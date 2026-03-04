Bóc u nang cho nữ bệnh nhân, bác sĩ phát hiện thành phần kỳ lạ

Ngày 4/3, bác sĩ Khoa Phụ sản tại một bệnh viện ở phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng, đã thực hiện phẫu thuật nội soi bóc tách thành công khối u nang bì buồng trứng, gây bất ngờ khi phát hiện bên trong chứa đầy tóc, da.

Bệnh nhân X., 28 tuổi, trú tại xã Đồng Dương, Đà Nẵng, đã có gia đình và 2 con. Gần đây, chị X. thường xuyên cảm thấy đau tức bụng nhưng chủ quan, tự mua thuốc uống mà không đi khám. Tình trạng không thuyên giảm, chị X. quyết định đến bệnh viện. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng, chỉ định nhập viện phẫu thuật.

Tóc và da được lấy ra từ khối u của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau ca mổ nội soi, các bác sĩ đã lấy ra một khối u nang bì chứa tóc, da đầu và các thành phần khác. Khi chứng kiến hình ảnh này, gia đình bệnh nhân không khỏi lo lắng, băn khoăn về nguyên nhân.

Giải thích về hiện tượng này, các bác sĩ cho biết việc phát hiện tóc, răng hay thậm chí là xương bên trong khối u, dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây là một hiện tượng y học rõ ràng liên quan đến u bì buồng trứng, hay còn gọi là u quái (Teratoma).

Theo các chuyên gia y tế, sở dĩ khối u này chứa đựng những thành phần "kỳ lạ" là do nguồn gốc tế bào của nó. U bì buồng trứng phát triển từ tế bào mầm (germ cells). Các tế bào mầm này có khả năng biệt hóa rất cao. Trong điều kiện bình thường, chúng sẽ tạo ra sự sống mới sau khi thụ tinh. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó (thường là do lỗi phân bào), tế bào mầm này tự phát triển bên trong buồng trứng mà không cần thụ tinh.

Do tế bào mầm có khả năng biệt hóa thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể, khi chúng phát triển thành khối u, chúng sẽ hình thành nên ba lớp lá phôi chính: Lá ngoại bì phát triển thành da, tóc, móng, răng và hệ thống thần kinh; lá trung bì phát triển thành xương, sụn, cơ và mô mỡ; lá nội bì phát triển thành biểu mô đường tiêu hóa hoặc hô hấp.

Trong khối u bì, các thành phần thuộc lá ngoại bì (da, tóc) thường chiếm ưu thế và phát triển mạnh nhất. Da và tóc hình thành là do các tuyến bã nhờn trong "da" của khối u tiết ra chất bã đặc như bơ, khiến tóc dễ bị kẹt lại, cuộn thành búi. Răng, xương là do sự biệt hóa hoàn chỉnh của các tế bào trung bì và ngoại bì, các cấu trúc cứng này được hình thành ngay trong lòng khối u.

Các bác sĩ cũng thông tin thêm, điều đáng mừng là đa số u bì buồng trứng là lành tính. Tuy nhiên, do chúng chứa các thành phần cứng như răng, xương và chất bã nên khối u thường nặng, dễ gây biến chứng xoắn buồng trứng - một tình trạng cấp cứu ngoại khoa cần phải phẫu thuật kịp thời.