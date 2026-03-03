TPHCM: Thêm chùm ca 6 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở khu vực Vũng Tàu

Chiều 3/3, nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan chức năng vừa nhận báo cáo về một chùm ca bệnh mới nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Cụ thể, từ 19h ngày 2/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tiếp nhận điều trị nội trú lần lượt 6 trường hợp xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa (đau bụng kèm nôn ói), sau khi ăn bánh mì bán tại cơ sở nằm trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu). Trong các ca bệnh, có một bệnh nhi 3 tuổi.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Ảnh: BV).

Sau khi được điều trị triệu chứng, hiện tại sinh hiệu các bệnh nhân đều ổn định. Song song với việc báo cáo cấp trên, phía Bệnh viện Vũng Tàu cũng đã thông tin sự việc đến Trạm Y tế phường Vũng Tàu để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, TPHCM cũng ghi nhận 22 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, phải vào nhiều cơ sở như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Trung Mỹ Tây điều trị, sau khi ăn bánh mì bán tại tiệm A.C. (đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông).

ThS.BS Đặng Nam Long, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nơi này đã tiếp nhận 8 trường hợp bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì bán tại phường Hạnh Thông. Trải qua thời gian chăm sóc tích cực, hầu hết các bệnh nhân đã xuất viện.

Theo bác sĩ Long, trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay, thực phẩm rất dễ bị ôi thiu nếu bảo quản không đúng cách. Biểu hiện của ngộ độc thực phẩm khá đa dạng, nhưng chủ yếu liên quan đến đường tiêu hóa.

Thông thường, bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn hoặc nôn dữ dội, sau đó là tiêu chảy nhiều lần mỗi ngày. Một số trường hợp có thể kèm theo sốt. Về bản chất, đây là tình trạng nhiễm trùng - nhiễm độc cấp tính tại đường ruột.

Ở mức độ nhẹ, người bệnh chủ yếu bị mất nước và rối loạn điện giải, cần được bù dịch và theo dõi tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, thậm chí nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trường hợp bệnh nhân xuất hiện bất thường khi ăn bánh mì bán ở phường Hạnh Thông, điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Bác sĩ Long phân tích, nguyên nhân gây ngộ độc có thể chia làm hai nhóm cơ bản. Thứ nhất là từ chính nguồn thực phẩm. Thức ăn có thể bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc do vi khuẩn sinh độc tố khi thực phẩm để lâu mà không được nấu chín kỹ.

Khi ăn vào, các vi khuẩn hoặc độc tố này gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến nhiễm trùng và nhiễm độc.

Thứ hai là từ yếu tố vệ sinh cá nhân và dụng cụ ăn uống. Việc tay chưa rửa sạch, chén đũa không đảm bảo vệ sinh cũng có thể là nguồn lây vi khuẩn vào cơ thể trong quá trình ăn uống.

Khi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ nặng nhẹ dựa trên triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm. Với trường hợp nhẹ, bệnh nhân sẽ được bù dịch, điện giải, chỉ định dùng kháng sinh tùy trường hợp. Nếu bệnh diễn tiến nặng như nhiễm trùng huyết, bệnh nhân sẽ được điều trị hồi sức tích cực.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bác sĩ khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn trong ăn uống. Nếu ăn bên ngoài, nên lựa chọn những địa điểm uy tín, sạch sẽ. Trước khi ăn, có thể quan sát thực phẩm xem có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước bất thường hay mùi lạ hay không.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn, người dân nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, tránh để bệnh diễn tiến nặng.