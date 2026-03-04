Cụ thể, tính đến 7h ngày 4/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận tổng cộng 54 trường hợp có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa (đau bụng kèm nôn ói), nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở cơ sở nằm trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Trong đó, có 24 ca nằm điều trị ở khoa Nhiễm, 4 trường hợp tại khoa Nội, 6 bệnh nhân nằm tại khoa Tim mạch Lão học, 4 trường hợp ở phòng lưu bệnh, 5 ca được kê đơn điều trị ngoại trú. Đáng chú ý, có 11 trẻ được chăm sóc, theo dõi tại khoa Nhi.

Các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu điều trị tại bệnh viện (Ảnh: BV).

Sau khi được điều trị triệu chứng, sinh hiệu hầu hết các bệnh nhân đã ổn định. Song song với việc báo cáo cấp trên, phía Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã thông tin sự việc đến Trạm Y tế phường Vũng Tàu để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, TPHCM cũng ghi nhận 22 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, phải vào nhiều cơ sở như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Trung Mỹ Tây điều trị, sau khi ăn bánh mì bán tại tiệm A.C. (đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông).

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Đồng thời, các bệnh viện phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế, để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

TPHCM liên tục xuất hiện các chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì những ngày qua (Ảnh: BV).

Trước tình hình trên, ngày 3/3, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp 5 nội dung.

Thứ nhất, chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Thứ hai, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt là các biện pháp lựa chọn, chế biến, bảo quản an toàn đối với thức ăn đường phố, thực phẩm truyền thống, thực phẩm theo tập quán địa phương.

Thứ tư, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Thứ năm, theo dõi sát diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng. Đồng thời, báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.