Vụ 74 trẻ nghi ngộ độc: Trường tự lấy mẫu thức ăn, sau đó phường mới biết

Trưa 18/9, lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TPHCM) đã thông tin với phóng viên Dân trí về quá trình xử lý vụ việc hàng chục học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) có triệu chứng bất thường, nghi ngộ độc thực phẩm sau các bữa ăn ngày khai giảng ở trường.

Theo đó, ngày 5/9, hơn 1.700 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết có ăn các thức ăn gồm bánh canh thịt bằm và trứng cút (bữa trưa) và bánh flan (bữa xế).

Đến sáng 6/9, Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết ghi nhận thông tin có nhiều trường hợp học sinh (tổng cộng 74 trẻ) xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy... Trong đó, có 3 em phải nhập viện điều trị.

Ngày 7/9 (tức ngày chủ nhật), Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết đã cùng đơn vị cung cấp suất ăn và phía phụ huynh chủ động tiến hành lấy mẫu thức ăn đã lưu trong bữa ăn ngày 5/9 để mang đi kiểm nghiệm, sau đó có kết quả âm tính với việc nhiễm khuẩn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, đến ngày 8/9, UBND phường Linh Xuân ghi nhận thông tin từ các phụ huynh có con em gặp triệu chứng bất thường, nên đã đến làm việc tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết. Trước đó, cơ quan chức năng không biết sự việc này.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết (Ảnh: K.T.).

Đến ngày 15/9, sau khi báo chí đăng tải sự việc, Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức và Sở An toàn thực phẩm TPHCM mới nắm thông tin và lập tức đến làm việc, tiến hành các khâu điều tra, xử lý sự vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết.

Thời điểm này, sức khỏe tất cả học sinh đã ổn định, và việc lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm không còn giá trị vì sự việc đã xảy ra thời gian dài.

Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cho biết đã khuyến cáo Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết tuân thủ các biện pháp để phòng chống ngộ độc, đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng lưu ý phía trường học cần thông tin nhanh chóng với trung tâm y tế và chính quyền địa phương khi có sự cố xảy ra, để các bên kịp thời vào cuộc phối hợp xử lý, trong bối cảnh hiện nay TPHCM đã hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều đầu mối đã được sắp xếp lại.