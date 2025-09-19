Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương rà soát liệu pháp CAR-T cell trị ung thư máu

Ngày 19/9, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (KHCN&ĐT, Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi Sở Y tế TPHCM, đề nghị báo cáo nội dung bệnh nhân ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell được lan truyền thời gian qua.

Theo đó, Cục KHCN&ĐT cho biết đã nhận được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc một bệnh viện ở TPHCM chia sẻ thông tin ca đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh ác tính về máu.

Bệnh viện thông tin bé gái 12 tuổi được điều trị ung thư máu bằng phương pháp CAR-T cell (Ảnh: BV).

Theo cơ quan trên, việc ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào, trong đó có tế bào gốc trong phòng và điều trị bệnh cần có bằng chứng khoa học về tính an toàn và hiệu quả của phương pháp.

Đồng thời, việc này phải tuân thủ quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành, Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Để bảo đảm quyền lợi, an toàn cho người bệnh tại Việt Nam và việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan, Cục KHCN&ĐT đề nghị Sở Y tế TPHCM khẩn trương rà soát, kiểm tra các thông tin bệnh viện đã cung cấp về việc sử dụng liệu pháp CAR-T cell của bệnh nhân tại Việt Nam.

Cụ thể, kiểm tra tính pháp lý của liệu pháp CAR-T cell mà bệnh nhân đã sử dụng, bao gồm: liệu pháp đã được cấp phép ứng dụng trong khám bệnh, chữa bệnh hay chưa; các phác đồ, quy trình tại bệnh viện đối với bệnh nhân sử dụng liệu pháp CAR-T cell.

Bệnh viện ở TPHCM cho biết đã phối hợp với bệnh viện tại Đài Bắc Trung Hoa điều trị CAR-T cell cho người bệnh

Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM cũng được yêu cầu rà soát quy chế kiểm soát, phê duyệt nội dung cung cấp thông tin về liệu pháp CAR-T cell của bệnh viện, để đảm bảo việc thông tin được đầy đủ, chính xác.

Sở Y tế TPHCM phải báo cáo các nội dung trên về Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh) trước ngày 25/9, để làm cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trước đó, theo thông tin phóng viên Dân trí ghi nhận được, từ năm 2024, bệnh viện tuyến cuối về huyết học tại TPHCM đã cử bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo về liệu pháp tế bào (CAR-T cell) ở nước ngoài.

Nơi này cũng phối hợp với bệnh viện tại Đài Bắc Trung Hoa điều trị CAR-T cell đối với người bệnh bạch cầu cấp dòng lympho B tái phát nhiều lần, U lympho tế bào lớn lan tỏa.

Trong đó, một bé gái 12 tuổi được cho là bệnh nhân người Việt Nam đầu tiên điều trị bằng phương pháp CAR-T cell thành công.