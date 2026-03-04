Tối 4/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TPHCM về tình hình cấp cứu, điều trị các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì vỉa hè bán tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).

Theo đó, đến tối cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 79 ca bệnh liên quan đến vụ việc trên. Đáng chú ý, có 4 ca tái nhập viện. Như vậy, chỉ sau một ngày, số nạn nhân vào viện đã tăng hàng chục trường hợp, trong đó có nhiều trẻ em.

Nhiều trẻ em nhập viện trong vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu (Ảnh: BV).

Đa số các bệnh nhân được ghi nhận những triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… Trong đó, hơn 50 trường hợp đã nhập viện điều trị, một số người khác có biểu hiện nhẹ nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị nạn nhân, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở ban hành.

Bệnh viện phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Trước đó vài ngày, TPHCM cũng ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì bán trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), khiến ít nhất 22 người phải vào nhiều bệnh viện điều trị. Mẫu thức ăn của bệnh nhân đã được cơ quan chức năng thu thập để tiến hành làm xét nghiệm.

Theo ThS.BS Đặng Nam Long, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, biểu hiện của ngộ độc thực phẩm khá đa dạng, nhưng chủ yếu liên quan đến đường tiêu hóa.

Thông thường, bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn hoặc nôn dữ dội, sau đó là tiêu chảy nhiều lần trong ngày. Một số trường hợp có thể kèm theo sốt. Nếu ở mức độ nhẹ, người bệnh chủ yếu bị mất nước và rối loạn điện giải, cần được bù dịch và theo dõi tại cơ sở y tế.

Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, thậm chí nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ngộ độc thực phẩm có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (Ảnh: BV).

Bác sĩ Long cảnh báo, với thời tiết nắng nóng tại miền Nam hiện nay, thực phẩm rất dễ hư hỏng nếu để ngoài môi trường quá lâu. Vì vậy, cần bảo quản thực phẩm kỹ lưỡng, tránh để thức ăn ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” luôn cần được tuân thủ.

Một điểm cần lưu ý khác là thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh. Nhiều người nghĩ rằng để lạnh sẽ tiêu diệt vi khuẩn, nhưng thực tế nhiệt độ thấp chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Khi lấy thức ăn ra dùng lại, cần hâm nóng hoặc nấu lại kỹ trước khi ăn và kiểm tra mùi vị, màu sắc xem có bất thường hay không. Ngoài ra, cần chú ý rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi chế biến thực phẩm; bảo đảm chén, đũa, dụng cụ nấu ăn được vệ sinh kỹ.

"Trước khi ăn, có thể quan sát thực phẩm xem có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước bất thường hay mùi lạ hay không. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn, người dân nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, tránh để bệnh diễn tiến nặng", bác sĩ Long khuyến cáo.