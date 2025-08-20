Loại lá là "thuốc bổ" cho gan và thận, chợ Việt rẻ bèo

Lá hẹ (Allium ramosum L) thuộc họ hành tỏi, có nhiều tên gọi dân gian như khởi dương thảo, cửu thái…

Trong căn bếp Việt, lá hẹ vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã. Không chỉ tạo hương vị đặc trưng, hẹ còn được coi là “rau của thận", đồng thời có tác dụng tốt cho gan và sức khỏe toàn thân.

Theo Đông y, lá hẹ có vị cay, tính ấm, tác dụng bổ khí, tán huyết, làm ấm cơ thể và tăng cường dương khí. Từ lâu, hẹ đã được coi là thực phẩm dưỡng gan, ích thận, thậm chí hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới.

Trong bữa cơm truyền thống, lá hẹ xuất hiện giản dị qua những món trứng xào, canh hẹ hay bánh hẹ. Không chỉ để ăn ngon miệng, hẹ còn được xem như một vị thuốc gần gũi, hỗ trợ điều trị ho, cảm lạnh, suy nhược.

Loại rau bổ thận, ích gan

Lá hẹ có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chứng minh lá hẹ chứa các hợp chất quý như organosulfur, flavonoid và saponin, vốn nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa và kháng viêm. Nhờ vậy, hẹ có thể bảo vệ tế bào gan, giảm tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ quá trình giải độc.

Một nghiên cứu năm 2017 tại Indonesia trên chuột Wistar chỉ ra rằng chiết xuất ethanol từ lá hẹ giúp giảm rõ rệt các chỉ số men gan SGOT, SGPT và giảm tình trạng stress oxy hóa.

Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy hẹ có tác dụng bảo vệ gan. Cũng trong năm 2017, Tang và cộng sự công bố nghiên cứu cho thấy chiết xuất butanol từ lá hẹ không chỉ chống tiểu đường mà còn bảo vệ gan bằng cách cải thiện chuyển hóa đường và giảm tổn thương gan ở động vật.

Lá hẹ giúp bổ thận, tráng dương, ôn trung, hành khí và tán huyết - những yếu tố then chốt trong việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam. Việc thận suy yếu chính là nguyên nhân dẫn đến các rối loạn sinh lý như yếu sinh lý, xuất tinh sớm và rối loạn cương dương, do đó lá hẹ được xem là “bài thuốc” thiên nhiên quý giá để bồi bổ thận.

Nhiều giá trị sức khỏe khác

- Chống ung thư: Nghiên cứu đã liên kết chế độ ăn nhiều lá hẹ với việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Một số nghiên cứu đã đặc biệt gợi ý rằng các loại rau thuộc họ allium, bao gồm cả hẹ, có thể có tác dụng chống ung thư.

- Tốt cho giấc ngủ và tâm trạng: Lá hẹ có chứa một lượng nhỏ choline, đây là một chất quan trọng giúp duy trì cấu trúc của màng tế bào. Ngoài ra, choline cũng giúp cải thiện trí nhớ, tâm trạng, kiểm soát cơ bắp và các chức năng khác của não và hệ thần kinh.

- Nguồn vitamin K dồi dào: Lá hẹ có chứa vitamin K, rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và quá trình đông máu. Các nguồn cung cấp vitamin K khác gồm có rau lá xanh, dầu thực vật và trái cây bao gồm quả việt quất và quả sung.

- Cung cấp folate: Lá hẹ cũng chứa folate, chất dinh dưỡng cần thiết để phòng ngừa chứng sa sút trí tuệ, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Cách chế biến đa dạng

Trong ẩm thực, sự kết hợp giữa trứng và lá hẹ đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Trứng cung cấp protein, canxi và nhiều vitamin thiết yếu, trong khi lá hẹ bổ sung hợp chất thực vật có lợi. Đĩa trứng xào hẹ vì thế vừa ngon miệng, vừa nuôi dưỡng cơ thể.

Dù vậy, sử dụng lá hẹ cần điều độ. Với tính ấm, hẹ phù hợp cho người hay lạnh bụng, mệt mỏi vào mùa đông, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây nhiệt miệng, khó tiêu. Những người có bệnh gan thận mạn tính hoặc đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên vào bữa ăn.