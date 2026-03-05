Uống cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tái phát rung nhĩ?

Cà phê chứa caffeine được nghiên cứu về tác động đối với rối loạn nhịp tim (Ảnh: Thanh Bình).

Trong nhiều thập kỷ, cà phê thường được xem là một yếu tố có thể gây hại cho tim mạch, đặc biệt ở những người mắc rối loạn nhịp tim.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy cà phê tiêu thụ ở mức vừa phải không chỉ an toàn mà còn có thể mang lại lợi ích cho hệ tim mạch.

Một thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí y khoa JAMA đã tuyển chọn 200 bệnh nhân mắc rung nhĩ dai dẳng, được điều trị chuyển nhịp tim về nhịp xoang và theo dõi trong thời gian 6 tháng.

Người tham gia được phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất tiếp tục sử dụng cà phê và được khuyến khích uống ít nhất một tách cà phê chứa caffeine mỗi ngày. Trong khi đó, nhóm đối chứng được yêu cầu kiêng hoàn toàn cà phê và các sản phẩm có chứa caffeine trong suốt thời gian theo dõi.

Kết quả ghi nhận tỷ lệ tái phát rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ ở nhóm sử dụng cà phê là 47%, thấp hơn rõ rệt so với 64% ở nhóm kiêng cà phê. Phân tích thống kê cho thấy mức giảm nguy cơ tái phát tương đối ước tính khoảng 39% ở nhóm tiêu thụ cà phê.

Đáng chú ý, nghiên cứu không ghi nhận sự gia tăng các biến cố tim mạch nghiêm trọng ở nhóm uống cà phê, cho thấy cà phê có thể an toàn đối với bệnh nhân rung nhĩ khi dùng ở mức vừa phải.

Thách thức quan niệm truyền thống về caffeine

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học California San Francisco, cà phê từ lâu bị nghi ngờ có thể kích thích rung nhĩ do tác dụng làm tăng nhịp tim. Tuy nhiên, bằng chứng mới cho thấy giả thuyết này có thể không chính xác.

Các nhà khoa học cho rằng tác động này có thể được giải thích qua nhiều cơ chế sinh học. Caffeine có đặc tính lợi tiểu nhẹ, từ đó có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Bên cạnh đó, cà phê chứa các hợp chất có hoạt tính chống viêm, được xem là có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Những người có thói quen uống cà phê cũng thường duy trì mức độ hoạt động thể lực cao hơn, một yếu tố đã được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ rung nhĩ.

Đồng thời, caffeine được cho là có khả năng tác động lên các thụ thể adenosine tại cơ tim, cơ chế vốn được xem là có liên quan đến quá trình khởi phát rung nhĩ. Việc ức chế các thụ thể này có thể góp phần điều hòa hoạt động điện học của tim, từ đó hỗ trợ ổn định nhịp tim.

Rung nhĩ: Vấn đề tim mạch ngày càng phổ biến

Rung nhĩ là rối loạn nhịp tim phổ biến nhất trên thế giới, với nguy cơ xảy ra trong suốt cuộc đời có thể lên tới 1/3 dân số. Bệnh này khiến tim đập nhanh và không đều, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và tử vong sớm.

Do đó, việc xác định các yếu tố lối sống có thể làm giảm nguy cơ rung nhĩ là mục tiêu quan trọng của các nghiên cứu tim mạch hiện nay. Một thức uống phổ biến toàn cầu như cà phê vì thế trở thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt.

Kết quả từ thử nghiệm cho thấy, tiêu thụ cà phê vừa phải có thể là một yếu tố lối sống tích cực đối với người mắc rung nhĩ hoặc có nguy cơ cao.

Một nghiên cứu đăng trên European Heart Journal cho thấy những người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn so với người không uống cà phê.

Những kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy cà phê không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, như tiểu đường type 2.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích tim mạch của cà phê có thể liên quan đến các hợp chất sinh học như polyphenol và chlorogenic acid, những chất có khả năng chống oxy hóa và giảm viêm.

Uống bao nhiêu là phù hợp?

Mặc dù các nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể có lợi cho tim mạch, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng mức tiêu thụ nên ở mức vừa phải.

Mức tiêu thụ được ghi nhận có lợi thường dao động khoảng 2–3 tách cà phê mỗi ngày, cho thấy ngay cả mức tiêu thụ thấp cũng có thể mang lại lợi ích.

Ngoài ra, tác động của cà phê có thể khác nhau giữa các cá nhân. Một số người vẫn có thể nhạy cảm với caffeine và gặp triệu chứng tim đập nhanh sau khi uống cà phê.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân tim mạch nên trao đổi với bác sĩ về mức tiêu thụ phù hợp.