Thực hư thông tin “hơn 11.000 người ở Nghệ An nhiễm HIV”

Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội có đông thành viên đăng tải thông tin “Nghệ An có 11.100 người nhiễm HIV”.

Thông tin này khiến không ít người hoang mang, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận “kinh khủng”, “khủng khiếp”, “con số kinh khủng”, “không thể tin nổi”...

Thông tin "hơn 11.000 người ở Nghệ An nhiễm HIV" đăng tải trên diễn đàn đông thành viên thu hút hơn 46.000 lượt cảm xúc, hơn 3.800 lượt bình luận và hơn 1.400 lượt chia sẻ (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 15/11, ông Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, cho biết: “Thông tin “hơn 11.100 người Nghệ An nhiễm HIV” là chưa đầy đủ. Đây là con số lũy kế từ năm 1996 - thời điểm Nghệ An ghi nhận ca nhiễm HIV đầu tiên - đến nay”.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, lũy kế đến nay, địa phương này đã ghi nhận 11.148 người nhiễm HIV. Số ca nhiễm HIV được ghi nhận tại 129/130 xã, phường trên toàn tỉnh.

Trong đó, số ca nhiễm là nam giới chiếm 77,65% tổng số ca nhiễm. Nhóm người nhiễm căn bệnh thế kỷ này trong độ tuổi 20-29 chiếm 47,66%, dưới 13 tuổi chiếm 2,28%, từ 50 tuổi trở lên chiếm 2,76%.

Đến nay, Nghệ An ghi nhận 6.677 người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, trong đó 4.716 người đã tử vong.

Theo đại diện lãnh đạo CDC Nghệ An, trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngành y tế, các dự án và tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện giảm dần theo từng năm. Cụ thể năm 2021 phát hiện 217 người, năm 2022 có 249 người, năm 2023 có 228 người, năm 2024 có 185 người. Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 114 ca nhiễm HIV mới.

Nhân viên tiếp cận cộng đồng tại xã Quế Phong (Nghệ An) tư vấn, thuyết phục người có nguy cơ cao nhiễm HIV thực hiện xét nghiệm (Ảnh: Hoàng Lam).

Địa phương này đang quản lý, điều trị 6.432 người nhiễm HIV. Số người nhiễm HIV đang điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng có thể phát hiện (không còn nguy cơ làm lây truyền HIV cho bạn tình qua đường tình dục) chiếm hơn 98%.

Các ca nhiễm HIV chủ yếu lây truyền qua đường máu (gồm tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới), chiếm trên 70% ca mắc.

Xu hướng lây nhiễm HIV từ tiêm chích ma túy đang giảm dần và xu hướng lây nhiễm do quan hệ tình dục, đặc biệt là quan hệ tình dục đồng giới nam đang tăng lên.

Theo tính toán của các chuyên gia ở Nghệ An có gần 10.000 người có xu hướng quan hệ tình dục đồng giới nam, nhiều hơn số người tiêm chích ma túy được quản lý trên địa bàn. Địa phương này có khoảng 200 người quan hệ tình dục đồng giới nam đang điều trị dự phòng, hơn 80 người quan hệ tình dục đồng giới nam nhiễm HIV đang điều trị ARV.

Toàn tỉnh có 9 phòng xét nghiệm khẳng định HIV, 26 cơ sở điều trị ARV (thuốc kháng HIV), 12 cơ sở điều trị và 20 cơ sở cấp phát thuốc Methadone (điều trị nghiện các chất thuốc phiện).

Mặc dù vậy, cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ này vẫn đang nhiều khó khăn, thách thức do địa hình rộng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý kỳ thị và giấu bệnh vẫn đang diễn ra ở một số địa phương.