cần chú ý và nên được tính vào "điểm KPI".

Cùng với đó, các địa phương cần chuyển chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ chạy theo kim ngạch xuất khẩu sang mô hình thúc đẩy xuất khẩu mới; phát triển tài chính thương mại để doanh nghiệp nội địa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu; và giảm chi phí tham gia chuỗi giá trị cho doanh nghiệp trong nước.

Động lực mới phải là lao động sáng tạo, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu phát triển (R&D) và năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những cải cách thực chất ở cấp độ địa phương, cụ thể như chuyển từ quản lý sang quản trị theo kết quả, mạnh dạn áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) về chính sách, sẽ mở đường cho vốn, công nghệ, nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã nêu rõ một trong số các mục tiêu là "Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu"...

Những con số về thu hút FDI ở cấp độ địa phương sẽ thực sự có ý nghĩa nếu sau một thời gian nhìn lại, đằng sau kết quả đạt được là một lớp nhà cung cấp Việt trưởng thành, những trung tâm R&D hình thành, và thu nhập thực tế của người dân tăng tương xứng với tốc độ GRDP.

Tác giả: TS Nguyễn Quốc Việt là chuyên gia Chính sách công, Trưởng nhóm nghiên cứu Chính sách Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

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