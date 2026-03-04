Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư: 5 triệu chứng bạn không nên bỏ qua

Sàng lọc định kỳ giúp phát hiện ung thư sớm hơn, khi bệnh dễ điều trị hơn. Dưới đây là 5 triệu chứng cảnh báo sớm ung thư bạn không nên bỏ qua:

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Khi bạn giảm cân không rõ lý do, hãy đi khám. Giảm 4,5kg trở lên có thể không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong những trường hợp hiếm gặp, đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư.

Mệt mỏi

Theo Johns Hopkins Medicine, đây không phải là sự mệt mỏi tương tự như cảm giác sau một ngày dài làm việc hoặc vui chơi. Mệt mỏi cực độ không thuyên giảm khi nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu sớm của ung thư.

Tế bào ung thư sử dụng chất dinh dưỡng của cơ thể để phát triển và tiến triển, khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Việc “lấy trộm chất dinh dưỡng” này có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Có rất nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây mệt mỏi, nhiều trong số đó không liên quan đến ung thư. Nếu các triệu chứng đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hãy đi khám.

Sốt

Sốt có thể là một triệu chứng phổ biến của cảm lạnh và cúm, và thường tự khỏi.

Một số đặc điểm của sốt tái phát có thể báo trước khả năng liên quan đến ung thư. Bạn nên đặc biệt chú ý nếu:

- Sốt xảy ra chủ yếu vào ban đêm.

- Bạn không có dấu hiệu nhiễm trùng nào khác.

- Bạn bị đổ mồ hôi đêm.

Giảm đau ung thư bằng điện quang can thiệp (Ảnh: Bệnh viện Hồng Ngọc).

Đau

Đau là một triệu chứng khác có thể do nhiều vấn đề sức khỏe gây ra, hầu hết không phải là ung thư. Nhưng cơn đau dai dẳng cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh tiềm ẩn.

Ung thư có thể gây đau theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

- Một khối u chèn ép các vùng khác trên cơ thể.

- Các chất hóa học mà tế bào ung thư tiết ra.

- Di căn, hoặc lan rộng từ nơi ung thư bắt đầu.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, khi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị tổn thương, hệ thần kinh sẽ gửi tín hiệu dọc theo các dây thần kinh đến não và bạn sẽ cảm thấy đau. Điều này bao gồm cả cơn đau do ung thư gây ra.

Ngoài ra, mức độ đau không nhất thiết liên quan đến sự phát triển của ung thư. Một khối u ung thư rất nhỏ đang chèn ép dây thần kinh hoặc tủy sống có thể gây đau đớn dữ dội. Tuy nhiên, một khối u ung thư rất lớn ở nơi khác trong cơ thể có thể không gây ra bất kỳ cơn đau nào.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp kiêm Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Ảnh: Thành Đông).

Với ung thư đường tiêu hóa, Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp kiêm Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, lưu ý các biểu hiện đau vùng thượng vị, đầy bụng sau ăn, ợ hơi, ợ chua. Đây là những biểu hiện rất phổ biến nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm của tổn thương ác tính.

Với ung thư đại trực tràng, ngoài việc thay đổi thói quen đại tiện, các triệu chứng như đau bụng từng cơn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa (lúc táo bón, lúc tiêu chảy), sút cân đột ngột không rõ nguyên nhân... cũng cần được đặc biệt chú ý. Đây đều có thể là biểu hiện sớm của khối u gây bán tắc ruột hoặc ảnh hưởng đến quá trình hấp thu.

Nếu bạn đang bị đau không thuyên giảm và bạn không chắc chắn nguyên nhân từ đâu, bác sĩ có thể giúp bạn đưa ra các bước tiếp theo tốt nhất.

Mắc bệnh ung thư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đau. Nhưng nếu bạn bị đau, cơn đau đó có thể và nên được điều trị. Có thể giảm bớt tất cả các cơn đau ở một mức độ nào đó với phương pháp điều trị phù hợp. Với việc kiểm soát cơn đau tốt, hầu hết mọi người sẽ không còn cảm thấy đau khi nằm hoặc ngồi.

Cách tốt nhất để kiểm soát cơn đau phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra nó.

Theo bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc, khi áp dụng cách giảm đau cho người bệnh ung thư, cần phải đánh giá chính xác về tình trạng cơn đau. Một số nghiên cứu đã chỉ ra có khoảng 79% bệnh nhân thấy đau ngay từ khi chẩn đoán được bệnh và hơn 90% bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thấy đau ở mức trung bình và nặng.

Các lý do khiến cho việc giảm đau ung thư không đạt hiệu quả:

- Bác sĩ không đánh giá đúng về mức độ đau đớn của người bệnh.

- Bác sĩ có nghi ngờ về thông báo mức độ đau mà người bệnh trải qua.

- Bệnh nhân nghi ngại về việc sử dụng thuốc giảm đau nên thông báo không đúng về cơn đau.

Đánh giá giảm đau là điều kiện tiên quyết giúp quá trình giảm đau cho bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả. Do vậy, người bệnh nên chú ý tới điều này để được điều trị hiệu quả.

Thay đổi trên da

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và có thể là cửa sổ phản ánh sức khỏe tổng thể. Vàng da (vàng mắt hoặc vàng đầu ngón tay) là một triệu chứng có thể cho thấy nhiễm trùng hoặc ung thư. Bạn hãy đi khám nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu vàng da nào.

Những thay đổi ở nốt ruồi cũng có thể là nguyên nhân đáng lo ngại. Nếu nốt ruồi có một trong những dấu hiệu dưới đây, bạn nên đi khám:

- Không đối xứng hoặc có cạnh lởm chởm.

- Có đường viền không đều.

- Thay đổi màu sắc hoặc trở nên sẫm màu hơn.

- Lớn hoặc đang phát triển.