Lời từ biệt nghẹn ngào của người mẹ trước ca hiến tạng cứu 8 cuộc đời

Ngày 23/2, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ nguồn tạng hiến ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ, các bác sĩ đã ghép tạng cứu 8 cuộc đời.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Các bác sĩ không chỉ thực hiện một ca lấy mô, tạng, mà chúng ta đang thực hiện di nguyện nhân văn của gia đình”.

Các bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng (Ảnh: Thế Anh).

Người hiến tạng là em Bùi Đức Quang. Năm 2022, em từng được nhà trường và Công an TP Hà Nội tuyên dương vì nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Mẹ em nghẹn ngào chia sẻ: “Từ trước đến nay, con luôn là một người sống tử tế, biết nghĩ cho người khác. Khi biết mô tạng của con có thể cứu được nhiều người, gia đình tôi nghĩ đó là điều con sẽ sẵn lòng. Tôi tin con sẽ vui khi được giúp đỡ người khác, ngay cả khi không còn nữa…”.

Trên đường đưa con đến phòng phẫu thuật, người mẹ gạt nước mắt, nắm tay con, thì thầm: “Cố lên con trai, mẹ không sao, con bình yên nhé. Mẹ yêu con, mẹ luôn bên con”.

Ngay khi gia đình đồng thuận hiến tặng mô, tạng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chạy đua với thời gian để tổ chức thực hiện các cuộc đại phẫu ghép tạng, huy động khẩn trương hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dù nhiều người vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia; các bệnh viện công - tư, quân - dân y ở cả hai miền Bắc - Nam để tiến hành các ca phẫu thuật.

Ngoài ra, việc kết nối với hãng hàng không và Công an thành phố cũng được triển khai để thuận tiện nhất trong việc vận chuyển mô, tạng.

Từ nguồn tạng hiến của nam sinh, các bác sĩ thực hiện 8 ca ghép cứu nhiều cuộc đời (Ảnh: Thế Anh).

Theo đó, trái tim của người hiến đã được chuyển vào TPHCM để ghép tim cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Trái tim đã "hồi sinh" trong lồng ngực bệnh nhi.

Trong khi đó, thùy gan trái của người hiến được ghép cho bệnh nhi 23 tháng tuổi tại Bệnh viện Vinmec. Trẻ bị teo mật bẩm sinh, xơ gan giai đoạn cuối, từng xuất huyết tiêu hóa 3 lần. Bé đã chờ 8 tháng trong danh sách ghép. Sau ghép, mảnh gan hoạt động tốt.

Thùy gan phải được ghép cho người bệnh 45 tuổi tại Bệnh viện Quân y 103, chẩn đoán xơ gan mất bù do viêm gan C.

Hai thận hiến được ghép cho hai người bệnh, trong đó một bệnh nhân 51 tuổi suy thận độ 5, chạy thận từ tháng 7/2025 và người bệnh 35 tuổi chạy thận màng bụng 5 tháng.

Trong khi đó, phổi của người hiến được ghép cho nam bệnh nhân 64 tuổi mắc COPD, kén khí phổi, có bệnh lý nền. Hai giác mạc được trao lại ánh sáng cho hai người bệnh trẻ đã nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng vì bệnh lý giác mạc.

“Chúng tôi nghiêng mình tri ân người hiến và gia đình - những con người đã biến nỗi đau thành hành động nhân văn cao cả. Nghĩa cử ấy không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hiến tạng cứu người - một hành động đẹp, cần được xã hội thấu hiểu và ủng hộ”, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

Đây không chỉ là một ca ghép đa tạng thành công, mà còn là những “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng cho chiến lược phát triển trụ cột ghép đa tạng của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới làm chủ kỹ thuật cao, tăng cường phối hợp liên viện, quân - dân y, công - tư, hai miền Bắc - Nam.