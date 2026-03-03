TPHCM: Thêm chùm ca 6 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở khu vực Vũng Tàu
(Dân trí) - Sau khi ăn bánh mì ở đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu, TPHCM), 6 trường hợp có dấu hiệu bất thường phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một trẻ nhỏ.
Chiều 3/3, nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan chức năng vừa nhận báo cáo về một chùm ca bệnh mới nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
Cụ thể, từ 19h ngày 2/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tiếp nhận điều trị nội trú lần lượt 6 trường hợp xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa (đau bụng kèm nôn ói), sau khi ăn bánh mì bán tại cơ sở nằm trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu). Trong các ca bệnh, có một bệnh nhi 3 tuổi.
Sau khi được điều trị triệu chứng, hiện tại sinh hiệu các bệnh nhân đều ổn định. Song song với việc báo cáo cấp trên, phía Bệnh viện Vũng Tàu cũng đã thông tin sự việc đến Trạm Y tế phường Vũng Tàu để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, TPHCM cũng ghi nhận 22 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, phải vào nhiều cơ sở như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Trung Mỹ Tây điều trị, sau khi ăn bánh mì bán tại tiệm A.C. (đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông).
ThS.BS Đặng Nam Long, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nơi này đã tiếp nhận 8 trường hợp bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì bán tại phường Hạnh Thông. Trải qua thời gian chăm sóc tích cực, hầu hết các bệnh nhân đã xuất viện.
Theo bác sĩ Long, trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay, thực phẩm rất dễ bị ôi thiu nếu bảo quản không đúng cách. Biểu hiện của ngộ độc thực phẩm khá đa dạng, nhưng chủ yếu liên quan đến đường tiêu hóa.
Thông thường, bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn hoặc nôn dữ dội, sau đó là tiêu chảy nhiều lần mỗi ngày. Một số trường hợp có thể kèm theo sốt. Về bản chất, đây là tình trạng nhiễm trùng - nhiễm độc cấp tính tại đường ruột.
Ở mức độ nhẹ, người bệnh chủ yếu bị mất nước và rối loạn điện giải, cần được bù dịch và theo dõi tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, thậm chí nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bác sĩ Long phân tích, nguyên nhân gây ngộ độc có thể chia làm hai nhóm cơ bản. Thứ nhất là từ chính nguồn thực phẩm. Thức ăn có thể bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc do vi khuẩn sinh độc tố khi thực phẩm để lâu mà không được nấu chín kỹ.
Khi ăn vào, các vi khuẩn hoặc độc tố này gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến nhiễm trùng và nhiễm độc.
Thứ hai là từ yếu tố vệ sinh cá nhân và dụng cụ ăn uống. Việc tay chưa rửa sạch, chén đũa không đảm bảo vệ sinh cũng có thể là nguồn lây vi khuẩn vào cơ thể trong quá trình ăn uống.
Khi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ nặng nhẹ dựa trên triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm. Với trường hợp nhẹ, bệnh nhân sẽ được bù dịch, điện giải, chỉ định dùng kháng sinh tùy trường hợp. Nếu bệnh diễn tiến nặng như nhiễm trùng huyết, bệnh nhân sẽ được điều trị hồi sức tích cực.
Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bác sĩ khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn trong ăn uống. Nếu ăn bên ngoài, nên lựa chọn những địa điểm uy tín, sạch sẽ. Trước khi ăn, có thể quan sát thực phẩm xem có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước bất thường hay mùi lạ hay không.
Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn, người dân nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, tránh để bệnh diễn tiến nặng.
Ngày 3/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nghi do thức ăn đường phố trên địa bàn TPHCM.
Theo công văn, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ ngày 27/2 đến ngày 1/3, trên địa bàn phường Hạnh Thông, TPHCM ghi nhận các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt.
Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp 5 nội dung.
Thứ nhất, chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Thứ hai, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).
Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt là các biện pháp lựa chọn, chế biến, bảo quản an toàn đối với thức ăn đường phố, thực phẩm truyền thống, thực phẩm theo tập quán địa phương; khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm quá hạn, hoặc có dấu hiệu bất thường.
Thứ tư, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.
Thứ năm, theo dõi sát diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng. Đồng thời, báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.