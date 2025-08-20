3 tiếng sau khi rắn bò ngang người, bé 21 tháng tuổi hôn mê, tím tái

Theo lời kể của gia đình, tai nạn bất ngờ xảy ra vào buổi tối. Khi đó, hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ kêu và phát hiện cạnh trẻ có một con rắn màu sọc đen trắng (nghi là loại rắn độc cạp nia) bò ngang qua. Gia đình nghi ngờ cháu bị rắn cắn nên đã kiểm tra nhưng không rõ vết cắn.

Tuy nhiên, khoảng 3 tiếng sau, trẻ đã xuất hiện tình trạng lơ mơ, khó thở, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Bình Liêu. Trẻ được đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bé gái 21 tháng tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn, suy hô hấp. Ngón chân cái bên trái có một chấm nốt rất nhỏ, xét nghiệm có tình trạng hạ natri máu. Bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp, hôn mê, theo dõi rắn cạp nia cắn.

Sau 15 ngày điều trị, trẻ đã hồi phục và có thể xuất viện (Ảnh: BVCC).

Trẻ được hội chẩn liên khoa, điều trị với phác đồ hồi sức tích cực, thở máy, chống phù não, chăm sóc đặc biệt.

Sau điều trị tích cực, trẻ phục hồi dần ý thức, trương lực cơ, cai máy thở. Sau 15 ngày, trẻ đã có tiến triển, hồi phục và phản xạ tốt, đến nay đã tự chơi đùa và vừa được xuất viện.

Theo BSCKI Ân Hoàng Yến, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, rắn cạp nia là một trong những loại rắn độc và phổ biến tại Việt Nam. Người bị rắn cạp nia cắn tại chỗ vết cắn thường không có dấu hiệu gì, đôi khi chỉ thấy 2 vết móc nhỏ như đầu kim, rất dễ bỏ sót chẩn đoán.

Các nạn nhân thường xuất hiện tình trạng liệt cơ toàn thân, gây suy hô hấp nhanh chóng, đồng tử giãn tối đa, giống như trường hợp của bệnh nhi trên. Nếu không được phát hiện và điều trị tích cực kịp thời, nguy cơ tử vong cao.

Để phòng tránh bị rắn cắn, người dân cần lưu ý:

- Các loài rắn thường sống ở những nơi ẩm ướt, tối tăm, có nhiều bụi rậm, đống đổ nát hoặc gần các nguồn nước. Vì thế, người dân nên tránh xa những khu vực có khả năng có rắn, đặc biệt là những nơi ẩm ướt, tối tăm và có nhiều bụi rậm.

- Khi đi vào những khu vực này, hãy mặc đồ bảo hộ như quần dài, ủng, sử dụng gậy để dò đường.

- Nếu gặp rắn, hãy giữ khoảng cách và không chọc phá nó, vì rắn có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

- Khi làm việc ngoài trời, đặc biệt là vào ban đêm, hãy chú ý quan sát xung quanh và sử dụng đèn pin để có thể nhìn rõ hơn.

- Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, loại bỏ các đống đổ nát, bụi rậm…, có thể là chỗ trú ẩn của rắn.

Nếu gặp trường hợp bị rắn cắn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, băng bó vết cắn bằng băng vải rộng, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất điều trị kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian, tự chữa trị tại nhà, hoặc cố gắng bắt hoặc giết rắn.