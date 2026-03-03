Đau bụng âm ỉ, người đàn ông bất ngờ cùng lúc mắc 2 loại ung thư

Ngày 3/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, các bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi thành công cho người bệnh 64 tuổi mắc ung thư hai vị trí.

Bệnh nhân là ông Đ.V.L., 64 tuổi. Ông không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài đau bụng âm ỉ và vàng da. Sau khi khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh mắc đồng thời 2 loại ung thư là ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ.

Hình ảnh nội soi u bàng quang vị trí sát lỗ niệu quản trái kích thước 2cm, có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang sớm để chẩn đoán tế bào học (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ đã hội chẩn kỹ và quyết định phẫu thuật nội soi đồng thời cả hai ung thư. Đây là ca bệnh hiếm gặp và đặc biệt phức tạp, bởi việc can thiệp cùng lúc ung thư ở hai cơ quan khác nhau đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Người bệnh được chỉ định cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng và phẫu thuật cắt khối tá tụy qua nội soi ổ bụng.

Bệnh nhân ổn định sau ca phẫu thuật điều trị cùng lúc 2 vị trí bị ung thư (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của ổ bụng, đặc biệt khi thực hiện qua nội soi, thời gian phẫu thuật khoảng 6 giờ, đòi hỏi sự kết hợp tốt giữa các phẫu thuật viên.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể đi lại sau 24 giờ.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu thế trong điều trị ngoại khoa hiện đại, đặc biệt đối với các ca ung thư phức tạp, bởi đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp giảm sang chấn phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm thời gian nằm viện cho người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện kịp thời các tổn thương ở giai đoạn sớm để có thể điều trị đạt hiệu quả tối ưu.