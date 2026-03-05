Số ca ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM liên tục tăng, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Sáng 5/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) đã cập nhật thông tin về tình hình cấp cứu, điều trị các trường hợp có triệu chứng bất thường, sau khi ăn bánh mì vỉa hè bán trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân vào Bệnh viện Vũng Tàu điều trị trong vụ việc là 83 ca, bao gồm hàng chục trường hợp điều trị nội trú và 9 ca theo dõi tại nhà.

Đa số các trường hợp bệnh nhân ghi nhận các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt... Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh của bệnh viện đến Sở Y tế TPHCM, có 4 trường hợp tái nhập viện và nhiều nạn nhân là trẻ em.

Một nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm là trẻ em, điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu (Ảnh: BV).

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở ban hành, trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn.

Bệnh viện cũng đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Cách đó vài ngày, TPHCM cũng ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì bán trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), khiến ít nhất 22 người phải vào nhiều bệnh viện điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản về việc điều tra, xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp 5 nội dung.

Thứ nhất, chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nặng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Thứ hai, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm; đồng thời tổ chức điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Thứ tư, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Thứ năm, theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng.