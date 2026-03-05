Hơn một nửa sữa công thức kiểm nghiệm tại Mỹ chứa thạch tín và chì

Phát hiện kim loại nặng trong một số sữa công thức tại Mỹ

Trong cuộc kiểm nghiệm mới nhất, Consumer Reports đã phân tích 49 sản phẩm sữa công thức phổ biến trên thị trường Mỹ.

Các mẫu được lựa chọn bao gồm nhiều dạng sản phẩm khác nhau như sữa bột, sữa dạng lỏng, sữa sử dụng nguồn protein thay thế và các công thức đặc biệt dành cho trẻ có cơ địa dị ứng.

Kết quả phân tích cho thấy hơn một nửa số sản phẩm có chứa lượng nhỏ kim loại nặng như asen và chì, đồng thời ghi nhận dấu vết của nhóm hợp chất PFAS, loại hóa chất công nghiệp tồn lưu lâu dài trong môi trường.

Nhiều kim loại nặng được tìm thấy trong sữa công thức tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc phơi nhiễm lâu dài với các hợp chất này có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm rối loạn miễn dịch, rối loạn nội tiết và một số bệnh mạn tính.

Theo bà Sana Mujahid, quản lý nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Consumer Reports, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân ô nhiễm trong thực phẩm.

Bà cho biết cơ thể trẻ ở giai đoạn đầu đời vẫn đang phát triển nhanh chóng, trong đó hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ bị tổn thương trước các chất độc hại.

Sự hiện diện của kim loại nặng dù ở nồng độ thấp vẫn có thể gây ra những tác động sinh học tích lũy nếu phơi nhiễm kéo dài.

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy chì và asen có liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng phát triển thần kinh, đặc biệt trong giai đoạn não bộ của trẻ đang hình thành và hoàn thiện các kết nối quan trọng.

Nguy cơ phơi nhiễm không chỉ đến từ sữa

Consumer Reports cũng lưu ý rằng sữa công thức không phải là nguồn phơi nhiễm duy nhất. Trong nhiều trường hợp, nguồn nước dùng để pha sữa cũng có thể chứa kim loại nặng hoặc các hợp chất hóa học tương tự nếu hệ thống cấp nước bị ô nhiễm.

Ngoài sữa công thức, nguồn nước pha sữa cũng có thể là yếu tố khiến trẻ phơi nhiễm kim loại nặng (Ảnh: Getty).

Điều này có nghĩa rằng mức độ phơi nhiễm thực tế của trẻ có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm chất lượng nước sinh hoạt, quy trình sản xuất thực phẩm và môi trường xung quanh.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết hiện tượng tồn tại dấu vết kim loại nặng ở mức rất thấp trong nhiều loại thực phẩm là điều không hiếm gặp do đặc điểm của môi trường tự nhiên.

Trong trường hợp của sữa công thức, các thành phần nguyên liệu như sữa, ngũ cốc hoặc protein thực vật có thể hấp thụ các kim loại nặng từ môi trường trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, tạp chất cũng có thể phát sinh trong một số công đoạn chế biến hoặc đóng gói nếu quy trình kiểm soát chất lượng không được thực hiện nghiêm ngặt.

Dù vậy, Consumer Reports nhấn mạnh rằng các sản phẩm được kiểm nghiệm trong nghiên cứu này vẫn được đánh giá là an toàn cho trẻ sử dụng. Lượng chất ô nhiễm phát hiện trong hầu hết các mẫu chỉ ở mức thấp và chưa vượt quá các ngưỡng nguy cơ nghiêm trọng.

Khoảng trống trong quy định quản lý

Báo cáo cũng đề cập đến một số hạn chế trong hệ thống quy định hiện hành tại Mỹ liên quan đến kiểm soát kim loại nặng trong sữa công thức.

Hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chưa thiết lập mức giới hạn cụ thể đối với một số tạp chất trong nhóm sản phẩm này. Đồng thời các nhà sản xuất cũng không bắt buộc phải kiểm tra tất cả các hợp chất như PFAS trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Trước đó, một khảo sát khác do Consumer Reports công bố vào năm ngoái cũng từng ghi nhận dấu vết chì và asen trong một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Sau khi kết quả được công bố, cơ quan quản lý thực phẩm của Mỹ đã cam kết tăng cường giám sát đối với ngành hàng này.

Bên cạnh các mẫu có phát hiện chất ô nhiễm, báo cáo mới cũng ghi nhận nhiều sản phẩm đạt mức an toàn cao. Trong số 23 loại sữa công thức dạng lỏng dành cho trẻ sơ sinh được kiểm nghiệm, có 8 sản phẩm không phát hiện kim loại nặng hoặc chỉ chứa ở mức rất thấp.

Một số sản phẩm sữa công thức trong kiểm nghiệm được đánh giá có mức an toàn cao (Ảnh: Getty).

Theo Consumer Reports, kết quả này cho thấy phụ huynh vẫn có thể tìm được nhiều lựa chọn an toàn với chi phí hợp lý. Một số sản phẩm trong nhóm này cũng được cung cấp thông qua các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng của chính phủ Mỹ, bao gồm chương trình dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thu nhập thấp.

Doanh nghiệp sữa công thức lên tiếng sau báo cáo kiểm nghiệm

Sau khi báo cáo được công bố, một số doanh nghiệp lớn trong ngành sữa công thức đã đưa ra phản hồi.

Abbott Nutrition và Mead Johnson, hai nhà sản xuất chiếm khoảng một nửa tổng lượng sữa công thức tiêu thụ tại Mỹ, cho biết sự hiện diện của một lượng rất nhỏ kim loại nặng trong thực phẩm là điều khó tránh khỏi do các chất này tồn tại tự nhiên trong môi trường.

Đại diện Abbott khẳng định các sản phẩm của hãng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ sơ sinh. Doanh nghiệp cho biết họ duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Mead Johnson cũng đưa ra tuyên bố tương tự, cho biết công ty áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa tạp chất không mong muốn trong nguyên liệu và thành phẩm.

Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng các sản phẩm của họ luôn đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn an toàn do cơ quan quản lý của Mỹ cũng như các tổ chức quốc tế ban hành.

Theo Mead Johnson, ngay cả trong báo cáo của Consumer Reports, tất cả các sản phẩm được kiểm nghiệm đều được đánh giá là an toàn để sử dụng cho trẻ sơ sinh.

Một số doanh nghiệp khác được nhắc đến trong báo cáo chưa đưa ra phản hồi ngay khi được các cơ quan truyền thông liên hệ.

Theo đại diện hiệp hội, việc xây dựng các tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng khoa học là cần thiết để tăng cường tính minh bạch và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Những ngưỡng giới hạn rõ ràng sẽ giúp phụ huynh và các chuyên gia y tế có thêm căn cứ khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ, đồng thời tạo cơ sở cho các doanh nghiệp cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng sữa công thức vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với nhiều trẻ sơ sinh, đặc biệt trong trường hợp trẻ không thể bú mẹ hoàn toàn.

Tuy nhiên, những phát hiện mới một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát an toàn thực phẩm và giảm thiểu tối đa các yếu tố ô nhiễm trong chuỗi sản xuất.