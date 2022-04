Loại quả ăn vặt giúp "quét sạch" chất béo xấu, giảm cân hiệu quả

Cây cóc thuộc họ Anacardiaceae, cùng họ với một số loại cây nhiệt đới khác bao gồm hạt điều và xoài. Lá và vỏ của cây cóc cũng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên, quả cây là bộ phận được sử dụng nhiều nhất do những lợi ích mà nó sở hữu.

Quả cóc có vị chua - ngọt, giòn, ăn vui miệng và được chị em rất yêu thích. Có thể chế biến quả cóc thành nhiều món ăn vặt khác nhau.

Quả cóc là trái cây chứa rất nhiều vitamin C. Trong khi đó, vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại. Từ đó, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g thịt quả cóc:

- Glucid: 8% - 10,5%

- Protein: 0,5% - 0,8%

- Lipid: 0,3 % - 1,8%

- Cellulose: 0,9% - 3,6%

- Acid: 0,4% - 0,8%

- Sắt: 3,2mg

- Canxi: 3,2mg

Quả cóc còn có tác dụng giải nhiệt, kích thích vị giác. Không những thế, nó còn có những công dụng rất tốt cho sức khỏe. Những tác dụng tiêu biểu của quả cóc có thể kể đến như: hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa, ngăn ngừa lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, đáng chú ý là dọn dẹp chất béo xấu…

Cụ thể, theo các chuyên gia, ăn cóc có thể giúp bạn kiểm soát hàm lượng cholesterol luôn ở mức cân bằng.

Ngoài chống lão hóa, vitamin C chứa trong cũng giúp chuyển hóa cholesterol thành axit mật, có thể có liên quan đến mức cholesterol trong máu và tỷ lệ sỏi mật. Bằng cách chuyển hóa cholesterol, nồng độ cholesterol trong máu sẽ được cân bằng, nhờ đó giữ cho mức cholesterol được kiểm soát ở mức lành mạnh.

Cần hiểu rằng, cholesterol là chất béo được tổng hợp chủ yếu từ gan và quá trình ăn uống thực phẩm có nguồn gốc động vật. Chúng được chia thành 2 loại chính gồm LDL cholesterol (cholesterol xấu) có xu hướng tích tụ ở thành mạch và HDL cholesterol (cholesterol tốt) mang LDL cholesterol ra khỏi lòng mạch về gan để chuyển hóa.

Về cơ bản, cholesterol là nguyên liệu quan trọng để sản xuất màng tế bào. Nếu không có cholesterol, quá trình hình thành màng tế bào bị gián đoạn. Ngoài ra, chúng còn sản xuất hormone, đặc biệt các hormone giới tính như testosterone ở nam giới; estrogen và progesterone ở nữ giới, đồng thời cấu thành nên hormone aldosterone (hormone giúp thận giữ nước) cortisol (hormone ngăn ngừa các phản ứng viêm).

Mặc dù là hợp chất thiết yếu nhưng nếu cholesterol xấu (LDL cholesterol) và triglyceride (một loại chất béo khác trong máu) tăng cao sẽ gây rối loạn mỡ máu. Các chất béo này bám vào thành mạch, trải qua thời gian sẽ hình thành nên mảng xơ vữa, gây biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim…

Với đặc điểm ít carbohydrate, chất béo, calo và nhiều chất xơ, quả cóc hỗ trợ hiệu quả việc giảm cân. Bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho các chức năng của cơ thể, quả cóc giúp bạn cảm thấy no do chất xơ và hàm lượng nước cũng mang lại cảm giác no và ngăn bạn ăn quá nhiều.

Ngoài ra, quả cóc còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác như:

Cải thiện tiêu hóa

Phần chất xơ trong quả cóc khiến nó giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa. Các chất xơ làm sạch ruột và ngăn ngừa sự phát triển của táo bón, chứng khó tiêu và rối loạn tiêu hóa.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C trong quả cóc có thể hỗ trợ cơ thể theo những cách khác nhau. Trong trường hợp này, nó hỗ trợ bảo vệ các phân tử như protein, lipid (chất béo), carbohydrate và axit nucleic (ADN và ARN) khỏi tổn thương. Nó bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do, độc tố hoặc chất ô nhiễm, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong quả cóc giúp cải thiện chức năng của hệ thống miễn dịch. Nó tăng cường cơ chế phòng thủ, ngăn chặn sự tấn công của bệnh tật hoặc của các gốc tự do.

Điều trị thiếu máu

Vì giàu chất sắt, quả cóc có lợi cho người bị thiếu máu. Nó giúp hình thành các tế bào hồng cầu, được tăng cường bởi sự hiện diện của vitamin B1, giúp tăng lưu lượng oxy đi khắp cơ thể. Qua đó, cải thiện lưu lượng máu.

Điều trị ho

Một trong những lợi ích chính khác của quả cóc là khả năng chữa ho. Một phương thuốc tự nhiên hiệu quả, có thể làm dịu cổ họng và thoát khỏi khàn giọng.